Πάρτι χλευασμού για τον Μπόρις Τζόνσον έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ

Boris Johnson meets with his Cabinet Ministers and the #1922Committee to discuss the #DowningStreetParty fallout.... pic.twitter.com/1mAqsVWD6u — dom (@dombieland) January 14, 2022





Βροχή πέφτουν τις τελευταίες ώρες οι επικρίσεις και τα καυστικά σχόλια για το, όπου βρέθηκε ο Μπόρις Τζόνσον. Ευρύ πεδίο στηλίτευσης σε βάρος του Βρετανού πρωθυπουργού έχει ανοίξει, με μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων να τον καλούν να παραιτηθεί, ενώ την ίδια ώρα μέσα στην πολιτική θύελλα είναι εμφανής και ηΟμάδα 100 ατόμων, φορώντας περούκα και μάσκα α λα Μπόρις, οργάνωσαν το δικό τους... πάρτι έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ.Χλευάζοντας σε επικριτικό τόνο τις τελευταίες του δηλώσεις, φώναζαν: «είμαστε Μπόρις, είναι εκδήλωση για τη δουλειά».Οι συγκεντρωμένοι μετέτρεψαν τη διαμαρυτυρία τους σεπου θύμιζε κάτι από εποχές στις οποίες πρωτοστατούσε η disco μουσική.Με αγγλικές σημαίες, μπίρες και σε χορευτικό ρυθμό, οι διαμαρτυρόμενοι φανέρωσαν την αντίθεσή τους στις κινήσεις του πρωθυπουργού ενώ βρισκόταν σε ισχύ το- κατά το δεύτερο πανδημικό κύμα - στα κρούσματα κορωνοϊού.Εκτιμάται, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ότι η εκδήλωση έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ οργανώθηκε από τον YouTuber, ονόματι ''JaackMaate'', ο οποίος κοινοποίησε τις φωτογραφίες από το Γουεστμίνστερ γράφοντας τα εξής: «Προσλάβαμε 100 Μπόρις Τζόνσον και οργανώσαμε πάρτι έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ».Το «partygate» προκαλεί τριγμούς στο κόμμα των Τόρις, ενώ παραμένει ισχυρός ο πονοκέφαλος για τον Τζόνσον ο οποίος εν μέσω αντιδράσεων είπε ότι ηΤην περίοδο που οργανώθηκε, πάντως, το πολυπληθές πάρτι των 100 ατόμων, στη Βρετανία επιτρεπόταν σε εξωτερικό χώρο να κυκλοφορούν μόνο δύο άνθρωποι μαζί.Την ίδια στιγμή, τον γύρο των κοινωνικών δικτύων κάνουνΣυγκεκριμένα, ο Βρετανός πρωθυπουργός όταν ήταν δήμαρχος Λονδίνου, το 2013, είχε απαθανατιστεί να χορεύει σε ξέφρενους ρυθμούς, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι.Χόρευε μάλιστα με, την Τζέννετ Άρνολντ, πολιτικό των Εργατικών, με διάφορες χορευτικές φιγούρες και αστείρευτο κέφι.Πάντως, τα ερωτημάτα περί παραίτησης του Τζόνσον δείχνουν να επισκιάζουν το No10, ενώ τα σενάρια περί διαδοχής πληθαίνουν και οι έρευνες συνεχίζονται.