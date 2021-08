ΗΠΑ: Η πυρκαγιά Ντίξι που βρίσκεται σε εξέλιξη έγινε η 3η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Καλιφόρνιας - Δείτε βίντεο

The Dixie Fire ravaged Greenville, a small Northern California town, on Wednesday, leaving its main street in rubble and stretches of the community unrecognizable. https://t.co/fw0OrcqM8r pic.twitter.com/f6p65C3aGT — The New York Times (@nytimes) August 5, 2021

The Dixie Fire tore through the town of Greenville, CA, leaving it almost entirely destroyed on Wednesday. “My heart is just aching,” said Congressman Doug LaMalfa, who represents California’s first district. “We lost Greenville tonight.” https://t.co/Fzv0JOo3Ec pic.twitter.com/8XynmrusNk — CBS 21 News (@CBS21NEWS) August 6, 2021

Plumes of smoke from the Dixie Fire rose to 35,000 feet above Northern California.



The fire is 35% contained, according to officials. https://t.co/YcJVE7B8yy pic.twitter.com/TmlcPZJ1YP — ABC News (@ABC) August 6, 2021

The Dixie Fire is now the third largest in California's history, according to media reports, scorching hundreds of thousands of acres and destroying two towns https://t.co/pnFtNePpAR pic.twitter.com/zuyY5Z7zrD — Reuters (@Reuters) August 7, 2021





Η τεράστιαπου μαίνεται στο βόρειο τμήμα τηςέγινε χθες Παρασκευή η τρίτη μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της πολιτείας κι επαπειλείται περαιτέρω εξάπλωσή της.Η παρατεταμένη ξηρασία, που επιστήμονες θεωρούν πως συνδέεται με την, έχει κάνει ειδικά το δυτικό τμήμα τωνεξαιρετικά ευάλωτο σε τέτοιες καταστροφικές φωτιές., που κατέστρεψε αυτή την εβδομάδα τη μικρή ιστορική πόλη, έχει καταβροχθίσει πάνω απόαφότου εκδηλώθηκε, στα μέσα Ιουλίου.«Κόσμος έχασε τα σπίτια του και τα εμπορικά καταστήματά του (...). Η ζωή του δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο σερίφης της κομητείας Πλούμας, ο, ο οποίος συμμετείχε στον συντονισμό των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και ζει στη Γκρίνβιλ «από πάντα».«Μου ράγισε την καρδιά αυτό που έγινε» στη μικρή πόλη 800 κατοίκων, παραδέχθηκε. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως είμαι συγκλονισμένος».Στο απανθρακωμένο κέντρο της Γκρίνβιλ δεν έβλεπε χθες κανείς παρά αποκαΐδια. Όλα τα ξύλινα κτίρια μετατράπηκαν σε στάχτες, άλλα, πέτρινα, σε σωρούς από συντρίμμια.Αν και, έχει ζωτική σημασία οι κάτοικοι της περιοχής να υπακούουν στις εντολές των αρχών να απομακρύνονται από τις εστίες τους, υπογράμμισε ο Τοντ Τζονς.«Αυτή η πυρκαγιά δεν έχει τελειώσει», υπογράμμισε. Αν ο καπνός αρχίσει να κινείται προς την κατεύθυνση κατοικιών, «πρέπει να προετοιμάζεστε. Όπου πνέει ο άνεμος, εκεί πάει (η φωτιά)», εξήγησε.Πάνω απόδίνουν μάχη με την πελώρια πυρκαγιά, οι καπνοί της οποίας είναι ορατοί από το διάστημα.Οι αρχές προειδοποίησαν χθες ότι σφοδρές ριπές ανέμου στην περιοχή θα εξαπλώσουν κι άλλο την πυρκαγιά. Οι ριπές ανέμου, σε συνδυασμό με το δυσπρόσιτο έδαφος και την άφθονη, πολύ ξερή βλάστηση, κάνουν ακόμη πιο κοπιώδεις τις προσπάθειες των πυροσβεστών.Η πυρκαγιά Ντίξι επεκτάθηκε μέσα σε μια νύχτα φθάνοντας να, επιφάνεια μεγαλύτερη από την πυρκαγιά Μπούτλεγκ, η οποία μαίνεται στην πολιτεία Όρεγκον, βορειότερα.Οι φλόγες έχουν πάρει τέτοια έκταση που δημιουργούν δικό τους κλίμα.Οι δασικές πυρκαγιές είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Καλιφόρνια, όμως η κλιματική αλλαγή τις έχει κάνει πολύ πιο καταστροφικές.Στα τέλη Ιουλίου,, δηλαδή τη χειρότερη χρονιά που είχε βιώσει μέχρι φέτος η Καλιφόρνια στην πρόσφατη ιστορία της από τη σκοπιά των δασικών πυρκαγιών.Η πυρκαγιά Ντίξι ανακαλεί στις μνήμες με επώδυνο τρόπο την πυρκαγιάτη φονικότερη των τελευταίων ετών στην Καλιφόρνια.Βλάβη σε εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, που πέρναγαν από την πόλη Πάρανταϊς, είχαν προκαλέσει τη φωτιά αυτή,Ο πάροχος ηλεκτροδότησης Pacific Gas and Electric (PG&E), ο μεγαλύτερος της Καλιφόρνιας, παραδέχθηκε τις ευθύνες του για την εκδήλωση εκείνης της πυρκαγιάς.: δέντρο έπεσε σε καλώδιο τροφοδοσίας την ημέρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.Η εταιρεία ανήγγειλε στα τέλη Ιουλίου ότι θα μετατρέψει σε υπόγειο μεγάλο μέρος του δικτύου της, καλώδια ηλεκτροδότησης μήκους 16.000 χιλιομέτρων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ο εξοπλισμός της να προκαλέσει ξανά καταστροφικές φωτιές.Η Γκρίνβιλ δεν είναι ασυνήθιστη στις πυρκαγιές. Κάηκε σχεδόν ολόκληρη το 1881· οι κάτοικοί της απειλήθηκαν επανειλημμένα από φωτιές τον ενάμισι αιώνα που πέρασε.