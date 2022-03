Η αινιγματική ανάρτηση του πρωθυπουργού της Σλοβενίας για το εάν έφτασαν στο Κίεβο για τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Γιάνεζ Γιάνσα, Πρωθυπουργός της Σλοβενίας

I’m very glad that we are bringing today to #Kyiv @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal also a message from the secretary general of the @OECD @MathiasCormann. There is strong commitment of the #OECD to support rebuilding and reconstruction of the Ukraine. — Janez Janša (@JJansaSDS) March 15, 2022

Then, suddenly, we realized that those fundamental European values actually exist. And that they are threatened. And that Europeans are defending them. With their lives. In Ukraine.

2/4 — Janez Janša (@JJansaSDS) March 15, 2022

…which is more European than Ukraine. Thank you for not only defending your homeland and Europe as a territory, but for defending the very core of European values and our way of life. Your fight is our fight and together we will prevail. 4/4#славаукраїні — Janez Janša (@JJansaSDS) March 15, 2022

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέσκι με τον Τσέχο ομόλογό του Πετρ Φιάλα





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει προς το παρόν την επίσκεψη των πρωθυπουργών της Τσεχίας Πετρ Φιάλα, της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα και της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέσκι στοΗ επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα και θα ξεκινούσε από πολωνικό έδαφος προκειμένου να κατευθυνθούν στην ουκρανική πρωτεύουσα και να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Janez Janša με αναρτήσεις του στο Twitter μιλά για στήριξη της Ουκρανίας λέγοντας πως η θέση της είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,Όπως γράφει ο ίδιος, είναι πολύ χαρούμενος που φέρνει στο Κίεβο και τον Ζελένσκι ένα μήνυμα από τον γραμματέα του ΟΟΣΑ πως υπάρχει δέσμευση για υποστήριξη σχετικά με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.Στην συνέχεια σε νήμα αναρτήσεων ο Janša αναφέρει πως μαζί με τους πρωθυπουργούς της Πολωνίας και της Τσεχίας θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι ηΣτην συνέχεια αναφέρει πως οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ απειλούνται και πλέον τις υπερασπίζονται οι Ουκρανοί με τις ζωές τους. «Σας ευχαριστώ που όχι μόνο υπερασπίζεστε την πατρίδα σας και την Ευρώπη ως έδαφος, αλλά για την υπεράσπιση του ίδιου του πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών και του τρόπου ζωής μας. Ο αγώνας σας είναι ο αγώνας μας και μαζί θα νικήσουμε», γράφει.δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του Πολωνού πρωθυπουργού Μίχαλ Ντβορτσίκ προσθέτοντας ότι οι ηγέτες θα μιλήσουν για λογαριασμό της ΕΕ.«Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιωθεί η αδιαμφισβήτητη υποστήριξη σύσσωμης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην εθνική κυριαρχία και στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι επίσης να παρουσιαστεί ένα ευρύ πακέτο στήριξης για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς», έγραψε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Πετρ Φιάλα.