Δίκη Τραμπ: Την ώρα που οι Δημοκρατικοί ζητούσαν την καταδίκη του έπαιζε χαλαρός γκολφ

"Trump's violent mob had little respect for this place."



House impeachment managers show video of "wreckage left in the Senate parliamentarian's office by the insurrectionists." https://t.co/I2OFqpLUuA #impeachmenttrial pic.twitter.com/Rea1r0E3E5 — ABC News (@ABC) February 11, 2021

House impeachment manager Rep. Diana DeGette cites an analysis that found mentions of 'civil war' "quadrupled on Parler in the hour after Donald Trump said 'show strength.'" https://t.co/R1qgpe4xET #impeachmenttrial pic.twitter.com/6ladyBpjd5 — ABC News (@ABC) February 11, 2021

Part 1: In opening statement, top House impeachment manager Jamie Raskin played a roughly 10-minute long video of compilation of footage from Capitol siege, former Pres. Trump's speech leading up to it and its aftermath. https://t.co/tZfuSdAKdD pic.twitter.com/bE5d1pyXia — ABC News (@ABC) February 9, 2021

Part 2: In opening statement, top House impeachment manager Jamie Raskin played a roughly 10-minute long video of compilation of footage from Capitol siege, former Pres. Trump's speech leading up to it and its aftermath. https://t.co/tZfuSdAKdD pic.twitter.com/iZxXm1AALo — ABC News (@ABC) February 9, 2021

NEW: Pres. Biden says he didn't watch impeachment trial live yesterday but saw news reports.



"My guess is some minds may have been changed, but I don't know." https://t.co/7xmIdV5DpN pic.twitter.com/9LijEqVq0H — ABC News (@ABC) February 11, 2021





Απτόητος δείχνει ο πρωην πρόεδρος των ΗΠΑ,την ώρα που συνεχίζεται ητου για υποκίνηση βίας κατά τηςκυβέρνησης για τον ρόλο του στην εισβολή στοκατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.Την τρίτη ημέρα της δίκης, την ώρα που οι εννέα βουλευτές τουΚόμματος σε ρόλο εισαγγελέων ξεκίνησαν να αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους, με την προβολή νέου, σκληρού οπτικοακουστικού υλικού από την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ο Ντοναλντ Τραμπ πήγε στο Trump International Golf Club στο West Palm Beach της Φλόριντα για να απολαύσει ένα παιχνίδι«Αρχιυποκινητή» της βίας χαρακτήρισε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ ο, ο επικεφαλής της ομάδας των εννέα. «Τους είπε να πολεμήσουν με νύχια και με δόντια κι εκείνη την ημέρα μας έφεραν την κόλαση. Εκείνος τα παρακολουθούσε από την τηλεόραση σαν να πρόκειται για ριάλιτι σόου», είπε ο Αμερικανός βουλευτής ο οποίος εν συνεχεία αναρωτήθηκε «αυτή είναι η Αμερική;»Ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας όμως δεν άκουσε τα λόγια του Τζειμς Ράσκιν, ούτε είδε τα νέα βίντεο που παρουσίασαν οι Δημοκρατικοί, γιατί εκείνη την ώρα σημάδευε τρύπες. Μάλιστα το έκανε τόσο χαλαρά που του πήρε περισσότερες από τρεις ώρες.Κάτι παραπάνω πήρε στους εννέα εισηγητές της καταδίκης Τραμπ να ολοκληρώσουν την παρουσίαση της υπόθεσης τους, προβάλλοντας και άλλα βίντεο μέσα απο το Καπιτώλιο την ημέρα της εισβολής των οπαδών του Τραμπ.Την Τρίτη (9/2), κατά την έναρξή της δίκης, ο Τραμπ, «παρακολούθησε ήσυχα» σύμφωνα με έναν άνθρωπο του περιβάλλοντος του, αλλά ήταν «εξαιρετικά απογοητευμένος» με την απόδοση των δικηγόρων του. Οι Ντέβιντ Σόεν και Μπρους Κάστορ (συνήγοροι Τραμπ), είχαν ζητήσει την απόρριψη της δίκης λόγω αντισυνταγματικότητας, με την πλειοψηφία των Αμερικανών Γερουσιαστών να ψηφίζει υπέρ της πλήρους διεξαγωγής της δίκης του, στηρίζοντας το επιχείρημα των Δημοκρατικών ότι η διαδικασία επιτρέπεται με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ.Την Τετάρτη (10/2), όταν οι Δημοκρατικοί παρουσίασαν την ουσία της υπόθεσής τους - συμπεριλαμβανομένου ενός συγκλονιστικού βίντεο που έδειχνε ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ επιτέθηκαν στην αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ασχολήθηκε,Το ίδιο έπραξε και την Πέμπτη (11/2) όταν η ομάδα Δημοκρατικών της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέπτυξε τα επιχειρήματα της χαρακτηρίζοντας «κίνδυνο για τη Δημοκρατία» την περίπτωση μη καταδίκης του Τραμπ.Οι Δημοκρατικοί εστίασαν τη ρητορική τους, στην παρεμπόδιση επαναδιεκδίκησης εξουσίας, το 2024, από μεριάς Τραμπ.Σήμερα (12/2), θα είναι και πάλι η σειρά των δικηγόρων του Τραμπ και δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις 16 ολόκληρες ώρες τους, πιθανόν να ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους σε μια μέρα. Το Σάββατο αναμένεται η απόφαση.Στο ενδεχόμενο γερουσιαστές των Ρεπουμπλικανών να ψηφίσουν υπέρ της ενοχής του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.Η τοποθέτησή του έγινε μετά τη συγκινητική παρουσίαση των στοιχείων από τους βουλευτές-κατηγόρους στη δίκη που ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για υποκίνηση της φονικής εισβολής στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου.«Πιστεύω ότι ορισμένοι ίσως να άλλαξαν άποψη», είπε ο Μπάιντεν, από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ίσως να αποφασίσουν να ψηφίσουν υπέρ της ενοχής του Τραμπ.Οι Δημοκρατικοί έχουν υπό τον έλεγχό τους τα μισά από τα 100 έδρανα της Γερουσίας. Για να τιμωρηθεί ο Τραμπ απαιτούνται τα δύο τρίτα των ψήφων (δηλαδή 67 Γερουσιαστές), κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να πείσουν 17 Ρεπουμπλικάνους να ψηφίσουν υπέρ της καταδίκης του. Μέχρι στιγμής, έξι έχουν δείξει θετικοί σε αυτό.Οι Ρεπουμπλικανοί Κόλινς, Κάσιντι, Μουρκόβσκι, Ρόμνεϊ, Σας και Τούμεϊ συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς συναδέλφους τους.Αν ο Τραμπ καταδικαστεί από τη Γερουσία, τότε οι δικαστές με νέα ψηφοφορία θα μπορούν να φρενάρουν την πιθανότητα να διεκδικήσει εκ νέου δημόσιο αξίωμα το 2024.Στη δεύτερη ψηφοφορία όμως αρκεί μία απλή πλειοψηφία για να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ μακριά από την πολιτική.Για να γίνει κάτι τέτοιο, αρκούν οι ψήφοι των 50 Δημοκρατικών Γερουσιαστών και της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.