Πώς τα βρήκαν στο Τατόι ο εξόριστος Χουάν Κάρλος και η Σοφία

Για να χαλιναγωγήσουν τις σεξουαλικές ορμές του «Δον Ζουάν» του ισπανικού θρόνου, οι ισπανικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να του έκαναν ενέσεις με θηλυκές ορμόνες! Σύμφωνα με το βιβλίο «Juan Carlos: The King of the 5.000», ο Χουάν Κάρλος είχε 62 ερωμένες σε μια περίοδο έξι μηνών, ενώ από το 1976 έως το 1994 είχε κοιμηθεί με 2.154 γυναίκες

Σύμφωνα με πρώην αστυνομικό, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ισπανίας πλήρωσαν τη Μις Κόσμος Μπάρμπαρα Ρέι, 71 ετών σήμερα, 4,6 εκατ. λίρες για να κρατηθεί μυστική η σχέση τους

Η «βασιλική ερωμένη» Κορίνα τσου Ζάιν Βίτγκενσταϊν, με την οποία σήμερα ο Χουάν Κάρλος βρίσκεται στα δικαστήρια. Σε podcast που κυκλοφορεί εβδομαδιαίως η Κορίνα εξιστορεί πως ο τότε βασιλιάς της Ισπανίας τής έκανε δύο φορές πρόταση γάμου και υποσχέθηκε να την κάνει πριγκίπισσα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ξαναρχίσουν την ερωτική τους σχέση. Της υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα ξεφορτωθεί την «ανυπόφορη Σοφία»!

Στην κηδεία, πατέρας και γιος δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Στο Τατόι, νιώθωντας πιο προστατευμένος από τους δημοσιογράφους, ο βασιλιάς Φελίπε πλησίασε τον ηλικιωμένο και εύθραυστο πατέρα του αγκαλιάζοντάς τον και φιλώντας τον. Ηταν η πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια που οι δυο άνδρες ενώθηκαν, έστω και για μία σύντομη φορτισμένη στιγμή. Η επανένωση αυτή δεν επουλώνει τις πληγές, ούτε κλείνει το ρήγμα που έχει προκληθεί στην ισπανική βασιλική οικογένεια. Κυρίως, όμως, δεν σβήνει τις αμαρτίες που συνεχίζουν να ακολουθούν τον πρώην μονάρχη.Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στην εκπνοή του 2022, ο πρώην βασιλιάς αντιμετώπισε μία από τις δεκάδες δικαστικές εκρεμμότητές του. Η πρώην ερωμένη του, Κορίνα τσου Ζάιν Βίτγκενσταϊν , είχε εδώ και καιρό προσφύγει στη βρετανική Δικαιοσύνη κατηγορώντας τον για παρενόχληση και παράνομη παρακολούθηση. Είχε υποβάλει μήνυση τον Δεκέμβριο του 2020 στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, αλλά το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για πολύ αργότερα. Διεκδικούσε κολοσσιαία αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι οι «κατασκοπευτικές» ενέργειες του 84χρονου πρώην μονάρχη τής προκάλεσαν «μεγάλη ψυχική οδύνη».Πρόκειται για την πιο γνωστή ερωμένη του και αυτή που τον έβαλε σε μεγάλους μπελάδες. Αυτή η σχέση, άλλωστε, τον συνόδευσε μέχρι και στο ταξίδι της ντροπής που του στέρησε τον θρόνο. Ο Χουάν Κάρλος, εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έπληττε την Ισπανία, αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν στην Μποτσουάνα με την ερωμένη του, όπου και επιδιδόταν σε σαφάρι ελεφάντων.Οι δύο πρώην εραστές βρέθηκαν στα δικαστήρια, με τον Χουάν Κάρλος να επιτυγχάνει την πρώτη του νίκη εδώ και χρόνια. Μπλόκαρε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022 την υπόθεση, μια και έγινε δεκτό από το δικαστήριο ότι οποιαδήποτε φερόμενη παρενόχληση πριν από την παραίτησή του από τον θρόνο, το 2014, καλύπτεται από ασυλία. Αυτό που δεν μπορεί να μπλοκάρει είναι το αποκαλυπτικό podcast που κυκλοφορεί εβδομαδιαίως από την Κορίνα , το οποίο ενέπνευσε τον τίτλο του γαλλικού περιοδικού «Le Point»: «Σοφία της Ισπανίας: η μεγάλη εθνική ταπείνωση».