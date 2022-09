Βρετανία: «Ο Άντριου πίεζε την Ελισάβετ να μην γίνει ο Κάρολος βασιλιάς - Συνωμοτούσε με την Νταϊάνα»

Σάρα Φέργκιουσον και πρίγκιπας Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου με την 17χρονη τότε Βιρτζίνια Τζιούφρε και την Γκισλέιν Μάξγουελ

Το νέο εκρηκτικό βιβλίο με τις «αποκαλύψεις» για την δολοπλοκία Άντριου - Νταϊάνας - Φέργκι

Δείτε το βίντεο: Η συγγραφέας Angela Levin γίνεται επιθετική μόλις της ζητούν αποδείξεις για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε

Καπνός έγιναν Χάρι και Μέγκαν, μόλις τελείωσε το οικογενειακό πένθος για τον θάνατο της βασίλισσας, προκειμένου να γλιτώσουν τα μαχαίρια που βγήκαν στο Μπάκιγχαμ

«Ο Άντριου άσκησε πολύ σκληρά πιέσεις στην μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ Β’ με την ελπίδα ότι ο Κάρολος δεν θα γινόταν βασιλιάς όταν πέθαινε αυτή και ότι ο Γουίλιαμ θα φορούσε το στέμμα», είπε.Ένας «ανώτερος έμπιστος» του παλατιού λέγεται ότι είπε στην κυρία Λέβιν: «Όταν η Νταϊάνα ήταν ζωντανή, μέσω της φιλίας της με τη σύζυγο του Άντριου Σάρα, δούκισσας του Γιορκ, σχεδίασαν με τον Άντριου να παραμερίσουν τον Πρίγκιπα Κάρολο για να μπορέσει ο Πρίγκιπας Άντριου να γίνει Αντιβασιλέας στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος ήταν τότε έφηβος.«Ήταν σκοτεινές και παράξενες εποχές, όπου η παράνοια γινόταν πραγματικότητα και αυτό ήταν μια ανησυχία». Σύμφωνα με την συγγραφέα Άντζελα Λέβιν «η συμπεριφορά του ήταν πολύ, πολύ αρνητική και εξαιρετικά δυσάρεστη για τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία τελικά διαφώνησε». «Μου είπαν», γράφει η Άντζελα Λέβιν «ότι ήταν μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν τα κατάφερε να περάσει το δικό του», καθώς η βασίλισσα τον λάτρευε και τον ξεχώριζε κάνοντας τον πρίγκιπα να αφρίζει από την ζήλια του.«Παρόλα αυτά, προφανώς ήταν πολύ θυμωμένος που δεν μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα με κάποιο τρόπο και παρέμεινε εχθρικός απέναντι στην εμφάνιση και την αποδοχή της Καμίλα από την βασιλική οικογένεια».Το 1998, όταν ο Κάρολος έκλεισε τα 50, οργάνωσε ένα πάρτι, αλλά η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος αρνήθηκαν να παρευρεθούν καθώς η Καμίλα ήταν εκεί. Σύμφωνα με την συγγραφέα Άντζελα Λέβιν ήταν «τα λόγια που έβαζε ο Άντριου που τους επηρέασαν».Η στενή φίλη της Camilla, Lucia Santa Cruz, είπε: «Όταν η Camilla ήταν παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο Andrew Parker Bowles, πήγαινε στο Balmoral μαζί του και γινόταν δεκτή με χαρά ως φίλη της βασιλικής οικογένειας. Τα πήγαν θαυμάσια καλά μαζί της… Αλλά όταν ο γάμος απέτυχε και επέστρεψε πίσω στον πρίγκιπα Κάρολο, απορρίφθηκε από την βασιλική οικογένεια και πήρε όλη την ευθύνη, κάτι που ήταν τόσο άδικο».Ο Δούκας της Υόρκης και ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είχαν μια τεταμένη σχέση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία επιδεινώθηκε δραματικά από τότε που έγιναν δημόσια γνωστοί οι δεσμοί του πρίγκιπα Άντριου με τον παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν.