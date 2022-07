Ο Ντράγκι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης αλλά η κυβέρνηση καταρρέει και έρχονται πρόωρες εκλογές

#Draghi has won the confidence vote in the Senate, but 5 Star, the League and Forza Italia abstain so he hasn't got the national unity he wanted. Expected to head to President imminently, expected to offer his resignation. — Mark Lowen (@marklowen) July 20, 2022

It's almost over



Berlusconi's Forza Italia and Salvini's League will boycott the confidence vote -- just like Conte did last week



At this point, the end of #Draghi's government is imminent#Italy is again in full political crisis — Alessandro Speciale (@aspeciale) July 20, 2022

#Draghi left the senate. Highly unusual. He's probably headed to the #Quirinale to resign.

I wouldn't want to be in #Mattarella's shoes.

This is what happens when, like #Salvini did in 2019, a political leader underestimates/tries to bypass parliamentary dynamics#crisidigoverno — Cecilia Emma Sottilotta (@csottilotta) July 20, 2022

Μάριο Ντράγκι.



«Η δημοκρατία μας είναι κοινοβουλευτική, την σέβομαι και την αναγνωρίζω, δεν ζήτησα πλήρεις εξουσίες, ζήτησα τη στήριξη του κοινοβουλίου» τόνισε ο Ντράγκι χωρίς να ανακοινώνει την παραίτησή του αλλά να αφήνει ακόμη το παράθυρο ανοιχτό για παραμονή στην εξουσία.



Άλλωστε, ο πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα, είχε προσπαθήσει να μεταπείσει τον Ντράγκι να μην αποχωρήσει καθώς η Ιταλία αντιμετωπίζει το μεγάλο κύμα ακρίβειας που πλήττει όλη την Ευρώπη.

Σύντομος και εμφανώς εκνευρισμένος ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, κατά τη δευτερολογία του, στη Γερουσία της Ρώμης.

Πιο αναλυτικά, ο Μάριο Ντράγκι τόνισε:

Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός απέρριψε το αίτημα της κεντροδεξιάς (Λέγκα και Φόρτσα Ιτάλια) για επαναδιαπραγμάτευση του κυβερνητικού προγράμματος και αλλαγή μέρους των υπουργών. Παράλληλα, έστειλε στα Πέντε Αστέρια το μήνυμα ότι δεν εννοεί να δώσει περαιτέρω «εξηγήσεις», σχετικά με την εφαρμογή μέτρων όπως το

Ο Μάριο Ντράγκι ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Φεβρουάριο 2021 για να βγάλει την Ιταλία από την υγειονομική και οικονομική κρίση. Υπέβαλε την παραίτησή του στις 14 Ιουλίου στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας

Σε πρόωρες εκλογές οδηγείται η Ιταλία παρόλο που ο Μάριο Ντράγκι κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερουσία. Ωστόσο η κυβέρνησή του καταρρέει καθώς του γύρισαν την πλάτη τρία μεγάλα κόμματα του κυβερνητικού του συνασπισμού, η Φόρτσα Ιτάλια, η Λέγκα και τα Πέντε Αστέρια που απείχαν από τη διαδικασία.Ο Ντράγκι έλαβε 95 ψήφους υπέρ και 38 κατά σε σύνολο 321, καθώς η Φόρτσα Ιτάλια, η Λέγκα και τα Πέντε Αστέρια δεν έλαβαν μέρος στην ψήφο εμπιστοσύνης.Τρεις από τις παρατάξεις που στήριζαν ως εταίροι την κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό τον Ντράγκι, διαχώρισαν τη θέση τους απορρίπτοντας την έκκληση που είχε απευθύνει ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός νωρίτερα καλώντας όλους τους κυβερνητικούς εταίρους να συνταχθούν «ενωμένοι» ως τις επόμενες εκλογές που είναι κανονικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν το 2023.Ο Ντράγκι είχε προαναγγείλει ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν θα συνέχιζε καθώς επιθυμούσε να κυβερνήσει σε κλίμα ευρείας συναίνεσης.Θα μεταβεί την Πέμπτη, στο Κυρηνάλιο προεδρικό μέγαρο, προκειμένου να ενημερώσει τον Ματαρέλα για τις επόμενες κινήσεις του.Πάντως, από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πυκνώσει τα σενάρια που ήθελαν τον Ντράγκι να παραιτείται καθώς μετά τις αποχωρήσεις μελών του κυβερνητικού του εταίρου Πέντε Αστέρια, που δεν συμφώνησαν στα προωθούμενα μέτρα για την ακρίβεια, ο Ιταλός πρωθυπουργός είχε εκδηλώσει τις προθέσεις του. Ωστόσο ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα, δεν είχε αποδεχθεί την παραίτηση παραπέμποντας τον Ντράγκι σε διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης.Τα ευρωπαϊκά βλέμματα στρέφονται στην επόμενη ημέρα στην Ιταλία.Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η ακροδεξιά παράταξη Αδέλφια της Ιταλίας (FdI) της Τζόρτζια Μελόνι παρουσιάζεται να οδηγεί την κούρσα με ποσοστά που ξεπερνούν το 22% με 23%, διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα έναντι του κεντρώου – κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD) του πρώην πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα που κινείται κοντά στο 22%.Η πτώση της κυβέρνησης Ντράγκι σημειώνεται σε μια περίοδο που η Ιταλία βρίσκεται στη δίνη των πληθωριστικών πιέσεων καθώς το κύμα ακρίβειας εξακολουθεί να χτυπά την Ευρώπη. Οι καταγαιστικές εξελίξεις στη Ρώμη έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στην Ευρώπη, ενώ οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών επιθυμούσαν την παραμονή του «σούπερ Μάριο», όπως τον αποκαλούσαν την περίοδο που η δημοσιονομική κρίση έπνιγε την ΕΕ.Ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, ο ισχυρός άνδρας της Ευρώπης, αφήνει την εξουσία σε μια κρίσιμη - για την Ευρώπη - περίοδο που η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης απαιτεί σημαντική συσπείρωση.Την ίδια στιγμή, η είδηση έχει κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ μέσα από τα δημοσιεύματα των οποίων αποτυπώνεται το κλίμα απογοήτευσης λόγω των νέων εξελίξων.Ευχαριστώ όσους στήριξαν την κυβέρνησή μας. Η δημοκρατία μας είναι κοινοβουλευτική, την σέβομαι και την αναγνωρίζω, δεν ζήτησα πλήρεις εξουσίες, ζήτησα τη στήριξη του κοινοβουλίου. Είπα ότι ξεκινήσαμε διάλογο για τον κατώτατο μισθό και θα τον συνεχίσουμε με συνδικάτα και επιχειρηματίες. Όσο για το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι είναι κάτι το θετικό, αλλά όταν δεν λειτουργεί αποδοτικά, είναι αρνητικό. Ζητώ να δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης, βάσει της πρότασης του γερουσιαστή Πιερφερντινάντο Καζίνι, η οποία προβλέπει την απρόσκοπτη συνέχιση του κυβερνητικού έργου