Με τίτλο «Corinna y el Rey», το αρχείο που ακούει κανείς όποτε το επιθυμήσει κυκλοφορεί από την Apple τόσο στα ισπανικά όσο στα γαλλικά και τα αγγλικά. Κάθε νέο επεισόδιο αποτελεί ένα ακόμα χαστούκι στην αξιοπρέπεια της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, η οποία βλέπει σοκαριστικά πικάντικες λεπτομέρειες να βγαίνουν στη δημοσιότητα και μετά να αναμασώνται επί ημέρες από τα ισπανικά και διεθνή ΜΜΕ, ακόμα κι από την έγκριτη εφημερίδα «El Mundo».Κάθε επεισόδιο καλύπτει και μια χρονική περίοδο της εξωσυζυγικής αυτής σχέσης, με λεπτομέρειες, όπως η διαμονή της τότε ερωμένης στο παλάτι, τα πανάκριβα δώρα που δεχόταν από τον βασιλιά, με το υπέρτατο όλων τα 65 εκατ. ευρώ που κατατέθηκαν γι’ αυτήν σε λογαριασμό στις Μπαχάμες. Στο τελευταίο επεισόδιο που κυκλοφόρησε με τον ερχομό του καινούριου χρόνου, η γνωστή ως «βασιλική ερωμένη» εξιστορεί πώς ο τότε βασιλιάς της Ισπανίας της έκανε δύο φορές πρόταση γάμου και υποσχέθηκε να την κάνει πριγκίπισσα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ξαναρχίσουν την ερωτική τους σχέση.Της υποσχέθηκε, μάλιστα, ότι θα ξεφορτωθεί την «ανυπόφορη Σοφία»! Το αδηφάγο κοινό έμαθε επίσης ότι η ισπανική βασιλική οικογένεια προσπαθούσε να τον ξεφορτωθεί πολλά χρόνια προτού τελικά αυτός εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ οι σχέσεις τους είχαν επιδεινωθεί τόσο που ο Χουάν Κάρλος «δεν μπορούσε να αντέξει στη σκέψη να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του».Σαν να μην έφτανε αυτή η εβδομαδιαία υπενθύμιση των βασιλικών σκανδάλων, το βιβλίο «Juan Carlos: The King of the 5.000», αν και κυκλοφόρησε το 2016, έχει επανέλθει στη λίστα με τα πλέον ευπώλητα βιβλία στην Ισπανία. Ο συγγραφέας του έχει συγκεντρώσει στοιχεία για τις κατακτήσεις του πρώην βασιλιά της Ισπανίας, όπως και άλλες λεπτομέρειες που σοκάρουν. Για να χαλιναγωγήσουν, μάλιστα, τις σεξουαλικές ορμές του «Δον Ζουάν» του ισπανικού θρόνου, οι ισπανικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να του έκαναν ενέσεις με θηλυκές ορμόνες όταν ήταν ακόμα βασιλιάς. Ηταν μια προσπάθεια να τον αποτρέψουν από το να διευρύνει τη λίστα με τις 5.000 ερωμένες του.Το βιβλίο ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι ο Χουάν Κάρλος είχε 62 ερωμένες σε μια περίοδο έξι μηνών, ενώ από το 1976 έως το 1994 είχε κοιμηθεί με 2.154 γυναίκες. Οι Ισπανοί βουλευτές, πάντως δεν πίστεψαν αυτούς τους ισχυρισμούς, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για σενάριο ταινίας του Τζέιμς Μποντ. Εκτός από τις ενέσεις, οι Ισπανοί έμαθαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες έδιναν μετά το 2011 και υπνωτικά χάπια στον βασιλιά κατόπιν δικών του αιτημάτων.Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το τηλεοπτικό βρετανικό δίκτυο SKY ετοιμάζεται να προβάλει ένα ντοκιμαντέρ για την πτώση του πρώην βασιλιά, με την υπογραφή μάλιστα του υποψήφιου για Emmy Κρίστιαν Μπιτς. Σε τέσσερα ωριαία επεισόδια θα εξερευνήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στην παραίτησή του από τον θρόνο και στην αυτοεξορία του στο Αμπού Ντάμπι. Το πρώτο επεισόδιο θα παιχτεί τον Φεβρουάριο στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και στην Ιταλία.