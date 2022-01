Χάος στο Καζακστάν, διαδηλωτές κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Αλμάτι - Νεκροί και τραυματίες - Δείτε βίντεο

Putin's spokesperson Dmitry Peskov said that it is important that no one interferes with the situation in #Kazakhstan from the outside. I think I heard it somewhere. Oh, wait. They talked the same about the protests in #Belarus. And then who interfered? Correct, the Kremlin pic.twitter.com/XseCRsTL9O — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 5, 2022

#Kazakhstan | Footage is emerging now that the internet's back.



Scenes from #Almatypic.twitter.com/Obc2Wb3TGa — Balki Begum Bayhan (@bbbayh) January 5, 2022

In #Kazakhstan, thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look.pic.twitter.com/ys8UFkYr6M — Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2022

Govt toppling as Soldiers and Police appear to surrendering and handing over their weapons all over #Kazakhstan and statue of Nazarbayev is pulled down. pic.twitter.com/8s5M3BL43E — Sk Boz, PhD 💙 (@skbozphd) January 5, 2022

NOW - Citizens in #Kazakhstan detain military personnel as violent anti-government protests continue to roil the country.pic.twitter.com/MfzpKNPsA8 — Disclose.tv (@disclosetv) January 5, 2022

In #Aktobe, west #Kazakhstan, the police reportedly announced that it would not be acting against the protesters:



pic.twitter.com/qQkeeUprIe — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 5, 2022

A full police brigade in the city of #Atyrau has sided with the protestors! This signals complete shift in the dynamics of the power and now the people are taking control. Still problems with mobile & Internet connections in #Kazakhstan. pic.twitter.com/yLX4CScbBo — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 5, 2022

В Кокшетау (казахстан) полицейские привезли ранее задержанных протестующих и отпустили их под одобрительные возгласы толпы#Kazakhstan #назарбаев pic.twitter.com/9AQk0sz7Vg — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 4, 2022

#Shymkent, 3rd largest city of #Kazakhstan, is not sleeping now. Peaceful protesters on the main square. pic.twitter.com/dtxzWRJki5 — Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 4, 2022





