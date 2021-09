Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν λένε πως ο ΟΗΕ υποσχέθηκε βοήθεια

At the request of Secretary-General @antonioguterres, @UNReliefChief Martin Griffiths

is currently in #Kabul, where he met today with Mullah Baradar and the leadership of the Taliban to engage with authorities on humanitarian issues. https://t.co/mzLPUpvwEx — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 5, 2021

Mullah A. Baradar, Deputy-Amir, IEA for Political Affairs and Head, PO and his delegation met Martin Griffiths, UN Under Secretary General for Humanitarian Affairs at the foreign Ministry in Kabul, today. The UN delegation promised continuation of humanitarian assistance — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 5, 2021

to the Afghan people, saying he would call for further assistance to Afghanistan during the coming meeting of donor countries. The IEA delegation thanked the UN delegation, assuring them of cooperation and provision of needed

facilities. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 5, 2021





Ανώτερα στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος τωνσυναντήθηκαν χθες Κυριακή στην Καμπούλ με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα τουαρμόδιο για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, τον, ο οποίος τους υποσχέθηκε ότι η βοήθεια στον λαό τουθα συνεχιστεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τουςΟ μουλάς, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν και άλλα στελέχη τους συναντήθηκαν με τον κ. Γκρίφιθς καθώς το Αφγανιστάν είναι αντιμέτωπο με δυνητικάεξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και της κατάρρευσης της οικονομίας.«Η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ υποσχέθηκε τη συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον αφγανικό λαό, λέγοντας ότι θα ζητήσει περαιτέρω αρωγή στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνόδου δωρητριών χωρών», ανέφερε ο Σουχάιλ Σαχίν μέσω Twitter.Το Αφγανιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, βυθίζεται σε κρίση καθώςμετά την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης και τη στρατιωτική επικράτηση των Ταλιμπάν στα μέσα Αυγούστου.Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, οι Ταλιμπάν διαβεβαίωσαν την αντιπροσωπεία του ΟΗΕ ότι θα υπάρξει «συνεργασία» από την πλευρά τους και ότι θα διαθέσουν στον διεθνή οργανισμό «τις απαραίτητες εγκαταστάσεις».Τα Ηνωμένα Έθνη οργανώνουν σύνοδο στη Γενεύη την ερχόμενηπροκειμένου να εξευρεθεί χρηματοδότηση για τη χορήγηση βοήθειας στο Αφγανιστάν και να αποτραπεί αυτή που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτηρίζει «επαπειλούμενη ανθρωπιστική καταστροφή».