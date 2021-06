ΗΠΑ: Φυλετικές ανισότητες και στις επιχειρήσεις - Οι μαύροι αμείβονται λιγότερο από τους λευκούς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι μαύροι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα από τους λευκούς συναδέλφους τους, μολονότι οι αμερικανικές εταιρείες εντείνουν την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη όλων, θεωρώντας τις ακρογωνιαίους λίθους στην επιχειρηματική στρατηγική τους.Η ομάδα προβληματισμού The Conference Board, σε μια έκθεσή της για το θέμα αυτό, αποδίδει τη μισθολογική διαφορά σε μια σειρά παραγόντων, όπως είναι οαλλά επίσης η διαφορετική πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, κοινωνικά και επαγγελματικά δίκτυα.«Ενώ οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να τιμήσουν τη 19η Ιουνίου, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να αναγνωρίσουν», σχολίασε ο Γκαντ Λίβανον, ο αντιπρόεδρος του τομέα αγοράς εργασίας στο The Conference Board. «Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων θα απαιτηθεί να αντιμετωπιστεί ο βαθιά ριζωμένος κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και ο γεωγραφικός διαχωρισμός που περιορίζουν την πρόσβαση σε τομείς με υψηλή ανάπτυξη», πρόσθεσε.Στις 19 Ιουνίου, που από σήμερα είναι ημέρα αργίας, οι ΗΠΑ γιορτάζουν το τέλος της δουλείας.Σύμφωνα με το The Conference Board, οι μαύροι άνδρες που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου (ή ανώτερο) κέρδιζαν 18% λιγότερα χρήματα από τους λευκούς άνδρες το 2010. Μέχρι το 2019 το χάσμα είχε διευρυνθεί, φτάνοντας το 24%, ένα γεγονός που αποδίδεται στην εντυπωσιακή υποεκπροσώπηση των μαύρων εργαζομένων σε τομείς και επαγγέλματα με υψηλούς μισθούς. Για παράδειγμα, στον τομέα της τεχνολογίας,. Η ομάδα σημείωσε επίσης ότι οι μαύροι εργαζόμενοι υποεκπροσωπούνται επίσης και σε άλλους τομείς που παρουσιάζουν άνθιση: αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,8% των υψηλόμισθων προέδρων/διευθυνόντων συμβούλων και το 3,8% των υψηλόμισθων στελεχών στον τομέα του μάρκετινγκ.Είναι επίσης πιο πιθανό οι μαύροι άνδρες που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου να εργάζονται σε δουλειές που δεν τους χρειάζεται αυτό, όπως για παράδειγμα να απασχολούνται ως οδηγοί ή προσωπικό φύλαξης.Το The Conference Board εκτιμά ότι η απομακρυσμένη εργασία θα μπορούσε να ενισχύσει την ποικιλομορφία, στη μετά την πανδημία εποχή, ανοίγοντας θέσεις για ταλαντούχους μαύρους που αδυνατούν ή διστάζουν να μετεγκατασταθούν σε τεχνολογικούς κόμβους στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.