Ισπανία: Έβδομη νύχτα επεισοδίων σε διαδηλώσεις υπέρ του φυλακισμένου ράπερ Πάμπλο Χασέλ-Δείτε βίντεο

🎥🛑In #Spain people protesting the arrest of Catalan rapper Pablo Hasél started a fire in the streets of Barcelona ando other cities



🔻Hasél was sentenced to 9 months in jail on charges of supporting terrorism & for libel and slander against the monarchy pic.twitter.com/R0JMyWNn1W — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) February 23, 2021

Demonstrators come out in force in the Catalan capital to support Pablo Hasel and protest over his arrest



More: https://t.co/IKPDXifWJm pic.twitter.com/DSGKwjPROE — RT (@RT_com) February 23, 2021

21.21 h Grup violents segueixen fent llançaments a la línia policial i fan barricades i crema de contenidors. Fem avisos per megafonia perquè cessin la seva actitud pic.twitter.com/eUMqG58jDP — Mossos (@mossos) February 22, 2021

Supporters of Catalan rap singer Pablo Hasel take part in a protest against his arrest following seven days of protests across the country pic.twitter.com/5WYl6hgc4h — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2021





Για έβδομο συνεχόμενο βράδυ,στηυπέρ του φυλακισμένου ράπεραμαυρώθηκε χθες Δευτέρα απόανάμεσα σεκαι την αστυνομία, βανδαλισμούς και φθορές δημόσιας περιουσίας.Έπειτα από μια συγκέντρωση αρχικά ειρηνική, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν το σύνθημα «λευτεριά στον», διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της Βαρκελώνης, ως την έδρα της αστυνομίας, όπου ορισμένοι πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενο εναντίον αυτοκινήτων που την προστάτευαν, όπως κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες.Κατόπιν διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς άλλους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας, όπου έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.«Ομάδες ταραχοποιών έβαλαν φωτιά σε οδοφράγματα και πέταξαν αντικείμενα εναντίον περίοικων που διαμαρτύρονταν για τη συμπεριφορά τους», ανέφερε μέσω Twitter η(Mossos d'Esquadra).Η χθεσινοβραδινή διαδήλωση, υπό βροχή, προσέλκυσε πάντως λιγότερο κόσμο, ενώ τα επεισόδια δεν ήταν τόσο εκτεταμένα ούτε τόσο σφοδρά όσο τα προηγούμενα βράδια.Από την περασμένη Τρίτησε αυτή την περιοχή της βορειοανατολικής Ισπανίας, σύμφωνα με την καταλανική αστυνομία., 32 ετών, καταδικάστηκε να εκτίσει εννιά μήνες φυλάκιση για εξύμνηση της «τρομοκρατίας», διότι μέσω Twitter χαρακτήρισε τον μονάρχη Χουάν Κάρλος «μαφιόζο», έπλεξε το εγκώμιο ανθρώπων που ενέχονταν σε επιθέσεις και κατηγόρησε την αστυνομία για φόνους και βασανισμούς μεταναστών και διαδηλωτών.Η σύλληψή του έγινε αφορμή να επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης στην Ισπανία αλλά και να βαθύνει το χάσμα στην κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ των σοσιαλιστών του πρωθυπουργούκαι το κόμματης ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο τάχθηκε υπέρ των διαδηλώσεων.