Στον χείμαρρο των αποκαλύψεων περιλαμβάνονται και τα ημερολόγια ενός διεφθαρμένου αστυνομικού που διέρρευσαν στον Τύπο. Πρόκειται για τον Χοσέ Μανουέλ Βιγιαρέχο, έναν μυστικό αστυνομικό που κατηγορείται πως «διόρθωνε κρατικά προβλήματα» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ισπανικό νόμο. Σύμφωνα με αυτά, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ισπανίας πλήρωσαν μία υποτιθέμενη ερωμένη του πρώην βασιλιά Χουάν Κάρλος 4,6 εκατ. λίρες για να κρατηθεί μυστική η σχέση τους. Συγκεκριμένα, η Repsol, η Banco Santander και η Telefonica έδωσαν από 1,8 εκατ. λίρες η καθεμία σε δόσεις, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, στην υπηρεσία ασφαλείας της χώρας. Αυτή, με τη σειρά της έδωσε τα χρήματα στο πρώην μοντέλο και διαγωνιζόμενη για τον τίτλο της Μις Κόσμος Μπάρμπαρα Ρέι.Σήμερα η περι ου ο λόγος είναι 71 ετών. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας μυστικών υπηρεσιών της Ισπανίας από το 1981 έως το 1995 Εμίλιο Αλόνσο Μανγκλάνο έγραψε στα απομνημονεύματά του, που δημοσιεύτηκαν πριν από τρεις εβδομάδες, ότι πολλοί ήταν εκείνοι που έλαβαν τεράστια χρηματικά ποσά ώστε να μένει στο σκοτάδι η προσωπική ζωή του Χουάν Κάρλος.Παρά την αρνητική δημοσιότητα και τις επιβαρυντικές πληροφορίες που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Χουάν Κάρλος επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην Ισπανία, παρότι δεν είναι καλοδεχούμενος από τον ισπανικό λαό. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο η βασιλική οικογένεια τον έχει παρακαλέσει επιμόνως να μείνει μακριά και να μην πλήξει περαιτέρω το προφίλ του γιου του, το οποίο έχει μέχρι στιγμής διασωθεί από όλο αυτό το σκάνδαλο. Δεν είναι, άλλωστε, μονάχα ο Χουάν Κάρλος που έχει αμαυρώσει το στέμμα, καθώς το... παράδειγμά του έχει ακολουθήσει και η κόρη του.Ο σύζυγός της, Ινιάκι Ουρντανγκαρίν, έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών και δέκα μηνών για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Κατά πολλούς, όμως, τα εγκλήματά του είναι πταίσματα μπροστά σε αυτά που έχει κάνει ο Χουάν Κάρλος. Παρ’ όλα αυτά, ο 85χρονος άνδρας συνεχίζει να εργάζεται για την επιστροφή του. Ζήτησε, μάλιστα, να μετακομίσει στο παλάτι ΘαΘουέλα, την κατοικία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στη Μαδρίτη!Δημοσκόπηση του ισπανικού δικτύου 20 MΙΝUTOS δείχνει ότι το 42% των Ισπανών δεν θεωρεί ότι η επιστροφή του είναι καλή ιδέα, ενώ μόνο το 35% των πολιτών τάσσεται υπέρ της επιστροφής του στην πατρίδα. Ο ίδιος πάντως σκέφτεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη μέσα στο 2023. Τα ισπανικά ΜΜΕ περιέγραψαν μάλιστα ως δοκιμή την πρόσφατη σύντομη επίσκεψή του στην πατρίδα του ύστερα από δύο ολόκληρα χρόνια. Με ένα ιδιωτικό τζετ που αναχώρησε από το Αμπού Ντάμπι, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Βίγκο στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία. Ο φανερά αδύναμος πλέον άνδρας κατέβηκε αργά τη σκάλα, στο τέλος της οποίας τον περίμενε η κόρη του Ινφάντα Ελένα, η οποία τον συντρόφευσε στην ολιγοήμερη επίσκεψή του που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.