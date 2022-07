Κλείσιμο

Οι θαυμαστές της σειράς «The Simpsons» αστειεύονται ότι η κωμωδία κινουμένων σχεδίων «προέβλεψε» τον καύσωνα σε επίπεδα ρεκόρ που πλήττει αυτές τις μέρες το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χώρα βρίσκεται εν μέσω ακραίου καιρικού φαινομένου που έχει προκαλέσει τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ποτέ καταγραφεί και σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο έδειξε στις 19 Ιουλίου έως και 43 βαθμούς Κελσίου.Οι Simpsons έχουν γίνει διάσημοι για την ικανότητά τους να προμηνύουν παγκόσμια ειδησεογραφικά γεγονότα – από την εφεύρεση των έξυπνων ρολογιών έως την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ. Με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μέρη της Ευρώπης, οι θαυμαστές της σειράς έχουν κοινοποιήσει μια σειρά από στιγμιότυπα από παλιά επεισόδια που «προέβλεψαν» τον καύσωνα.Αρκετοί χρήστες του Twitter δημοσίευσαν απόσπασμα από το επεισόδιο της έκτης σεζόν «Bart of Darkness», στο οποίο ο Χανς Μόλεμαν βγαίνει από το σπίτι του και λέει γεια στον «Mr Sun», προτού αυτοπυρποληθεί στον καύσωνα. Άλλοι κοινοποίησαν στιγμιότυπα από το φινάλε της 13ης σεζόν «Poppa’s Got a Brand New Badge», το οποίο ξεκινά με έναν καύσωνα που πλήττει το Σπρίνγκφιλντ.«Οι Simpsons το είχαν προβλέψει» έγραψε ένας θαυμαστής της σειράς δίπλα σε απόσπασμα από το επεισόδιο που εμφανίζει το μελάνι να λιώνει από εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της οποίας αναγράφεται: «Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται». «Οι Simpsons προέβλεψαν τα ΠΑΝΤΑ» σχολίασε άλλος θαυμαστής.