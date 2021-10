Αυτό είναι το πιο ωραίο ποίημα που γράφτηκε ποτέ, σύμφωνα με τους Βρετανούς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πιο γνωστό από τα 154 σονέτα του, γνωστό με τον εμβληματικό πρώτο του στίχοεπέλεξαν οι Βρετανοί ως το πιο ωραίο ποίημα που γράφτηκε ποτέ.Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την, που γιορτάζεται στις, το «Σονέτο 18» του «Βάρδου» κατέκτησε την πρώτη θέση αποσπώντας το 18% των ψήφων. Αυτό φυσικά δεν προκαλεί έκπληξη αφού ο Σαίξπηρ θεωρείται ευρέως ως ο σπουδαιότερος συγγραφέας που έγραψε στην αγγλική γλώσσα και ένας από τους κορυφαίους δραματουργούς παγκοσμίως.Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των Βρετανών βρέθηκε το πολυαγαπημένο ποίημα Daffodils του, γνωστό επίσης με την ονομασία «I wandered lonely as a cloud», που κέρδισε το 10% των ψήφων. Πρόκειται για ένα ποίημα που είχε εμπνευστεί ο Γουόρντσγουορθ από μια βόλτα που είχε κάνει με την αδελφή του στις 15 Απριλίου του 1802, κατά την οποία συνάντησε μια μεγάλη έκταση με ασφόδελους.Το μελαγχολικόπου έγραψε ο Αμερικανός συγγραφέαςτο 1845 «μοιράστηκε» την τρίτη θέση της έρευνας με το, αφού και τα δύο αριστουργηματικά ποιήματα συγκεντρωσαν ποσοστό 9% των ψήφων.Επόμενο στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων της έρευνας τηςείναι ένα ευφυέστατο ποιήμα χωρίς... κανονικές λέξεις. Το «» του, που περιλαμβανόταν στη νουβέλα του «Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη» 1871 βρέθηκε στην πέμπτη θέση με 8% των ψήφων.Στη λίστα των 25 πιο δημοφιλών ποιημάτων βρίσκουμε επίσης δημιουργίες«Το Σονέτο 18 του Σαίξπηρ είναι ένας επάξιος νικητής, αφού αγγίζει θέματα όμως ο ανεκπλήρωτος έρωτας και η θνητότητα, καταφέρνοντας να αιχμαλωτίσει τη φαντασία πολλών γενεών αναγνωστών», δήλωσε εκπρόσωπος της Perspectus Global σύμφωνα με την Daily Mail.Διαβάστε παρακάτω το διάσημο ερωτικό ποιήμα του Σαίξπηρ στην αγγλική γλώσσα, και την υπέροχη μετάφραση τουShall I compare thee to a summer’s day?Thou art more lovely and more temperate:Rough winds do shake the darling buds of May,And summer’s lease hath all too short a date;Sometime too hot the eye of heaven shines,And often is his gold complexion dimm'd;And every fair from fair sometime declines,By chance or nature’s changing course untrimm'd;But thy eternal summer shall not fade,Nor lose possession of that fair thou ow’st;Nor shall death brag thou wander’st in his shade,When in eternal lines to time thou grow’st:So long as men can breathe or eyes can see,So long lives this, and this gives life to thee.Πώς να σε πω — καλοκαιριάτικο πρωί;Έχεις πιο εύκρατη μορφή, πιο ερασμία·γνωρίζω ανέμους που κι ο Μάης φυλλορροεί,τα καλοκαίρια έχουν πάντα προθεσμία.Κάποτε καίει ο επουράνιος οφθαλμόςκαι της χροιάς του ο χρυσός συχνά θαμπώνει,κάποιος μοιραίος του καιρού αναπαλμόςτην ομορφιά της ομορφιάς απογυμνώνει.Μα εσύ αιώνιο θα έχεις καλοκαίρικι η ομορφιά σου δεν θ' απαλλοτριωθεί,δεν θα επαίρεται ο Άδης πως σε ξέρεικαθώς θα γράφεσαι στου χρόνου την πληθύ.Όσο ζουν άνθρωποι και βλέπουν θα γυρίζουνσ' αυτούς τους στίχους και ζωή θα σου χαρίζουν.μτφ. Διονύσης Καψάλης[πηγή: Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Εικοσιπέντε σονέτα, μτφ.-επίμετρο Διονύσης Καψάλης, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1998, σ. 16]