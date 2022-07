Σταύρος Νικόλαος Νιάρχος: Μεγαλώνει η αγωνία για την κράτησή του

Κλείσιμο





Υπό κράτηση παραμένει στο Κονγκό ο Ελληνοαμερικανόςο οποίος συνελήφθη από τις μυστικές υπηρεσίες της αφρικανικής χώρας επειδή «έκανε ενέργειες χωρίς να ενημερώσει τις αρχές», σύμφωνα με όσα είπε κυβερνητικός αξιωματούχος.Ίδιες πηγές ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο 32χρονος Νιάρχος συνελήφθη επειδή φέρεται να προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα οργανώσεις, ανέφεραν ότι ο Νιάρχος και ένας Κονγκολέζος δημοσιογράφος συνελήφθησαν την Τετάρτη στην πόλη Λουμπουμπάσι και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα.Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νιάρχοςαπό τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας (ANR), με συνέπεια η αγωνία των δικών του ανθρώπων για την τύχη του, να παραμένει στα ύψη. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο αξιμωατούχος, πρέπει να είναι «σε εγρήγορση» μετά τη δολοφονία δύο μελών του ΟΗΕ το 2017. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανίδα πρόξενος επισκέφθηκε τον Νιάρχο, ο οποίος ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος ακόμα και σήμερα, αφού οι τοπικές αρχές «δεν έχουν κανένα συμφέρον να τον κρατούν».Ο 33χρονος εγγονός του εφοπλιστήγιος τουκαι τηςέχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτή της οικογενειακής παράδοσης και εργάζεται ως δημοσιογράφος για τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχοντας ταξιδέψει για να καλύψει θέματα, μεταξύ άλλων, σε Κονγκό, Υεμένη, Ιαπωνία και Μπουργκίνα Φάσο, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σεΜια από τις σημαντικότερες δουλειές του, είναι η πρόσφατη αποστολή του στην, μετά την έναρξη της εισβολής των στρατευμάτων του Πούτιν, με τον ίδιο να ταξιδεύει στο Λβιβ και να καταγράφει, πέρα από την τραγική καθημερινότητα των αμάχων, τις προσπάθειες των Ουκρανών να περισώσουν από τους βομβαρδισμούς έργα τέχνης και πολιτισμού. Παράλληλα, παρουσίασε και τη δράση του ουκρανικού αντιστασιακού ραδιοφωνικού σταθμούΟ Νιάρχος πήγε στο Κονγκό για να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation, σύμφωνα με την επίσημη διαπίστευσή του.