Τι συμβαίνει με την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ; - Το παλάτι προσπάθησε να παραπλανήσει τον βρετανικό λαό με... fake news

First they said the #Queen should stop drinking. Then she had a walking stick & bruised legs. Then she was 'taking a rest' so that she was fit enough for the summit.

All the while she's in hospital having tests.

Ok, it's private- but say nothing rather than deliberately lie. — @Dookist (@Dookist) October 22, 2021

#Breaking: Why did palace cover up the truth about the #Queen’s hospital stay? https://t.co/Dp689439f6 — News247WorldPress Breaking (@News247WP_break) October 23, 2021

Concerns after #Queen 'stayed at hospital to avoid late trip home', says experthttps://t.co/h6NAXW0bNC pic.twitter.com/sooJZnVVBf — Daily Star (@dailystar) October 23, 2021

Ridiculous! I bet the #queen told them to do it as she did not want the fuss and shouldn't #she have the #right to do so to avoid cameras camping outside the #hospitals etc and how dare pompous tosser #nicholaswitchell criticise the #queen! I am livid !!! https://t.co/k2QipKiGEC — NoBullsh1t (@N0Bu11sh1t) October 23, 2021

Dim BBC royalty correspondent Nicholas Witchell (the one Prince Charles cannot stand) suggests that faith in the monarchy has been undermined by Buck House trying to keep the Queen’s overnight hospital stay secret. Give us a break! — Alan Sked (@profsked) October 23, 2021

What's all this kick off about the #Queen having a night in Hospital?... Like some sort of big secret is being kept. People are weird! — MERTY MOO MOO (@coxmatthew5) October 23, 2021





Το παλάτι του Μπάκιγχαμ προσπάθησε να παραπλανήσει τους Βρετανούς πολίτες για την κατάσταση της υγείας τηςΑυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο βρετανικός Τύπος αφού, αν και η «αειθαλής» μονάρχης αναγκάστηκε να ματαιώσει την τελευταία στιγμήκαι το απόγευμα της Τετάρτης εισήχθη στο ιδιωτικόKing Edward VII του Λονδίνου για εξετάσεις, οι υπεύθυνοι Επικοινωνίας του Μπάκιγχαμ ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους πως η Ελισάβετ αναπαύεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Μάλιστα, το παλάτι εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στην οποία ανέφερε: «Η βασίλισσα με δισταγμό δέχθηκε τηντης να ξεκουραστεί για τις επόμενες ημέρες».Όμως, το βράδυ της Πέμπτης, δηλαδή, αφού πέρασαν περισσότερες από 24 ώρες, έγινε και επίσημα γνωστό πως η βασίλισσα εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου- χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση - και διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο. Η είδηση προκάλεσεγια την υγεία της βασίλισσας καθώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια που η Ελισάβετ εισάγεται σε νοσοκομείο. Μάλιστα, η ανησυχία για την υγεία της βασίλισσας εντείνεται μετά την πρόσφατη εμφάνισή της, στις 12 Οκτωβρίου, μεστο αβαείο του Ουεστμίνστερ.Πολλοί Βρετανοί δημοσιογράφοι σχολίασαν πως το παλάτι προσπάθησε νααπό τον λαό την είδηση για την υγεία της βασίλισσας. Ο Νίκολας Γουίτσελ, βασιλικός συντάκτης του BBC, αναρωτήθηκε αν το παλάτι υπονομεύει την εμπιστοσύνη του λαού (στην μοναρχία) με την προσπάθεια να κρύψει τηνΤο γεγονός πως η βασιλική σημαία κυμάτιζε στο Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη και ενώ η μονάρχης βρισκόταν στο νοσοκομείο θεωρείται μια ακόμα προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί η είδηση, αφού η σημαία εκπροσωπεί την βασίλισσα και κυματίζει όταν εκείνη είναι παρούσα σε μία από τις επίσημες κατοικίες της.Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Γουίτσελ και ο Πίτερ Χαντ, πρώην δημοσιογράφος στο BBC και βασιλικός σχολιαστής, ανέφερε πως έγινε μιατης εισαγωγής της βασίλισσας στο νοσοκομείο. «Η εμπιστοσύνη των μέσων ενημέρωσης στην εγκυρότητα των υπεύθυνων Επικοινωνίας του παλατιού έχει δοκιμαστεί εξαιρετικά από την αποτυχημένη προσπάθεια να αποκρύψουν το γεγονός πως η βασίλισσα εισήχθη στο νοσοκομείο. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει την πολυτέλεια να έρθει αντιμέτωπο με την(του κοινού), με δεδομένο πως έχει πολλά να αντιμετωπίσει», δήλωσε ο Χάντ.Από την πλευρά της η βασιλική βιογράφοςμιλώντας στο BBC τόνισε πως όλα έγιναν για την προστασία της βασίλισσας, επειδή εκείνη δεν θα ήθελε δημοσιότητα, όμως το γεγονός δεν παύει να θεωρείταιΟ βετεράνος δημοσιογράφοςπροειδοποίησε το παλάτι για επικίνδυνη στρατηγική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του λαού στον θεσμό της μοναρχίας.«Με το να λένε πως η βασίλισσα ξεκουράζεται στο Ουίνδσορ - μια είδηση που αμέσως μεταδόθηκε στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες και στα σάιτ - όταν εκείνη είναι στην πραγματικότητα στο νοσοκομείο, σημαίνει πως ο τρόπος σκέψης των αξιωματούχων του παλατιού δεν ήταν απλώς μπερδεμένος αλλάδήλωσε ο Κέι και υπενθύμισε πως κάτι ανάλογο είχε συμβεί όταν ηέφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Τότε, είχε δοθεί ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης για την γέννηση του Άρτσι οκτώ ώρες αφού η δούκισσα του Σάσεξ είχε, ήδη, φέρει στον κόσμο τον γιό της.Η βασίλισσα Ελισάβετ έλαβε εξιτήριο την Πέμπτη και τώρα αναπαύεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Τοδεν έχει αποκαλύψει το είδος των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη η Ελισάβετ και δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτή θα πρέπει να κάνει και άλλες εξετάσεις ήΗ 95χρονη Ελισάβετ είναι ηστον πλανήτη και το καλοκαίρι του 2022 αναμένεται να γιορτάσει με μεγαλοπρέπεια τα 70 χρόνια παραμονής στον θρόνο της Γηραιάς Αλβιόνας. Βρετανοί ιστορικοί υποθέτουν πως ίσως τότε η βασίλισσα να δώσει το στέμμα στον διάδοχο, πρίγκιπα Κάρολο, με κάποιους, όμως, να υποστηρίζουν πως η μονάρχης έχει ορκιστεί στον θεό να υπηρετεί τον λαό όσο βρίσκεται εν ζωή. Οιυπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι για την Ελισάβετ. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν την βασιλική οικογένεια και μετακόμισαν μόνιμα στις ΗΠΑ ενώ ο σύζυγός της, πρίγκιπας Φίλιππος έφυγε από την ζωή τον περασμένο Απρίλιο.Με δεδομένο πως το παλάτι δίνει με το σταγονόμετρο τα νέα για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν αυτή θα συμμετάσχει στην, που θα πραγματοποιηθεί στην Γλασκώβη την 31η Οκτωβρίου. Πηγή από το παλάτι δήλωσε πως στην ατζέντα της Ελισάβετ είναι ακόμα η συμμετοχή της στη Σύνοδο, όμως η παρουσία της θα επιβεβαιωθεί στο εγγύς μέλλον.