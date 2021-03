«Ever Given»: Σχεδόν 370 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στη Διώρυγα του Σουέζ -Τι μεταφέρουν

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ca9a3cy5d80p-se)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έως και 369 υπολογίζονται τα πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στη, περιμένοντας την αποκόλληση του μεγάλου φορτηγού πλοίου «Ever Given», που έχει προσαράξει για έκτη μέρα στο 151ο χιλιόμετρα της νότιας πλευράς της διώρυγας.Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος της Αρχής Διώρυγας του Σουέζ,. Όπως ο ίδιος τονίζει, 25 από αυτά τα πλοία είναι πετρελαιοφόρα. Μέχρι τώρα, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν οι αιγυπτιακές αρχές, με τη συμβολή 14 ρυμουλκών πλοίων και με εκσκαφή άμμου από το σημείο, δεν έχει επιτευχθεί η αποκόλληση του τεράστιου πλοίου, μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59 μέτρων που έχει κόψει στα δύο τη θαλάσσια αρτηρία.Να σημειωθεί ότι οέδωσε εντολές, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί με τους μέχρι τώρα μεθόδους η επίλυση του προβλήματος, να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες να εφαρμοστεί το τρίτο αναγκαίο αλλά πιο δύσκολο σενάριο της απομάκρυνσης φορτίου από το πλοίο προκειμένου να επιτευχθεί η αποκόλλησή του, γεγονός που θα απαιτήσει πολλές μέρες.Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε από την πρώτη στιγμή βοήθεια στη φίλη χώρα Αίγυπτο και σε συνεργασία με την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, όπως δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην προσπάθεια αποκόλλησης του προσαραγμένου πλοίου Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ.Θέλαμε να τονίσουμε με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια και σε επίπεδο ρυμούλκησης αλλά και βυθοκόρησης, σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης κάνοντας λόγο για «τεράστιο πρόβλημα». «Πάνω από 10% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και με μέσα και προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά της, ενώ δυστυχώς έχουμε 16 ελληνικά πλοία που περιμένουν να διέλθουν της διώρυγας. Πιστεύουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η ασφαλή διέλευση από τη διώρυγα » τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.Η διώρυγα, από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, έχει αποκλειστεί από την Τρίτη από το Ever Given, ένα πλοίο χωρητικότητας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων και 220.000 τόνων που εκμεταλλεύεται η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Evergreen, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις ορισμένων εμπορευμάτων.Η συνολική αξία των επηρεαζόμενων αγαθών διαφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Τζόναθαν 'Οουενς, εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έως 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Lloyd's List, τη βρετανική εφημερίδα για τις θαλάσσιες μεταφορές.Μόνο 1,74 εκατομμύρια βαρέλια περνούν καθημερινά από τη διώρυγα, το λίγο του πετρελαίου του Κόλπου που προορίζεται για την Ευρώπη περνά σε ποσοστό 80% από τον αγωγό Sumed, ο οποίος διασχίζει την Αίγυπτο, σύμφωνα με την Πάολα Ροντρίγκες Μασιου της Rystad Energy.Σύμφωνα με τη MarineTraffic, εκατό πλοία που έχουν ως φορτίο πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου βρίσκονταν σήμερα στην περιοχή αναμονής. Αντιδρώντας στον αποκλεισμό αυτόν , οι τιμές του μαύρου χρυσού αυξήθηκαν στο τέλος της εβδομάδας, αν και η αύξηση θα πρέπει να είναι περιορισμένη.Σύμφωνα με ειδικούς, τα αποθέματα είναι επαρκή και υπάρχουν επίσης άλλες πηγές εφοδιασμού.Αλλά για τη εμπόλεμη Συρία, που τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις, ο αποκλεισμός καθυστέρησε την αποστολή διαφόρων προϊόντων πετρελαίου από το Ιράν, τον σύμμαχό της που επίσης υπόκειται σε κυρώσεις. Ήδη αντιμέτωπη με ελλείψεις, η Δαμασκός ανακοίνωσε το Σάββατο νέους περιορισμούς.Η αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά σε πλεύση του πλοίου εγείρει το θέμα της τροφοδοσίας των πληρωμάτων αλλά και των ζώων.Έντεκα πλοία που αναχώρησαν από τη Ρουμανία και μεταφέρουν 130.000 πρόβατα επηρεάζονται από τον αποκλεισμό της διώρυγας."Η κατάσταση είναι κρίσιμη και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια άνευ προηγουμένου θαλάσσια τραγωδία στην οποία θα εμπλέκονται ζωντανά ζώα", προειδοποίησε η οργάνωση Animals International. Η Αίγυπτος έστειλε ζωοτροφές και τρεις κτηνιατρικές ομάδες για να εξετάσουν τα ζώα.Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι περιμένει πρόβατα και μοσχάρια, μεταξύ άλλων αγαθών, που έχουν εγκλωβιστεί σε πλοία.Ο σουηδικός κολοσσός επίπλων Ikea διευκρίνισε ότι έχει περίπου 110 εμπορευματοκιβώτια στο Ever Given και άλλα σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί.Είναι "ένας ακόμη περιορισμός που προστίθεται σε μια ήδη δύσκολη και ευμετάβλητη κατάσταση για τις αλυσίδες εφοδιασμού που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19", δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο AFP.Ο Van Rees Group, όμιλος που εμπορεύεται τσάι, με έδρα το Ρότερνταμ, εκφράζει τη λύπη του για τον αποκλεισμό 80 εμπορευματοκιβωτίων τσαγιού σε δεκαπέντε πλοία. Η εταιρία προβλέπει ένα "χάος", με "σοβαρές συνέπειες (...), επειδή ο εφοδιασμός έχει σταματήσει"."Είπα σε έναν από τους πελάτες μου ότι το πάτωμά του έχει αποκλειστεί στη διώρυγα του Σουέζ, δεν με πίστεψε", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος βρετανικής εταιρίας ξυλείας το Σάββατο. 'Ενα φορτίο με σανίδες παρκέ από γαλλικό ξύλο βελανιδιάς με προορισμό την Κίνα βρίσκεται στο Ever Given.Αρκετοί κολοσσοί στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Maersk ή η γαλλική CMA CGM, άλλαξαν την πορεία μερικών πλοίων τους μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας -- παράκαμψη που μπορεί να αντιπροσωπεύει 9.000 χιλιόμετρα γύρω από την αφρικανική ήπειρο, δηλαδή τουλάχιστον επτά επιπλέον ημέρες -- ωστόσο νέα πλοία συνεχίζουν να φτάνουν κοντά στη διώρυγα.Σύμφωνα με την Maersk, θα έπαιρνε "τρεις έως έξι ημέρες" για να περάσουν όλα τα πλοία που ήταν εγκλωβισμένα εκεί το Σάββατο.Μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, 32 από τα πλοία του πρώτου ομίλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θαλάσσης παγκοσμίως και των εταίρων του επηρεάστηκαν από αυτό, 15 αλλαξαν πορεία και αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί εάν καθυστερήσει η επαναφορά σε πλεύση του Ever Given, διευκρίνισε η Maersk.Σύμφωνα με τη Lloyd's List, περίπου το 90% των φορτίων δεν είναι ασφαλισμένα για τυχόν καθυστέρηση.