Αφορμή για τον επαναπατρισμό του στάθηκε μάλλον το γεγονός ότι οι Ισπανοί εισαγγελείς εγκατέλειψαν δύο από τις βασικές έρευνες εναντίον του για πιθανή τέλεση απάτης στις επιχειρηματικές συναλλαγές του, καθώς δεν μπόρεσαν να βρουν επαρκή στοιχεία εγκληματικής δραστηριότητας, αν και συνεργάστηκαν στενά και με Ελβετούς εισαγγελείς. Η μία από αυτές έγινε γνωστή όταν οι εφημερίδες «El Pais» και «La Vanguardia» αποκάλυψαν ότι ο Χουάν Κάρλος είχε σωρεύσει επί σειρά ετών χρέη χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα, πληρωμένη από τον Μεξικανό επιχειρηματία Αλεν Σανχινές-Κράουζε. Ωστόσο, ο πρώην βασιλιάς δεν είχε δηλώσει στην Εφορία ως εισόδημα την κάρτα που έλαβε ως δώρο και όταν αυτό αποκαλύφθηκε, έσπευσε να εξοφλήσει τα χρωστούμενα.Η δεύτερη, επίσης, πρόσφατη υπόθεση είναι όταν βρέθηκε στο κέντρο νέων καταγγελιών για ανάμειξή του σε υπόθεση διαφθοράς ύψους 6,7 δισ. ευρώ. Φημολογείται επίσης ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα με τους δεκάδες λογαριασμούς στην Ελβετία και σε ένα αμφιβόλου σκοπού ίδρυμα στον Παναμά. Πέραν αυτών, ο Ελβετός εισαγγελέας ανακάλυψε επίσης την ύπαρξη του ιδρύματος Zagatka, με έδρα το Λίχτενσταϊν και κύριο δικαιούχο τον ξάδελφο του Χουάν Κάρλος, πρίγκιπα Αλβάρο.Οι λογαριασμοί του ιδρύματος βρέθηκαν με εμβάσματα πολλών εκατομμυρίων από offshore εταιρείες, ενώ καταγράφηκαν και έξοδα 5 εκατ. σε πτήσεις με ιδιωτικό τζετ για τον ίδιο τον Χουάν Κάρλος. Ο Αλβάρο ανέφερε ότι προσέφερε βοήθεια στον ξάδελφό του για λόγους «οικογενειακής τιμής». Το περιοδικό «Forbes» αποδίδει στον πρώην Ισπανό βασιλιά περιουσία ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, η οποία ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί πού βρίσκεται, αν βέβαια η πληροφορία ισχύει.Οπως και να ’χει, οι ατασθαλίες του απασχολούν μέχρι και σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, το οποίο ερευνά την εμπλοκή του σε μια σύμβαση με τη Σαουδική Αραβία για την κατασκευή τρένων υψηλής ταχύτητας. Η εφημερίδα «La Tribune» της Γενεύης υποστηρίζει ότι ο τότε βασιλιάς φέρεται να είχε λάβει 100 εκατ. δολάρια. Ο Ελβετός εισαγγελέας Ιβ Μπερτόσα ψάχνει να διαπιστώσει κατά πόσο το δώρο αυτό σχετίζεται με την ανάληψη μιας σύμβασης του 2012 αξίας 6,7 δισ. ευρώ για την κατασκευή σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας από τη Μεδίνα στη Μέκκα.Μετά την κηδεία του τέως βασιλιά της Ελλάδας και τη σύντομη επανένωση πατέρα και γιου, μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση του Φελίπε. Αρκεί το προχωρημένο της ηλικίας του Χουάν Κάρλος για να μαλακώσει τον πληγωμένο γιο και, κυρίως, την ισπανική κοινή γνώμη; Αραγε, πόσο συναίσθημα χωράει όταν το διακύβευμα είναι η διάσωση της μοναρχίας;Το περιβάλλον στην Ισπανία παραμένει τοξικό για τον τέως βασιλιά και η παρουσία του είναι επιβαρυντική για τον γιο του και νυν βασιλιά. «Οι θεσμοί δεν θα πρέπει να κρίνονται, οι άνθρωποι κρίνονται», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός. Ενας Βρετανός πολιτικός του 18ου αιώνα, πάντως, είχε γράψει ότι «έτσι όπως οι βασιλιάδες δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ ότι είναι άνδρες, οι άνδρες δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν ότι είναι βασιλιάδες».ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WILLIAM FAITHFUL, SPLASHNEWS / IDEAL IMAGE