Καναδάς: Στέλνει θανατηφόρο στρατιωτικό υλικό και πυρομαχικά στην Ουκρανία

Today, we announced additional financial assistance for Ukraine – as well as military equipment and ammunition to help Ukraine defend itself, and to deter further Russian aggression. The bottom line: Canada’s support for Ukraine remains steadfast. https://t.co/GmpEwwTlz2 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 15, 2022

Speaking in Ottawa, PM Justin Trudeau announced that Canada will offer a loan of up to $500 million to the government of Ukraine, and in light of seriousness of situation he has approved the provision of $7.8 million worth of lethal equipment and ammunition. #cdnpoli pic.twitter.com/LyhU5FpWPI — CPAC (@CPAC_TV) February 14, 2022

In the face of Russian aggression, Canada stands with Ukraine.



That’s why Canada will donate approximately $7.8 million in lethal weapons and support items to the Armed Forces of Ukraine.



Canada’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is resolute. pic.twitter.com/urQJEdw4ZY — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 14, 2022





θα στείλει όπλα στηνκαι θα της χορηγήσει νέο δάνειο 500 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (347 εκατ. ευρώ), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.Είναι η πρώτη φορά που η Οτάβα ανακοινώνει πως στέλνει θανατηφόρο στρατιωτικό υλικό και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Τα είδη που θα παραδοθούν στο Κίεβο έχουν αξία 7,8 εκατ. καναδικών δολαρίων, διευκρίνισε ο Τζάστιν Τριντό.«Σκοπός της υποστήριξης αυτής του Καναδά και των άλλων εταίρων μας είναι να αποτραπεί η Ρωσία να συνεχίσει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο καναδός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που πάντως ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της αφιερωμένη στην κρίση των κομβόι εναντίον των υγειονομικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, που συνταράσσει τη χώρα της βόρειας Αμερικής εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες.Στα τέλη Ιανουαρίου ο Καναδάς είχε ήδη χορηγήσει δάνειο 120 εκατ. καναδικών δολαρίων στην ουκρανική κυβέρνηση για να στηρίξει την οικονομία της χώρας.Δυτικές κυβερήσεις και η Μόσχα έκαναν λόγο χθες Δευτέρα περί πιθανότητας διπλωματικής λύσης για την αποτροπή του κινδύνου ρωσοουκρανικού πολέμου, με τις ΗΠΑ να σημειώνουν ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει λάβει την «οριστική απόφαση» να διατάξει εισβολή.Με φόντο την μεγάλη αύξηση των εντάσεων, η Ουάσινγκτον υποβάθμισε πάντως τις ελπίδες αυτές, ερίζοντας ότι η Μόσχα ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα στρατιωτικά της μέσα στα σύνορα με την Ουκρανία, όπου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100.000 στρατιώτες εδώ κι εβδομάδες.