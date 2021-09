Τυφώνας Άιντα: Στους 43 οι νεκροί - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη - Πάνω από 150.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

"I want to express my heartfelt thanks to all the first responders and everyone who has been working through the night and well into the morning to save lives and get power back," Pres. Biden says on the response to Ida. https://t.co/iqQOjAnUTI pic.twitter.com/pTcbescZkj — ABC News (@ABC) September 2, 2021

Storm waters in NYC right now: pic.twitter.com/vmdRxrp5uw — Joshua Philipp (@JoshJPhilipp) September 2, 2021

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης με βάρκες έσωσαν ανθρώπους από τις στέγες των αυτοκινήτων, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν από το μετρό.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl — Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t — NTD News (@news_ntd) September 2, 2021

Footage shows devastating damage in Mullica Hill, New Jersey, after a tornado moved through the area. Remnants of Hurricane Ida are wreaking havoc across the Northeast. https://t.co/5nwItZ23l1 pic.twitter.com/GjbYJlsCxU — ABC News (@ABC) September 2, 2021

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! 😱



Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ — Tena Ezzeddine (@TenaNYCLA) September 2, 2021

Knickerbocker Avenue in Brooklyn

New York City #Ida

pic.twitter.com/zAQ8kIIDi4 — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

Στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, που επλήγη επίσης από την τροπική καταιγίδα Άιντα, συνολικά 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις κοντά στη μεγάλη πόλη της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί από αυτούς σε υπόγεια διαμερίσματα, από την καταιγίδα που προκλήθηκε από τα υπολείμματα τουπου έπληξε τηπριν λίγες ημέρες.Η καταιγίδα «έπνιξε» τη, το, τηνκαι τοκαι άφησε περισσότερα από 150.000 σπίτια χωρίς ρεύμα.Αρκετές περιοχές κηρύχθηκαν σε, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες.Μιλώντας χθες από τον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδροςανέφερε ότι οι καταστροφές απέδειξαν ότι «οι ακραίες καταιγίδες και η κλιματική κρίση είναι εδώ», αποτελώντας αυτό που αποκάλεσε «μία από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας» και ευχαρίστησε όσους βοήθησαν να σωθούν ζωές.Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τη Λουιζιάνα, την πολιτεία του αμερικανικού Νότου που έπληξε ο κυκλώνας Άιντα την Κυριακή, καταστρέφοντας πολλά κτίρια και κόβοντας το ρεύμα σε κάπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Το έθνος είναι έτοιμο να βοηθήσει», είπε απλά ο ένοικος του Λευκού Οίκου.«Είμαι 50 χρονών και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόση βροχή», είπε ο Μετόντια Μιχάιλοφ, εστιάτορας στη σικ συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ, κοντά στο πασίγνωστο πάρκο, πνεύμονα πρασίνου της Νέας Υόρκης. «Ήταν λες και ήμουν στη ζούγκλα, τροπική βροχή. Ήταν απίστευτο», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.Μέσα στη νύχτα, η νέα κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, η, κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» μετά τις «μείζονες» πλημμύρες σε όλες τις κομητείες στα όρια της πόλης, που μπορούσαν να πλήξουν ως και 20 εκατομμύρια κατοίκους. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο, η πόλη του οποίου μόλις αρχίζει να συνέρχεται από την πανδημία του νέου κορωνοϊού, έκανε λόγο για «ιστορικό καιρικό φαινόμενο».Πολλές γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης παρέμειναν σε αναστολή μέχρι χθες το βράδυ.Τα αεροδρόμια ήταν ανοιχτά αλλά εκατοντάδες πτήσεις είχαν ακυρωθεί.Δρόμοι, λεωφόροι, οδοί ταχείας κυκλοφορίας μεταμορφώθηκαν σε χειμάρρους, στις συνοικίες Μπρούκλιν και Κουίνς όπως και στην κομητεία Γουέστσεστερ. Σε αυτή την τελευταία, δεκάδες αυτοκίνητα ήταν βυθισμένα στα λασπόνερα ενώ υπόγεια παραδοσιακών, όμορφων σπιτιών στην ανατολική ακτή πλημμυρισμένα από νερά που έφθαναν ως και τα 60 εκατοστά.«Νομίζω πως τα έχασα όλα», είπε με δάκρυα στα μάτια στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάρσιο Ροντρίγκες, ιδιοκτήτης συνεργείου στην κοινότητα Μαμάρονεκ, μέσα στο πλημμυρισμένο κατάστημά του.Ένας ανεμοστρόβιλος στο νότιο Νιου Τζέρσεϊ. Μερικοί ποταμοί στο Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσυλβάνια ακόμη «φουσκώνουν».Σύμφωνα με τις αρχές στη Νέα Υόρκη,. Μερικοί πνίγηκαν σε υπόγεια διαμερίσματα στο Κουίνς, όπως αναφέρει η αστυνομία.Αξιωματούχοι δήλωσαν χθες ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή της αμερικανικής μεγαλούπολης από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις αιφνίδιες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το βράδυ της Τετάρτης.Η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) κατέγραψεστο Σέντραλ Παρκ: 80 χιλιοστά μέσα σε μια ώρα.Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι συχνά στις ΗΠΑ. Αλλά η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών προκαλεί πολύ πιο ισχυρούς κυκλώνες και τυφώνες, προειδοποιούν επιστήμονες. Αυξάνουν ολοένα περισσότερο το επίπεδο του κινδύνου για τις παραθαλάσσιες κοινότητες, προσθέτουν.Ο κυκλώνας Άιντα, που υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, συνεχίζει την πορεία του προς τον βορρά, βρίσκεται πάνω από τη Νέα Αγγλία.Οι δραματικές ώρες συνεχίζονται, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη.