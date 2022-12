Κλείσιμο

Πηγές της αστυνομίας λένε ότι το σημείωμα του tWitch, που άφησε στον τόπο της αυτοκτονίας του, ήταν μια διφορούμενη αναφορά στις προκλήσεις του παρελθόντος. Δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφερόταν.Oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο tWitch κάλεσε ένα ταξί από το σπίτι του και πήγε σε ένα μοτέλ το οποίο ήταν ένα μίλι μακριά. Ενεργοποίησε το τηλέφωνό του σε λειτουργία πτήσης, ώστε κανείς να μην μπορεί να τον βρει ή να τον εντοπίσει.Ο tWitch αυτοκτόνησε την Τρίτη (13/12) στις 11.25 το πρωί, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες, ο οποίος δημοσίευσε την αναφορά για τον θάνατό του την Τετάρτη (14/12).Aξιωματούχοι των Αρχών του Λος Άντζελες ανέφεραν στο περιοδικό People ότιοφείλεται σε τραύμα που προκάλεσε ο ίδιος στο κεφάλι του μετά από πυροβολισμό.Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η υπόθεση έχει κλείσει. Χθες, η σύζυγος του εκλιπόντα καλλιτέχνη, η Allison Holker Boss, έδωσε γραπτή δήλωση στο People σχετικά με τον θάνατο του tWitch. «Νιώθω ότι έχω την πιο βαριά καρδιά, καθώς πρέπει να σας πω ότι ο σύζυγός μου Stephen μας άφησε. Φώτιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε. Εκτιμούσε την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα πάνω απ’ όλα, και το να ηγείται με αγάπη και φως ήταν τα πάντα γι’ αυτόν. Ήταν η ραχοκοκαλιά της οικογένειάς μας, ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας και έμπνευση για τους θαυμαστές του. Το να πούμε ότι άφησε μια κληρονομιά θα ήταν λίγο, και η θετική του επίδραση θα παραμείνει αισθητή. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρξει μέρα που δεν θα τιμούμε τη μνήμη του. Ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου για μένα και κυρίως για τα τρία παιδιά μας».Γεννημένος στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, ο Boss απέκτησε το παρατσούκλι «tWitch» (σ.σ. σημαίνει κουνιέμαι, τινάζομαι) όταν ακόμα ήταν παιδί γιατί δεν μπορούσε να καθίσει σε ησυχία. Αποφοίτησε από το Λύκειο Lee στο Μοντγκόμερι το 2000 και συνέχισε τις σπουδές του στο Dance Performance στο Southern Union State Community College και στο Chapman University.Σε συνέντευξή του σε podcast 6 χρόνια πριν, ο Stephen αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια, με τη μητέρα του, ενώ εξήγησε πώς τον βοήθησε να διαμορφωθεί η απουσία του πατέρα του. Το 2003, ο Boss βρέθηκε στον ημιτελικό του διαγωνισμού χορού «The Wade Robson Project» του MTV, ενώ βγήκε επίσης δεύτερος στον διαγωνισμό τηλεοπτικών ταλέντων «Star Search».Το 2008, ο «tWitch» βγήκε δεύτερος στο «So You Think You Can Dance», γεγονός που σηματοδότησε την αρχή της επαγγελματικής ανόδου του. Αργότερα, επέστρεψε στο show χορού, αυτήν τη φορά στη θέση του κριτή. Η Έλεν Ντε Τζενέρις τον πήρε στο show της ως DJ το 2014, ενώ τον τελευταίο χρόνο ο Boss εκτελούσε και χρέη συμπαραγωγού στην εκπομπή.Ήταν αρκετά ενεργός στα social media και δημοσίευε συχνά βίντεο με τον ίδιο και τη γυναίκα του να χορεύουν. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην 7η σεζόν του «So You Think You Can Dance» το 2010, όπου και οι δύο ήταν χορευτές. Aπό τότε ήταν μαζί και δεν χώρισαν ούτε μέρα. «Χορέψαμε μαζί στο πάρτι για το τέλος του ''So You Think You Can Dance'' και από τότε είμαστε μαζί», είχε δηλώσει ο Boss στο People τον Φεβρουάριο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί 3 παιδιά.