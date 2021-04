Τραγωδία στο Ισραήλ: Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική γιορτή - 44 νεκροί

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.



Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε θρησκευτικόστα βορειοανατολικά τουΤο γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στοτη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας(MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού).Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκκένωσαν το σημείο και μετέφεραν στα νοσοκομεία τους τραυματίες.Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια εξέδρα που κατέρρευσε.Ωστόσο οι υπηρεσίες διάσωσης το απέδωσαν στονΣτην εβραϊκή θρησκευτική γιορτή του, γύρω από τον φερόμενο τάφο του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι, που ήταν ταλμουδιστής του 2ου αιώνα μ.Χ. και στον οποίο αποδίδεται το, κεντρικό βιβλίο του εβραϊκού μυστικισμού βρίσκονταν πάνω απο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διοργανωτές περισσότερα από 650 λεωφορεία ναυλώθηκαν από όλη τη χώρα μεταφέροντας περίπου 30.000 άτομα. Περίπουείχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν χαοτικές σκηνές, με αλλόφρονες πιστούς να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες.Πτώματα κείτονται πάνω σε φορεία, καλυμμένα με κουβέρτες, ενώ υπάρχουν αναφορές που αυξάνουν τον τραγικό αριθμό των θυμάτων σε 50. Το σκοτάδι φώτιζαν οι φάροι δεκάδων ασθενοφόρων που μετέφεραν τραυματίες.Μέσω Twitter, ο πρωθυπουργόςέκανε λόγο για «δυσβάστακτη καταστροφή» και πρόσθεσε «όλοι προσευχόμαστε να είναι καλά τα θύματα».