Ετσι, λοιπόν, ο Κάρολος πήρε το αίμα του πίσω όταν ξέσπασε η υπόθεση Επστάιν. Μαζί με τον γιό του Γουίλιαμ απαίτησαν από την βασίλισσα να τιμωρήσει παραδειγματικά τον Άντριου. Έτσι λοιπόν, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν τον περασμένο Ιανουάριο ότι ο Πρίγκιπας χάνει όλους τους στρατιωτικούς του τίτλους προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατά της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ως ιδιώτης. Κάρολος και Γουίλιαμ είχαν καθοριστική επιρροή σε αυτήν την απόφαση της Βασίλισσας.Μια εσωτερική πηγή στο παλάτι είπε τότε: «Ήταν μια αδίστακτη και γρήγορη απόφαση η οποία προτάθηκε από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας και τον Δούκα του Κέμπριτζ και εγκρίθηκε από τη Βασίλισσα».Αργότερα αναφέρθηκε τον Φεβρουάριο ότι ο Κάρολος είχε πει στον αδερφό του να μείνει «εκτός οπτικού πεδίου» σε επίσημες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια ο πρίγκιπας Άντριου έκτοτε κατέληξε σε οικονομική συμφωνία με την Giuffre για να αποσύρει τις κατηγορίες.Η Angela Levin έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν βιογραφίες της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Harry το 2018 και του πρίγκιπα William και της Kate το 2015. Η τελευταία της δουλειά, Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort, εξερευνά τη σχέση της Camilla με ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και πώς έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.Με δυσκολία όμως κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την συγγραφέα φερέγγυα. Οι απόψεις της για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι κάθε άλλο παρά αντικειμενικές και κυρίως οι εκιτμήσεις της για την Μέγκαν Μάρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι έχουν διχάσει πολλές φορές το αναγνωστικό κοινό και τους κριτικούς.Είναι γνωστή και διαβόητη «hater» της Μέγκαν Μάρκλ και μάλιστα σε πρόσφατη εμφάνισή της στην Βρετανική τηλεόραση με στόχο να διαφημίσει το βιβλίο της, βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν το πάνελ της εκπομπής την κάλεσε να τους πει ποιες είναι οι πηγές της για τις σοβαρές κατηγορίες που εξαπολύει κατά του δούκα και της δούκισας του Σάσεξ.Η Angela Levin, όχι μόνον δεν μπόρεσε να απαντήσει, αλλά επιτέθηκε στό πάνελ της εκπομπής, κατηγορώντας τους δημοσιογράφους ότι ήταν εχθρικοί απεναντί της και αποχώρησε κακήν κακώς από την εκπομπή. Η Angela Levin, στην πραγματικότητα, ανήκει σε εκείνους τους «βασιλικούς συγγραφείς» που κάθε φορά βρίσκονται στο πλευρό του Μπάκιγχαμ εξαπολύοντας μύδρους εναντίον όσων σκέπτονται διαφορετικά.Το νέο της βιβλίο μια χαρά μπορεί να ενταχθεί στην καμπάνια «κάθαρσης» της Καμίλα από το ενοχλητικό παρελθόν της για τον νέο ρόλο που καλείται να αναλάβει.Χωρίς πραγματικές αποδείξεις, υιοθετεί τα σενάρια ενός αυλικού για να κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου και να εξιψώσει την Καμίλα, σε μια πολύ βολική στιγμή για τον Κάρολο: Την ώρα δηλαδή που θέλει να μικρύνει την βασιλική οικογένεια και να απομακρύνει τους «ενοχλητικούς» που μπορούν να αποτελέσουν και κίνδυνο για την εικόνα της.Δεν είναι τυχαίο πως την ίδια μέρα νέες «διαρροές» αυλικών στην Daily Mail μιλούν για απομάκρυνση του Άντριου και της Φέργκι από το αρχοντικό που κατοικούν στο Ουίνσδορ, το οποίο τους είχε παραχωρήσει η Βασίλισσα.Από ότι φαίνεται, ο βασιλιάς Κάρολος είναι αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα μέλη, ιδίως με αυτά που δεν συμπαθεί, όπως είναι ο αδερφός του και η νύφη του, οι οποίοι παρόλο που είναι διαζευμένοι από το 1996 συζούν. Και ξεκινά από τον πιο αδύναμο κρίκο, τον «ατιμωμένο» πρίγκιπα Άντριου.