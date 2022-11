Άλεκ Σκαρλάτος: Υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικάνους ο Έλληνας ομογενής που απέτρεψε τρομοκρατική ενέργεια στο Παρίσι

Ο Αλεκ Σκαρλάτος που είχε θητεύσει στο Αφγανιστάν και ως εκ τούτου είχε εμπειρία από όπλα άκουσε τον θόρυβο του όπλου. Τότε σηκώθηκε έντρομος από την θέση του. Αμέσως μετά ακούγεται μία ριπή. Τρομαγεμένοι επιβάτες προσπαθούν να καλυφθούν. Εκείνη την ώρα ο Έλληνας ομογενής ως από μηχανής θεός φωνάζει στους φίλους του «πιάστε τον». Εκείνοι χωρίς να χάσουν χρόνο ορμούν πάνω στον ένοπλο Μαροκινό.







Ο Σπένσερ Στόουν τον αρπάζει από τον λαιμό ενώ ο Σκαρλάτος τον ρίχνει κάτω και αφού του κάνει κεφαλοκλείδωμα καταφέρνει να του αρπάξει το καλάσνικοφ. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο Στόουν τραυματίστηκε και χρειάστηκε να νοσηλευθεί ωστόσο οι τρεις φίλοι είχαν καταφέρει να αποτρέψουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα και πέρασαν στην ιστορία ως οι «ήρωες του TGV Αμστερνταμ - Παρίσι».



Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα ενημερώθηκε από τους πρώτους για το κατόρθωμα του Έλληνα ομογενή και των δύο φίλων του ενώ ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τους παρασημοφόρησε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Όταν επέστρεψαν στις ΗΠΑ έλαβαν πρόσκληση από τον Μπάρακ Ομπάμα και πέρασαν το κατώφλι του Λευκου Οίκου. Ο κ. Ομπάμα αφού τους έπλεξε το εγκώμιο στη συνέχεια τους απένειμε το μετάλλιο του στρατιώτη.

O Άλεκ Σκαρλάτος με τους φίλους του και τον Μπάρακ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο Ο Άλεκ Σκαρλάτος και οι φίλοι του κατά τη διάρκεια της παρασημοφόρησής τους από τον Φρανσουά Ολάντ



Μάλιστα η αποτροπή του τρομοκρατικού χτυπήματος στην καρδιά της Ευρώπης έγινε ταινία η οποία είχε την υπογραφή του σπουδαίου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Κλιντ Ίστγουντ. Η ταινία βασίστηκε στην αυτοβιογραφία τους με τίτλο «15:17 to Paris: the true story of a terrorist, a train and three American heroes» οπου εκεί περιέγραψαν όλα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στην αμαξοστοιχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις φίλοι έγιναν και πρωταγωνιστές καθώς ο Ίστγουντ τους ζήτησε να παίξουν τους εαυτούς τους.

Με τον πατέρα του, Μανώλη Σκαρλάτο, και τους αδερφούς του





Ο Αλεκ με τη μητέρα του Χάιντι Χάνσεν

Ο «Gun Crazy», όπως αυτοχαρακτηρίζεται o Αλεκ, με φίλες του στη Γερμανία



«Είμαι πολύ, πολύ περήφανος που η Ελλάδα αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μου και αγαπώ πολύ τους Ελληνες. Κι όσον αφορά στα προβλήματά της, εύχομαι στην Ελλάδα τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου...», είχε δηλώσει.

