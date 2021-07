Θύελλα στο Μπάκιγχαμ για το νέο αποκαλυπτικό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι

Με 10 νέα επεισόδια ετοιμάζεται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες η αγαπημένη σειρά των ’00s, σε ένα πολυαναμενόμενο spin off, αποκλειστικά από το Vodafone TV





Αν υπήρχε έστω και μιανα φτιάξουν οι σχέσεις τουμε τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του,, αυτή χάθηκε χθες, όταν έγινε γνωστό πως ο έκτος στην διαδοχή του θρόνου της Γηραιάς Αλβιώνας ετοιμάζει τα απομνημονεύματά του εδώ και ένα έτος, γεγονός που κράτησε κρυφό από όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του εκδοτικού οίκου «», που έχει αναλάβει την προώθηση του βιβλίου, το αποκαλυπτικό βιβλίο του Χάρι θα είναι «μια ενδόμυχη και εγκάρδια βιογραφία για μία από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της εποχής μας». Ο δούκας του Σάσεξ έγραψε την βιογραφία του με αποκαλύψεις για τη ζωή του στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας με την βοήθεια του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου,Όμως, ενώ η αμερικανική ιστοσελίδα των celebrities Page Six, γράφει πως πρόκειται για «το βιβλίο της δεκαετίας», που όταν κυκλοφορήσει στα τέλη του 2022 αναμένεται «να γράψει ιστορία», ο βρετανικός Τύπος στρέφεται κατά του «μαύρου πρόβατου» της βασιλικής οικογένειας και τονίζει πως ο Χάρι δεν έχει την άδεια της βασίλισσας για το αποκαλυπτικό βιβλίο ενώ ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έμαθαν για την βιογραφία του δούκα του Σάσεξ, μόλις, την Δευτέρα.δήλωσαν στην Daily Mail πως «υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση σοκ και θυμού σε όλα τα παλάτια και σε όλα τα μέλη της οικογένειας του Χάρι για το σχέδιο του βιβλίου». «Η συναισθηματική αναστάτωση καθώς θα περιμένουν περισσότερο από ένα χρόνο για την έκδοση του βιβλίου θα είναι βασανιστική», ανέφερε ανώτατος αξιωματούχος του Μπάκιγχαμ.Το πρόβλημα για τον διάδοχο του θρόνου, Κάρολο και για τον, πρίγκιπα Ουίλιαμ, είναι πως λόγω της υψηλής θέσης τους στην ιεραρχία της μοναρχίας, οτιδήποτε και να αναφέρει το βιβλίο για εκείνους, αυτοί δεν θα μπορούν να το αντικρούσουν, πιστοί στην παράδοση της βασίλισσας Ελισάβετ «never complain, never explain» (ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς).Ο πρίγκιπας Κάρολος είναιμε την είδηση πως ο γιος του έχει στα σκαριά αποκαλυπτικό βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια εν αγνοία του. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον πρίγκιπα της Ουαλίας, ο Κάρολος θεωρούσε πως είχε καλή σχέση με τον Χάρι - καλύτερη από αυτή με τον Ουίλιαμ - και τώρα φοβάται τι θα γράφει στο βιβλίο ο μικρότερος γιος του για την μητριά του, Καμίλα.«Ας παραδεχθούμε την αλήθεια, ο Χάρι δεν ήταν ποτέ κοντά στην δούκισσα της Κορνουάλης. Αν αναφέρει στο βιβλίο την τεταμένη σχέση τους αυτό θα είναι πολύ καταστροφικό σε μια χρονική στιγμή που ο Κάρολος προετοιμάζει το έδαφος για να την κάνει βασίλισσα», υποστηρίζει πηγή από το παλάτι.Επίσης, οι βασιλικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει φόβους πως το αποκαλυπτικό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι ενδέχεται να επισκιάσει τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της, δηλαδή τα. Το Πλατινένιο Ιωβηλαίο θα εορταστεί στις 3 Ιουνίου του 2022 με ένα τετραήμερο εκδηλώσεων ενώ δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο υποστηρίζουν πως ενδέχεται η Ελισάβετ μετά τους εορτασμούς να παραδώσει το στέμμα στον Κάρολο.Την ίδια περίοδο,ο πρίγκιπας Ουίλιαμκαι θα είναι η επέτειος τωναπό τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Όμως, όλα αυτά τα θετικά για την εικόνα της μοναρχίας γεγονότα φαίνεται πως θα επισκιάσει το νέο βιβλίο του Χάρι με τις συνέπειες να παραμένουν, προς το παρόν, απρόβλεπτες.Η εφημερίδα New York Post αναφέρει πως οέχει λάβει προκαταβολή 20 εκατ. δολάρια για την συγγραφή του βιβλίου εκ των οποίων 1 εκατ. έλαβε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζον Τζόζεφ Μέρινγκερ.Δημοσιεύματα θέλουν τον δούκα του Σάσεξ να δίνει μέρος της προκαταβολής σε φιλανθρωπική οργάνωση.