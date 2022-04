Ο πιλότος - ναρκέμπορας Μπάρι Σιλ: Οι δύο όψεις του αμερικανικού ονείρου

Ο ναρκέμπορας Μπάριλ Σιλ με την οικογένεια του (δεξιά) και τη στολή του πιλότου (αριστέρα) Βασιλίνα Ριστάνη

Πηγή: Arkansas Times. Η ζωή ενός ναρκέμπορα είναι συνήθως σύντομη. Αν δεν καταλήξει στη φυλακή θα δολοφονηθεί από αντιπάλους ή συνεργάτες του.





Τριάντα έξι χρόνια σημειώθηκαν φέτος από το βίαιο θάνατο στα 46 του χρόνια του πιλότου, πράκτορα της CIA και εμπόρου ναρκωτικών, Μπάρι Σιλ.Η ανάμειξη του με τη Δίωξη Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (DEA) και η συμβολή του στη φυλάκιση διαβόητων ναρκέμπορων, τον έφερε στο στόχαστρο των Κολομβιανών καρτέλ και των συνεργατών του, Οτσόα και Πάμπλο Εσκομπάρ, οι οποίοι έδιναν αμοιβή «για το κεφάλι του» 500.000 με 1 εκατομμύριο δολάρια.Στις 19 Φεβρουαρίου του 1986, ένας πληρωμένος Κολομβιανός δολοφόνος, πυροβόλησε και σκότωσε τον Σιλ μέσα στην σταθμευμένη του κάντιλακ, με ένα πολυβόλο Mac-10.Ο Άντλερ Μπέριμαν, γεννημένος το 1939 στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, ανέπτυξε την αγάπη του για τα αεροπλάνα σε πολύ μικρή ηλικία. Μόλις 15 ετών, ο εκκολαπτόμενος αεροπόρος είχε κάνει την πρώτη του σόλο πτήση και στα 16 του είχε αποκτήσει κανονικό δίπλωμα πιλότου. Το φυσικό του ταλέντο και το πάθος του για τα αεροπλάνα έλαμψαν γρήγορα και σύντομα ο Σιλ έγινε ένας από τους νεότερους πιλότους στον στόλο της Trans World Airlines., ο Μπάρι ενεπλάκη στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών το 1975. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανέπτυξε στενή σχέση με το Καρτέλ Μεντεγίν που είχε ως αρχηγό τονΠάμπλο Εσκομπάρ.Πάνω από 100 ταξίδια χρειάστηκε να κάνει ο ναρκέμπορας Μπάρι Σιλ για να μεταφέρει στις ΗΠΑ από την Κεντρική και τη Λατινική Αμερική 56 τόνους κοκαΐνης αξίας 3 έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Τότε ήταν που μετέφερε τις επιχειρήσεις του από την πολιτεία καταγωγής του, τη Λουιζιάνα, σε έναν αεροδιάδρομο στο αγροτικό δυτικό Αρκάνσας.Το 1983, ωστόσο, ο Σιλ πιάστηκε στη Φλόριντα, καθώς προσπαθούσε να περάσει λαθραία ένα φορτίο μεθακουαλόνης στη χώρα. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, όμως ο πρώην πράκτορας του FBI Ντελ Χαν, περιγράφει πώς ο Σιλ ήθελε απεγνωσμένα να αποφύγει τη φυλακή. Έτσι, τον έστειλαν στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών όπου του ανατέθηκε αμέσως μια νέα επιχείρηση.Ποια ήταν αποστολή του; Η κυβέρνηση Ρήγκαν ήθελε να δει τη δεξιά αντάρτικη οργάνωση Κόντρας να ανατρέπει την επαναστατική κυβέρνηση των Σαντινίστας που είχε εγκατασταθεί στη Νικαράγουα. Ο Σιλ ισχυρίστηκε ότι οι Σαντινίστας είχαν κάνει συμφωνία με το Καρτέλ του Μεντεγίν και η απόδειξη αυτού θα μπορούσε να δικαιολογήσει την υποστήριξη των Κόντρας από τις ΗΠΑ, παρά τις κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των αντεπαναστατών.Ο πιλότος πέταξε σε έναν αεροδιάδρομο στη Νικαράγουα με κάμερες της CIA εγκατεστημένες στο αεροπλάνο του, τραβώντας φωτογραφίες που έδειχναν τον πρεζέμπορα Εσκομπάρ και πολλά άλλα μέλη του καρτέλ του Μεντεγίν να φορτώνουν κιλά κοκαΐνης σε ένα αεροπλάνο με τη βοήθεια στρατιωτών Σαντινίστας.εάν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενέκριναν αυτό το εμπόριο ή όχι, αλλά οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν ούτως ή άλλως με τις φωτογραφίες, ενώ χαρακτήρισαν ανοιχτά τον Σιλ ομοσπονδιακό πράκτορα, γεγονός που τον έβαλε στο στόχαστρο των επικίνδυνων βαρόνων κοκαΐνης με τους οποίους είχε εμπλακεί.Ο Μπάρι για κάθε πτήση που έκανε κέρδιζε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό εξηγεί εν μέρει το γιατί συνέχιζε τις αποστολές μετά από κάθε φυλάκιση, αν και για εκείνον σημασία δεν είχαν τόσο τα χρήματα, όσο η περιπέτεια και η αδρεναλίνη. Ως έμπορος ναρκωτικών για το καρτέλ Μεδεγίν της Κολομβίας, έβγαζε 500.000 δολάρια μόνο από την παράνομη μεταφορά κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.Σύμφωνα με τη Daily Mail, μέχρι το 1983, τα κέρδη του ανήλθαν συνολικά στα 60 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Αμερική. Συνολικά, είχε εισαγάγει παράνομα ναρκωτικά αξίας 3 έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περίπου 56 τόνους κοκαΐνης σε περισσότερες από 100 πτήσεις.Γνωρίσαμε τον Σιλ μέσα από το βιβλίο του πρώην πράκτορα του FBI Ντελ Χαν με τίτλο «Smuggler's End: The Life and Death of Barry Seal», στη μεγάλη οθόνη μέσω των ταινιών Doublecrossed (1991), Infiltrator (2016), American Made (2017) αλλά και στη τηλεοπτική οθόνη μέσα από τη σειρά Narcos (2015-2017).Η ιστορία τουόπως αποτυπώθηκε στην κινηματογραφική ταινία American Made.Παρόλο που η ιστορία του Μπάρι Σιλ –εμπόρου ναρκωτικών, διπλού πράκτορα και εξαιρετικού πιλότου – αποτυπώθηκε στη Χολιγουντιανή ταινία American Made με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, η αληθινή ιστορία είναι τόσο ιδιαίτερη που δεν θα μπορούσε να τη γράψει ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος.