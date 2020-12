Φάουτσι: Θα εμβολιαστώ δημόσια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Απάντηση σε όσους εκφράζουν αμφιβολίες για τουςδίνει ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, ο οποίος θα εμβολιαστεί δημόσια, όπως έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν και οι πρώην πρόεδροι της ΑμερικήςΜιλώντας στους New York Times, ο Φάουτσι τόνισε ότιτου είναι ο κόσμος να τον δει να εμβολιάζεται.Λίγες ώρες απομένουν μέχρι να ανάψει το «πράσινο φως» από τον Οργανισμό Φαρμάκων των ΗΠΑ ώστε ναNωρίτερα, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ,, διατύπωσε την εκτίμηση πως το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech θα μπορούσε να αρχίσει να χορηγείται από τη Δευτέρα, μετά την έγκριση από τις υγειονομικές αρχές.«Θα εργαστούμε με την Pfizer στη διανομή (του εμβολίου) και θα μπορούσαμε, επομένως, να δούμε ανθρώπους να εμβολιάζονται τη Δευτέρα ή την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.Μια συμβουλευτική επιτροπή της αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων συνέστησε χθες την έγκριση του εμβολίου αυτού στις ΗΠΑ, κάτι που η FDA αναμένεται να κάνει «τις επόμενες δύο ημέρες», σύμφωνα με τον Αζάρ.Οιθα διανεμηθούν απευθείας σε νοσοκομεία και φαρμακεία που θα εμβολιάζουν τις δύο ομάδες που έχουν προτεραιότητα: τους τρόφιμους των οίκων ευγηρίας και τους υγειονομικούς.Οι ΗΠΑ είναι ηαπό την πανδημία του νέου κορονοϊού, με 15,6 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα και περισσότερους από 292.000 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστήμιου Τζονς Χόπκινς.Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν τις επιφυλάξειςτου κορωνοϊού. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του «The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research», μόνον μισοί Αμερικανοί είναι έτοιμοι να δεχθούν το εμβόλιο, όταν έρθει η σειρά τους.Αντίθετα, τοι αν θέλουν να εμβολιαστούν, ενώ περίπου άλλο ¼ αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο.Οι κύριες ανησυχίες εκφράζονται για την ασφάλεια των εμβολίων, που πρόσφατα αναπτύσσονται. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τουλάχιστονπρέπει να εμβολιαστεί για να υπάρξει συλλογική ανοσία. Παρόλα αυτά και παρά τους 290.000 θανάτους που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, έντονες είναι και οι επιφυλάξεις των πολιτών.Πλέον, οι υγειονομικές αρχές καλούνται να πείσουν τους πολίτες να εμπιστευτούν το εμβόλιο, που ο δρ. Άντονι Φάουτσι έχει αποκαλέσει ως φως στο τέλος του τούνελ.