Πρίγκιπας Φίλιππος: Λουλούδια στο Μπάκιγχαμ από πλήθος κόσμου - Μεσίστιες οι σημαίες

Στομεταβαίνουν πολλοίπου μετέχουν στο πένθος τηςμετά τον θάνατο τουσε ηλικία. Το πλήθος προσεκτικά πηγαίνει έξω από το Παλάτι, για να αφήσει λουλούδια και ανθοδέσμες προς τιμή του Φίλιππου αλλά και να δείξουν τη συμπαράστασή τους προς τη βασίλισσα που έχασε το «Η θλίψη που προκάλεσε ο θάνατος τουείναι εμφανής τόσο στα πρόσωπα αυτών που πηγαίνουν στοόσο και στα χιλιάδες αφιερώματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Οι σημαίες σε όλο τοκυματίζουν μεσίστιες.Στοβρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, που θέλουν να αποφύγουν εικόνες συνωστισμού και καλούν τους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις.ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, παρά τις γκάφες του, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις στο κοινό, ενώ δεχόταν κριτική για πολλά σχόλιά του. Ωστόσο, εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα ενώθηκαν στον θάνατό του. Δεν έλειψαν τα δάκρυα από πολίτες που θεωρούσαν τον δούκα του Εδιμβούργου ως σπουδαία προσωπικότητα.

Το Παλάτι και η Ντάουνινγκ Στριτ ζητούν να μην υπάρξουν συναθροίσεις



Ήδη, αξιωματούχοι του Παλατιού αλλά και το πρωθυπουργικό γραφείο καλούν τους πολίτες να μην συναθροίζονται σε εξωτερικούς χώρους για να αφήσουν λουλούδια έξω από τις βασιλικές κατοικίες, μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου.



«Αν και πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για πολλούς, ζητάμε από τους πολίτες να μην συγκεντρώνονται έξω από τις βασιλικές κατοικίες και να συνεχίσουν να ακολουθούν τις υγειονομικές συστάσεις, ιδιαίτερα να αποφεύγουν να συναντώνται σε μεγάλες ομάδες και να ελαχιστοποιούν τις μετακινήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου.



«Στηρίζουμε τον βασιλικό οίκο ζητώντας τα λουλούδια, ως φόρος τιμής (στον εκλιπόντα), να μην τοποθετούνται έξω από τις βασιλικές κατοικίες αυτή τη στιγμή».





Η πανδημία επηρεάζει το πρόγραμμα της κηδείας



Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η κηδεία θα γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Γουίνδσορ. Ωστόσο άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η ημερομηνία της τελετής.



Η βασιλική εταιρεία College of Arms έκανε γνωστό πως δεν θα τελεστεί κρατική κηδεία με πλήρεις τιμές για τον εκλιπόντα πρίγκιπα Φίλιππο ούτε θα οργανωθεί λαϊκό προσκύνημα, λόγω των περιορισμών κατά της Covid-19.



«Η κηδεία δεν θα είναι κρατική με πλήρεις τιμές και δεν θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα. Η σορός της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας θα μεταφερθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ ενόψει της κηδείας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Αυτό συμβαδίζει με την παράδοση και τις επιθυμίες του εκλιπόντα», αναφέρει το College of Arms.



«Τα σχέδια για την κηδεία έχουν αναθεωρηθεί δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία Covid-19 και δυστυχώς ζητείται οι πολίτες να μην επιχειρήσουν να παραστούν ή να συμμετάσχουν σε καμία από τις διαδικασίες που συνθέτουν την κηδεία».



