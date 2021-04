Τραγωδία στο Ισραήλ: Σοκάρουν τα βίντεο από το ποδοπάτημα - 44 νεκροί

στο

Σοκ προκαλεί η τεράστια τραγωδία στο Ισραήλ, όπου δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική γιορτήΟλα συνέβησαν τα ξημερώματα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στοκαι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν χάσει τη ζωή τουςκαι περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί.Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε. Τα βίντεο από το σημείο δείχνουν ανθρώπους να έχουν ποδοπατηθεί (Προσοχή σκληρές εικόνες):Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν χαοτικές σκηνές, με αλλόφρονες πιστούς να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες.







Οι υπηρεσίες διάσωσης απέδωσαν τους θανάτους στον συνωστισμό του πλήθους. Στην εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του Λαγκ Μπα Όμερ, γύρω από τον τάφο του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι, που ήταν ταλμουδιστής του 2ου αιώνα μ.Χ. και στον οποίο αποδίδεται το Ζοχάρ, κεντρικό βιβλίο του εβραϊκού μυστικισμού βρίσκονταν πάνω απο 10.000 άτομα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διοργανωτές περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας περίπου 30.000 άτομα. Περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

Δείτε πώς χοροπηδούσαν πριν την τραγωδία:

Israel: 50 lost their lices due to a bridge collapse in Meron. Official media reports have reported an increase in the number of dead and injured, reaching more than 150 injuries, as a primary outcome. #BREAKING pic.twitter.com/qzFR96A6QC

Israel: Another 669 helicopter has been deployed. Two more additional helicopters in the air.



Due to an incident where a bridge collapse left many dead in Meron.



Unit 669 is a rescue unit from the Israeli Defense Forces.#BREAKING pic.twitter.com/PDuXBX87G2