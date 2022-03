Ο Αμπράμοβιτς επισήμως στη «μαύρη λίστα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στητης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με ακόμη 892 επιφανείς συμπατριώτες του βρίσκεται από σήμερα, Τρίτη 15 Μαρτίου, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς . Το όνομα του πλέον διάσημου, σχεδόν αρχέτυπου Ρώσου ολιγάρχη, προστέθηκε στον κατάλογο με τα άτομα και τις εταιρείες που κατά την ΕΕ κρίνονται ως ανεπιθύμητα και υφίστανται κυρώσεις, περιορισμούς δραστηριοτήτων κ.λπ. στο πλαίσιο των αντιποίνων για την εισβολή τηςΗ ΕΕ ενημερώνει τακτικά τηπροσθέτοντας συνεχώς νέα ονόματα. Αυτή τη φορά επικαιροποίησε τον κατάλογό της με την συμπερίληψη 15 προσώπων. Πρώτος μεγαξύ αυτών αναφέρεται ο, ο οποίος είχε ήδητην προηγούμενη εβδομάδα στη Βρετανία. Η παρουσία του στηπροκάλεσε σάλο και δίχασε το βρετανικό κοινό, λόγω της ανάμειξής του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ως εξαιρετικάπεριλαμβάνονται και άλλοι μεγαλόσχημοι Ρώσοι, οι οποίοι συνδέονται με το καθεστώς Πούτιν, όπως πχ οκαθώς και άνθρωποι των ΜΜΕ -δηλαδή της φιλο-πουτινικής προπαγάνδας.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/427 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2022 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014:- Roman Arkadyevich ABRAMOVICH, Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Κύριος μέτοχος του ομίλου Evraz. Πρώην κυβερνήτης της Chukotka.- German Borisovich KHAN, Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του ομίλου Alfa Group (Alfa Bank)- Viktor Filippovich RASHNIKOV, Ολιγάρχης. Ιδιοκτήτης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK).- Alexey Viktorovich KUZMICHEV, Ολιγάρχης, στον στενό κύκλο του Vladimir Putin. Ένας από τους κύριους μετόχους του ομίλου Alfa Group.- Alexander Alexandrovich MIKHEEV, Διευθύνων σύμβουλος της JSC Rosoboronexport- Alexander Nikolayevich SHOKHIN, Πρόεδρος της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mechel PAO, Μέλος του προεδρείου του ανώτατου συμβουλίου του πολιτικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία»- Andrey Valerievich RYUMIN, Εκτελεστικός διευθυντής της Rosseti PJSC (προηγουμένως, μέχρι τον Αύγουστο του 2014, γνωστή ως Russian Grids), πρόεδρος του συμβουλίου- Armen Sumbatovich GASPARYAN, Υπεύθυνος επικοινωνίας, προπαγανδιστής, μέλος του συμβουλίου του «Russia Today»- Artyom / Artem Grigoryevich SHEYNIN, Ρώσος προπαγανδιστής και παρουσιαστής της εκπομπής λόγου «Vremya Pokazhet» («Ο χρόνος θα δείξει») στο υπό κρατικό έλεγχο Channel One.- Dmitry Yevgenevich KULIKOV, Εμπειρογνώμων της επιτροπής της Ρωσικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα θέματα ΚΑΚ και τους δεσμούς με τους συμπατριώτες. Παραγωγός ταινιών, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής. Μέλος του Δημόσιου Συμβουλίου του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας- Konstantin Lvovich ERNST, Διευθύνων σύμβουλος του Channel One Russia- Marina Vladimirovna SECHINA, Ιδιοκτήτρια της LLC «Stankoflot»- Suleyman Abusaidovich KERIMOV, Ιδιοκτήτης του χρηματοπιστωτικού και βιομηχανικού ομίλου Nafta Moscow, Μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας από τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν- Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN, Εκτελεστικός διευθυντής & αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην Yandex NV- Vladimir Valerievich RASHEVSKY, Διευθύνων σύμβουλος & διευθυντής της EuroChem Group AGROSNEFT AERO (RN AERO)JSC ROSOBORONEXPORTJSC NPO High Precision SystemsJSC KurganmashzavodJSC Russian HelicoptersPJSC United Aircraft CorporationJSC United Shipbuilding CorporationJSC KurganmashzavodJSC Russian HelicoptersPJSC United Aircraft CorporationJSC United Shipbuilding CorporationJSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVODJSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant