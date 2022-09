Έφυγε από την Ρωσία η γνωστή δημοσιογράφος Γιεβγκενία Αλμπάτς - Την ανακήρυξαν ξένη πράκτορα

Κλείσιμο

Έφυγε από την Ρωσία η γνωστή δημοσιογράφος Γιεβγκενία Αλμπάτς, αρχισυντάκτρια του περιοδικού The New Times, η οποία θα διδάσκει στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.«Είχα τέσσερις διοικητικές διώξεις, με ανακήρυξαν ‘ξένο πράκτορα» και κατέστη σαφές, ότι περίπου από τρεις με τέσσερις εβδομάδες θα με συνελάμβαναν. Συμβουλεύτηκα τον Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος μου είπε: Ζένια, μην κάθεστε, πρέπει να φύγετε, κανείς δεν θέλει να σας βάλουν φυλακή», δήλωσε η Αλμπάτς στο κανάλι της στο You Tube.Το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης συμπεριέλαβε στα τέλη Ιουλίου της Αλμπάτς στο μητρώο των «ΜΜΕ-ξένοι πράκτορες». Μαζί της τότε συμπεριλήφθηκαν στο μητρώο ο γνωστός συγγραφέας Ντμίτρι Μπίκοφ και ο δημοσιογράφος και ιδρυτής του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Χρειάζεσαι βοήθεια» Ντμίτρι Αλεσκόφσκι.Νωρίτερα δικαστήριο είχε επιβάλει χρηματικό πρόστιμο στην Αλμπάτς και το περιοδικό The New Times 670.000 ρουβλίων , για «σκόπιμη διάδοση αναξιόπιστων» πληροφοριών. Η ρωσική ρυθμιστική αρχή εποπτείας των ΜΜΕ από την αρχή του πολέμου είχε μπλοκάρει δύο φορές τον ιστότοπο του περιοδικού. Την πρώτη φορά στις 25 Φεβρουαρίου και την δεύτερη στις 16 Μαρτίου.Πηγή: Novayagazeta.Europe, ΑΠΕ - ΜΠΕ