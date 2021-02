Αφγανιστάν: Ένα σπαρακτικό βίντεο που δείχνει παιδιά να κλαίνε έπειτα από έκρηξη συγκλονίζει τη χώρα

"Γύρω στις 4.22 μ.μ., τρομοκράτες

στην Καμπούλ. Ο οδηγός του οχήματος της αστυνομίας, το οποίο αποτελούσε τον στόχο, και ένα παιδί του δρόμου σκοτώθηκαν, πέντε άλλοι άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και δύο παιδιά τραυματίστηκαν", δήλωσε ο

, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

"Τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Η μητέρα δυστυχώς τραυματίστηκε πολύ σοβαρά", διευκρίνισε, αναφερόμενος στο βίντεο.

Humanity will also be ashamed to see this scene, Most tragic and heartbreaking scene to see the two little kids being deprived of their mother in such a brutal manner.



Today’s blast in Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/XDYBag6jcv