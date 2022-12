Qatargate: H Κομισιόν βάζει στο μικροσκόπιο και δεύτερη ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι

Κλείσιμο

Την ώρα που στις Βρυξέλλες κρίνεται σήμερα η τύχη της Εύας Καϊλή η Κομισιόν βάζει στο στόχαστρο και δεύτερη οργάνωση που ίδρυσε ο Ιταλός «εγκέφαλος» του σκανδάλου διαφθοράς « QatarGate » και πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντσέρι Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας «», η Ευρωπαική Επιτροπή έχει βάλει στο... μάτι εκτός από την ΜΚΟ Fight Impunity που ιδρύθηκε το 2019 και την No peace without justice» (Όχι ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη) που δημιουργήθηκε το 1993 από τον Ιταλό «ενορχηστρωτή»« του σκανδάλου με στόχο την άσκηση επιρροής προς όφελος του Κατάρ με ανταλλάγματα πολυτελή δώρα, ταξίδια και υπέρογκα χρηματικά ποσά.προσπαθεί να ρίξει φως στο «» αμαυρώνει την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την Ελληνίδα ευρωβουλευτή και τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι «Τώρα όλα τα κονδύλια προς τις δύο αυτές ΜΚΟ του Παντσέρι έχουν παγώσει», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφημερίδα «Le Soir», δίχως να κατονομάζεται. Ο ίδιος τόνισε ωστόσο, ότι η ΜΚΟ «Fight Impunity» δεν αποκλείεται να έχει λάβει κονδύλια σε αρκετές περιπτώσεις ενώ κεφάλαια από την Κομισιόν για ένα «πιλοτικό σχέδιο» φέρεται να έχει λάβει η ΜΚΟ «No peace without justice».«Ηανέστειλε τα κονδύλια προς όφελος αυτής της ΜΚΟ από την την πρώτη στιγμή», τόνισε χθες, Τετάρτη (21/12) εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Εξετάζουμε τις λεπτομέρειες» των κονδυλίων που έχει λάβει στο παρελθόν η ΜΚΟ που ίδρυσε ο Παντσέρι το 1993.Οι Βέλγοι ερευνητές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις οργανώσεις με τις οποίες είχαν «πάρε-δώσε» οι βασικοί ύποπτοι του σκανδάλου διαφθοράς «Qatargate» προς όφελος του Μαρόκου και του Κατάρ, σχολιάζει το βελγικό δημοσίευμα.Στο μεταξύ, η βελγική δικαιοσύνη ζήτησε από τις δικαστικές αρχές της Ιταλίας να «παγώσουν» δυο τραπεζικούς λογαριασμούς του Παντσέρι και της κόρης του, της Σίλβια Παντσέρι, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «La Repubblica».Στους συγκεκριμένους λογαριασμούς είναι πιθανό να κατατέθηκαν χρήματα που καταβλήθηκαν για δωροδοκίες, σύμφωνα με την εφημερίδα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποια ιταλική εισαγγελία πρόκειται να αναλάβει την όλη πρωτοβουλία, αλλά πιθανόν να είναι δικαστικοί της Λομβαρδίας.Υπενθυμίζεται ότι στην Ιταλία διεξάγονται ήδη έρευνες σε επτά «ύποπτους» λογαριασμούς του Παντσέρι, της κόρης του, του Φραντσέσκο Τζόρτζι και του συνδικαλιστή Λούκα Βιζεντίνι.