Νέο βιβλίο «καίει» τον Τραμπ - Αποκαλύπτει πώς σταμάτησαν οι έρευνες για την προέλευση του κορωνοϊού

Washington Post, των Τζάσμιν Αμπουταλέμπ και Νταμιάν Παλέτα, με τίτλο ''Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History'', αναφέρεται ότι ο λοιμωξιολόγος, Άντονι Φάουτσι, είχε κληθεί από τον Τραμπ να διατάξει τη διακοπή επιχορήγησης από μη κερδοσκοπική οργάνωση για την έρευνα στο εργαστήριο Ιολόγιας της Ουχάν, ινστιτούτο στην πόλη από όπου ξεκίνησε η διασπορά του φονικού ιού.



Όπως αναφέρεται, συγκεκριμένα, στο βιβλίο, ο Φάουτσι έλαβε εντολή από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να ανακοινώσει το τέλος της επιχορήγησης, τον Απρίλιο του 2020.



EcoHealth Alliance διέκοψε τη συνεργασία με το εργαστήριο της Ουχάν, όταν έπαψαν να χορηγούνται κονδύλια από το Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ.









Η θητεία του εξέπνευσε, ο εφιάλτης όμως συνεχίζεται, τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί και τα ρήγματα παραμένουν. Τα έργα και ημέρες του Ντόναλντ Τραμπ για το διάστημα που βρισκόταν στο τιμόνι της αμερικανικής πρεδρίας, εξακολουθούν να επισκιάζονται από ένα σκοτεινό πέπλο μυστηρίου. Τα αργά αντανακλαστικά που επέδειξε το ρεπουμπλικανικό επιτελείο αλλά και το ζήτημα της ασάφειας που κάλυψε την έρευνα για την προέλευση του κορωνοϊού, δημιουργούν νέο πονοκέφαλο στον πρώην πλανητάρχη με ένα βιβλίο που έρχεται να αποκαλύψει τα μελανά σημεία μιας ταραχώδους, από πολλές απόψεις, θητείας.Στο συγγραφικό δημιούργημα δημοσιογράφων της εφημερίδαςΩστόσο, τόσο ο λοιμωξιολόγος όσο και το Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ήταν εφικτό να διακοπεί η επιχορήση ενώ «έτρεχε» η έρευνα υπό ένα πρόγραμμα συγκεκριμένου προϋπολογισμού.Η επιχορήγηση δόθηκε στη μη κερδοσκοπική οργάνωση EcoHealth Alliance ώστε να ερευνηθεί στοπώς ο κορωνοϊόςΔημοσίευμα της εφημερίδας Politico, ωστόσο, σημείωσε ότι η οργάνωσηΜάλιστα, ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, στις, ξεκαθάρισε ότι διέταξε τους αρμόδιους αξιωματούχους να ελέγξουν αν τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων πηγαίνουν στην έρευνα, στην Ουχάν. Εκείνη ήταν και η στιγμή που ανακοίνωσε την ακύρωση του εγχειρήματος.Η EcoHealth Alliance έλαβε, ακόμη, την εντολή να μην ξοδέψει τα εναπομείνανταπου προορίζονταν για την έρευνα.Το αποτέλεσμα ήταν το ρήγμα ανάμεσα στην επιστημονική ομάδα των ΗΠΑ και στο επιτελείο Τραμπ να έχει αρχίσει να δημιουργείται και να μεγαλώνει από τους πρώτους, κιόλας, μήνες της πανδημίας.Όσο περνά ο καιρός, ο αγώνας, για να γίνουν αντιληπτά τα αίτια προέλευσης του κορωνοϊού, εντείνεται, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προσπαθεί να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, και ορισμένους να διατείνονται ότι η διασπορά άρχισε από το εργαστήριο της Ουχάν.