Πόλεμος στην Ουκρανία: Κόλαση το Μικολάιφ μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς - Μάχες στους δρόμους της Μαριούπολης

A Ukrainian soldier was rescued on Saturday from the debris of a military facility that was destroyed by Russian rockets in Mykolaiv. More than 40 others were killed. The man was buried in the rubble for 30 hours. https://t.co/B2sJTLkpZu pic.twitter.com/Dvq7vPoVZA — The New York Times (@nytimes) March 19, 2022

This is my native city of Mykolaiv yesterday. 40 killed.



My grandpa/grandma is buried there.



In the last talk grandpa (who worked with nuclear weapons in the USSR) urged Ukraine to be a part of NATO.



In the last talk grandma begged never trust Russians.



Never forgive. pic.twitter.com/3gELsupNgF — Arthur Kharytonov (@ArthurKei_UA) March 19, 2022

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #vtmnieuws pic.twitter.com/4SXvTuQ1tR — Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022

Newly released satellite images show extensive damage to the Mariupol Drama Theater, which was bombed on Wednesday. The word “children” can still be seen in white lettering. Ukrainian officials say hundreds of people could still be trapped inside. https://t.co/Nd74IWkBqA pic.twitter.com/rajvWwaD66 — The New York Times (@nytimes) March 19, 2022

“You have promised that there will be help, give us that help.”



A police officer in the besieged Ukrainian city of Mariupol issued a direct appeal for help to President Biden and President Macron on Friday pic.twitter.com/5fA2DHJ5CG — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 19, 2022





Ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω φαίνεται να κάνει το Κρεμλίνο που από τη μία πλευρά προτάσσει το γεγονός ότι έχει βρεθεί σημείο σύγκλισης με την Ουκρανία, στο θέμα της θέσπισης ουδέτερου καθεστώτος και αποφυγής ένταξης στο NATO, και από την άλλη κλιμακώνει τις επιθέσεις Ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλεί τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε απευθείας συνομιλίες για την επίτευξη ανακωχής, η ρωσική επιδρομή που κατέστρεψε στρατόπεδο στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστοναπέδειξε ότι ο δρόμος προς την κατάπαυση του πυρός είναι ακόμη πολύ μακρύς.Το στρατόπεδο που βρίσκεταιεπλήγη από, με τις ομάδες διασωστών να δίνουν μάχη στο σημείο, επιχειρώντας να ανασύρουν δεκάδες ανθρώπους από τα συντρίμμια.Ακόμη δεν είναι σαφής ο αριθμός των αγνοουμένων, ωστόσο τουλάχιστονστη συγκεκριμένη βάση όταν οι πύραυλοι έπληξαν το σημείο.Τις πληγές της μετρά και η κατακερματισμένη, από τις επιθέσεις, Μαριούπολη, με τις μάχες να διεξάχονται ακόμη και στους δρόμους, τα τανκς να βρίσκονται στην πόλη τωνκατοίκων και τουςνα μένουν ως και τρεις ημέρες στον δρόμο.Την ίδια στιγμή, η τιτάνια μάχη για να απεγκλωβιστεί κόσμος από τα συντρίμμια του ιστορικού θεάτρου που κατέρρευσε, ύστερα από βομβαρδισμό, συνεχίζεται. Σε αυτό το θέατρο είχε γραφτεί με μεγάλα ρωσικά λευκά γράμματα, μπροστά και πίσω από το κτίριο, η λέξη «παιδιά».Η ρωσική προέλαση στην πολιορκημένη Μαριούπολη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης δυνάμεις της Μόσχας μεταφέρουν κατοίκους στη Ρωσία, όπου και ελέγχονται εξονυχιστικά τα έγγραφά τους.Η κατάσταση στην πόλη θυμίζει αδιέξοδο, καθώςλόγω των σφοδρών βομβαρδισμών.Στη Μαριούπολη οι άμαχοι αναγκάζονται να κοιμούνται επί σειρά ημερών στα υπόγεια,, τη στιγμή που οι εικόνες από δορυφόρο αποκαλύπτουν ένα κατακερματισμένο τοπίο με πάνω από το 80% των κτιρίων να έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές.Αυξήθηκαν, παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις γύρω από την πόλη Σάμι, ωστόσο η επιχείρηση των Ρώσων να αποκόψουν την πόλη από το νότο έπεσε στο κενό.Χάρη στη σθεναρή ουκρανική αντίσταση, οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν το Χάρκοβο, ενώ συναντούν εμπόδια και στο Κίεβο γύρω από το οποίο έχουν αυξηθεί, επίσης, τα στρατεύματα.Στο μεταξύ, σημαντικές απώλειες καταγράφονται στις τάξεις του ρωσικού στρατού με έως και 7.000 μαχητές να εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί, ενώ οι Ουκρανοί προχωρούν σε ρίψη αντιαρματικών πυραύλων που προμηθεύτηκαν από τη Δύση.Η Ρωσία, ωστόσο, θέλοντας να στείλει προειδοποιητικό μήνυμα και εκδηλώνοντας την ενόχλησή της για την αποστολή όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία, έκανε χρήση υπερηχητικών πυραύλων.Για το θέμα, όμως, δεν εκφράζουν ανησυχία ειδικοί μελετητές, εκτιμώντας ότι το Κρεμλίνο δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει συχνή χρήση των συγκεριμένων οπλικών συστημάτων και πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.Την ίδια στιγμή, ο διπλωματικός πυρετός συνεχίζεται, με τον Ουκρανό προέδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ζητά αύξηση της πίεσης σε βάρος του Κρεμλίνου.Κάλεσε, ακόμη, το Πεκίνο να καταδικάσει τη «ρωσική βαρβαρότητα», παίρνοντας έτσι θέση κατά των ενεργειών της Μόσχας, ενώ νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει με αυστηρές κυρώσεις την Κίνα σε περίπτωση παροχής βοήθειας στη Ρωσία.Δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τους, πρότειναν στην Τουρκία να δώσει στην Ουκρανία τουςκαι σε αντάλλαγμα να ενταχθεί και πάλι η Άγκυρα στο πρόγραμμα για την προμήθεια των αμερικανικών F-35.Με κόμμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης και την κατάσταση στην Οδησσό, όπου οι Ρώσοι επιχειρούν να κλιμακώσουν τις επιθετικές ενέργειες για να αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα.Πάντως, βουβός είναι ο πόνος για τους πάνω από 800, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους και 64 παιδιά.