Ποιος είναι ο ράπερ της συναυλίας θανάτου στο Τέξας

ποδοπάτημα τη στιγμή που βρικόταν στη σκηνή ο ράπερ Astroworld Festival, στο Χιούστον, όταν οκτώ παρευρισκόμενοι στη μουσική εκδήλωση σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ύστερα απότη στιγμή που βρικόταν στη σκηνή ο ράπερ Τράβις Σκοτ

#ASTROWORLDFest, people asking for help and to stop the showpic.twitter.com/x5Pmhryp5G — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021

#Houston #Texas #astroworldfestival concert par la suite annulé de #TravisScott, rappeur.1mouvement de panique, la foule se tasse,se compresse et brise la vie d’au moins 8 personnes (DCD),17 fans à l’hôpital dont 11 arrêts cardiaques. Show must go on pendant que certains meurent. pic.twitter.com/3KjS9nsycI — Milenkovic (@Milenko92836934) November 6, 2021

Fans just broke through the fence to get into #AstroWorldpic.twitter.com/mpi70ZzTOs — XXL Magazine (@XXL) November 5, 2021

"Rodeo",

Astroworld





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο κόσμος πάγωσε, ο ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στη θλίψη και ένα χαρμόσυνο γεγονός που ανέμεναν χιλιάδες, για να χορέψουν στον ρυθμό της ραπ μουσικής, κατέληξε να είναι. Νωπές είναι ακόμη οι μνήμες από την τραγωδία της Παρασκευής στο«Είμαι συντετριμμένος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο»: ο διάσημος ράπερ εξέφρασε, αμέσως μετά, την βαθύτατη λύπη και την απογοήτευσή του. Όλα συνέβησαν όταν το πλήθος κατευθύνθηκε προς τη σκηνή, ποδοπατώντας και εγκλωβίζοντας όσους βρίσκονταν στις μπροστινές θέσεις.Ο πανικός επισκίασε την εκδήλωση στο συναυλιακό κέντρο και το πάρτι μουσικής μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Τα δημοσιεύματα για την ασύλληπτη τραγωδία πολλά. Πολλοί είναι και εκείνοι που αναρωτιούνται ποιος πραγματικά είναι ο, στη συναυλία του οποίου επικράτησε το απόλυτο χάος...είναι ράπερ, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός από το Χιούστον του Τέξας. Είναι περισσότερο γνωστός για το άλμπουμ του "Astroworld", το όνομα του οποίου έδωσε και στο ομώνυμο φεστιβάλ. Τα τελευταία χρόνια διαγράφει μια αξιοπρόσεκτη πορεία στον χώρο της ραπ μουσικής, ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστούς μουσικούς, όπως τον Drake, τον Young Thug και άλλους.Σύντροφός του είναι η, με την οποία περιμένουν παιδί.Αγαπημένος καλλιτέχνης του Σκοτ, όπως ο ίδιος έχει αποκαλύψει, είναι ο ράπερ Κίντ Κάντι. Όσον αφορά στη μουσική διαδρομή του Σκοτ, το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλοκυκλοφόρησε το 2015, προτού όμως βγει προς τα έξω αυτή η επιτυχία του είχε κυκλοφορήσει σειρά τραγουδιών, όπως τα "Upper Echelon" και "Mamacita."Τα μουσικά άλμπουμ που ακολούθησαν του "Rodeo" ήταν τα "Birds in the Trap Sing McKnight" και "Astroworld."Σταθμός στην καριέρα του θεωρήθηκε το "Astroworld" που χάρισε στον Σκοτ σειρά, ανάμεσα στις οποίες και η υποψηφιότητα για το καλύτερο ραπ άλμπουμ και για το καλύτερο ραπ τραγούδι. Έχει προταθεί, συνολικά, στη διάρκεια της καριέρας του,για βραβείο Grammy.Αναφορικά με τα μελλοντικά του σχέδια, ο ράπερ έχει ανακοινώσει ότι, με τίτλο "Utopia". Την ημέρα της τραγωδίας, ο Σκοτ κυκλοφόρησε δύο τραγούδια, τα "Escape Plan" και "Mafia."Σημειώνεται ότι το 2020, λόγω επέλασης της πανδημίας, το φεστιβάλακυρώθηκε και μεταδόθηκε διαδικτυακά.Δεν γνωρίζουν, όμως πολλοί, ότι και τονκαι τραυματιστεί στο Astroworld Festival.