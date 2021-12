Νεκρός Ιταλός φοιτητής σε επίθεση «συμμορίτη» με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj — Columbia University (@Columbia) December 3, 2021

A terrible night in NYC. 30 year old med student at ⁦@Columbia⁩ fatally stabbed by #MorningsidePark; the spree continued with a tourist from #Italy also stabbed. Suspect is ex-con tied to EVK “Everybody Killas” gang, according to ⁦@ADiLorenzoTV⁩ pic.twitter.com/nYKUiclob2 — Mary Murphy (@MurphyPIX) December 3, 2021

Happening now at @Columbia University, a vigil to honor the grad student who was stabbed to death in Morningside Park last night. The suspect is a gang member who also stabbed another man, and is now in custody. @wcbs880 pic.twitter.com/LYqeJkMV55 — Mack Rosenberg (@MackRosenberg) December 3, 2021





Έναςστο Πανεπιστήμιο Κολούμπιακαι άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Πέμπτης στη, από έναν νεαρό ο οποίος στη συνέχεια μαχαίρωσε έναν δεύτερο Ιταλό και τραυμάτισε έναν τρίτο περαστικό.Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του, 30 ετών, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί. Ο άτυχος φοιτητής βρισκόταν στο Χάρλεμ, στο βορειοδυτικό Μανχάταν, όταν δέχτηκε την επίθεση από τον νεαρό, ο οποίος στο παρελθόν είχε φυλακιστεί για άλλες βιαιοπραγίες.Στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του πανεπιστημίουεπιβεβαίωσε «την τραγική απώλεια» του Νταβίντε, ο οποίος σπούδαζε στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Κολούμπια. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε εξάλλου ότι στην επίθεση τραυματίστηκε και ένας δεύτερος Ιταλός.Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης ο 27χρονος Ιταλός φέρει τραύματα στο σώμα και η κατάστασή του κρίνεται σταθερή., στα βόρεια του Σέντραλ Παρκ, τη στιγμή που απειλούσε με το μαχαίρι έναν τρίτο άνδρα, ηλικίας 29 ετών.Η εφημερίδα Daily News ανέφερε ότι ο δράστης είναι μέλος συμμορίας από το Κουίνς και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών ενώ έχει συλληφθεί πολλές φορές για βίαια επεισόδια.Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής έξω από το Πανεπιστήμιο του Κολούμπια για να αποτίσει φόρο τιμής στο θύμα.