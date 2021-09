ΗΠΑ: Νεκρός ο μαθητής που πυροβολήθηκε από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο - Συγκλονιστικά βίντεο από το συμβάν

En un instituto de #CarolinadelNorte

escuela #MountTabor de Winston Salem

una pelea ha terminado a tiros. Todos los participantes son “afroamericanos”. Coincidencias de la vida... pic.twitter.com/1oIsWzxJs4 — Chufletero 502 (@Chufl3t3r0) September 1, 2021

A sophomore at Mount Tabor shared this video with me from inside his classroom. He tells me he is safe at this time (courtesy: Thurman Marshall) @ABC45TV #WinstonSalem #MountTabor pic.twitter.com/RTFUEgT8Wt — Camille J Gayle (@CamilleGayle_tv) September 1, 2021

Heartbreak comes through in the voice of @cityofwspolice Chief Katrina Thompson as she announces that one student was killed in a shooting at Mount Tabor High School.

Full story: https://t.co/yeOSYUXR1L pic.twitter.com/lA4SEcVXhK — FOX8 WGHP (@myfox8) September 1, 2021

Ένας ύποπτος, συμμαθητής του νεαρού, συνελήφθη ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο φερόμενος ως δράστης είναι ανήλικος.





Law enforcement official confirms this is the suspect from today’s deadly shooting at Mount Tabor High School being brought to the Forsyth County Sheriffs Office. Suspect is a juvenile @myfox8 pic.twitter.com/NY1xSQI7Sr — Michael Hennessey (@mhennesseynews) September 1, 2021





Έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε κυρίως με τηλεκπαίδευση, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αληθινή μάστιγα για την αμερικανική κοινωνία.



Ενδεικτικό του συνεχούς κινδύνου είναι το γεγονός πως πρόκειται για το δεύτερο συμβάν οπλοχρησίας μέσα σε λύκειο στη Βόρεια Καρολίνα από την αρχή της εβδομάδας.



Οι τραγωδίες αυτού του είδους καλύπτονται μεν εκτενώς από τοπικά ΜΜΕ, αλλά πλέον σπανίως απασχολούν τα πρωτοσέλιδα ή τους τίτλους των ειδήσεων των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Μολονότι το λουτρό αίματος στην Πάρκλαντ, στη Φλόριντα, τον Φεβρουάριο του 2018 (17 νεκροί), συνεχίζει να προκαλεί ως ακόμη και σήμερα σοκ.





Ειδήσεις σήμερα



Κορωνοϊός: Το προφίλ των ασθενών που θα χρειαστούν διασωλήνωση - Ανεμβολίαστοι το 92% των νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ



Κυπαρισσία: Σε γυναίκα ανήκει ο σκελετός - Το DNA θα δείξει αν είναι η 42χρονη Ρουμάνα



Μίκι Ρουρκ στον Δημήτρη Δανίκα: «Ολα τα έχασα, ακόμα και την ψυχή μου... Το παραδέχομαι, είμαι ρεμάλι»

Έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε κυρίως με τηλεκπαίδευση, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αληθινή μάστιγα για την αμερικανική κοινωνία.Ενδεικτικό του συνεχούς κινδύνου είναι το γεγονός πως πρόκειται γιααπό την αρχή της εβδομάδας.Οι τραγωδίες αυτού του είδους καλύπτονται μεν εκτενώς από τοπικά ΜΜΕ, αλλά πλέον σπανίως απασχολούν τα πρωτοσέλιδα ή τους τίτλους των ειδήσεων των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Μολονότι το λουτρό αίματος στην Πάρκλαντ, στη Φλόριντα, τον Φεβρουάριο του 2018 (17 νεκροί), συνεχίζει να προκαλεί ως ακόμη και σήμερα σοκ.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

σκοτώθηκε μετά τον τραυματισμό του από σφαίρα μέσα στοτηςόπου φοιτούσε, ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας, διευκρινίζοντας πως συνέλαβε έναν ύποπτο.Ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που έχουν τραβηχτεί από τα κινητά των υπόλοιπων μαθητών και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που ξέσπασε έξω από τις τάξεις, οπού ακούγεται ο, αλλά και από την έφοδο των αστυνομικών στο σχολείο.Η αστυνομία της πόληςέστειλε μέλη της το μεσημέρι στο λύκειο, ανέφερε η αρχηγός της, η, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης βρήκαν μέσα στο σχολείο μαθητή, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Εκεί «υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας με δάκρυα στα μάτια. Δεν διευκρίνισε την ηλικία του θύματος.