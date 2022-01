Νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα - Δείτε βίντεο

#AHORA | Se Reporta una Erupción Menor en el volcán de #Tonga, así lo demuestra el Satélite GOES-17. (Fue el reportado por la agencia AFP)

Vía @ai6yrham pic.twitter.com/ITedfVJcwB — Mundonoticias (@mnoticiascl) January 17, 2022

Rising motion observed on satellite from the area of the Hunga Tonga volcano. It could be a new eruption, or ash/gas from the alleged eruption about an hour ago now surfacing. Monitoring ongoing... pic.twitter.com/yNWJHSoAQh — Sam-premacy (@MDR_Titan) January 17, 2022

#BREAKING Second major volcanic eruption on #Tonga



Pacific #Tsunami Warning Centre says “this might be from another explosion of Tonga volcano...there are no known earthquakes of significant size to generate this wave.”#TongaVolcanoEruption #TongaHunga #volcano #BreakingNews pic.twitter.com/hoBWqNS4Wz — ticker NEWS (@tickerNEWSco) January 17, 2022

Absolutely surreal video from Tonga. A family who’d just finished choir practice when the tsunami hit. pic.twitter.com/MVrNRnHDel — Mariner Fagaiava-Muller (@marinerfagaiava) January 16, 2022





Νέα «μεγάλη έκρηξη» εντοπίστηκε στοστην, το οποίο εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας πριν από τρεις ημέρες προκαλώνταςστον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε σήμερα σταθμός παρατήρησης με έδρα τηνΗ νέα ηφαιστειακή έκρηξη καταγράφηκε σήμερα στις 00:10 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Αυστραλιανό Κέντρο Παρατήρησης Ηφαιστειακής Τέφρας (VAAC) στο Ντάργουιν.Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο έχει έδρα τη Χαβάη (ΗΠΑ), ανέφερε από την πλευρά του πως εντόπισε μεγάλα κύματα στην περιοχή. «Μπορεί να προέρχονται από νέα έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα», εκτίμησε το Κέντρο, εξηγώντας πως «δεν έχουν καταγραφεί εξ όσων είναι γνωστά σεισμοί μεγέθους ικανού να προκαλέσουν τέτοια κύματα».Λίγες ώρες πριν την νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα οι αυστραλιανές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι οι αρχικές τους αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα μετά την πρόκληση ενός τσουνάμι από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου, αλλά πρόσθεσαν ότι υπήρξαν "σημαντικές ζημιές" σε δρόμους και γέφυρες στο νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού."Σε αυτό το στάδιο, ευτυχώς, δεν έχουμε αναφορές για τεράστιες απώλειες, κάτι που είναι προφανώς πολύ καλή είδηση. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ περιορισμένες, αν υπάρχουν, πληροφορίες που προέρχονται από τα νησιά στην περιοχή", είπε ο Ζεντ Σεσέλια, υπουργός Ειρηνικού, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.Η Αυστραλία θα στείλει μια πτήση επιτήρησης τη Δευτέρα το πρωί για να εκτιμήσει τις ζημιές, καθώς τα κράτη του Ειρηνικού και υπηρεσίες αρωγής άρχισαν να συντονίζουν τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.