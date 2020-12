Αμερικανός αξιωματούχος: «Τα συντρίμμια στο Ρόσγουελ ήταν από εξωγήινο ιπτάμενο δίσκο»

«Ο ταγματάρχης Μάρσαλ σιώπησε ακολουθώντας άνωθεν εντολές, αλλά στην οικογένεια του πάντα υποστήριζε πως είχε στηθεί μια σκευωρία συγκάλυψης της πραγματικότητας»





«Ο παππούς μας δεν ήταν τυχαίος ούτε τρελός. Ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Πληροφοριών για το πρόγραμμα βομβαρδισμών κατά την διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου»

Δείτε το βίντεο του AP: 50TH ANNIVERSARY OF REPUTED ROSWELL UFO LANDING IN NEW MEXICO

Δείτε το βίντεo: US National Archives- Roswell Reports, 03/31/1997

Δείτε το βίντεο του Smithsonian National Air and Space Museum - Ask an Expert: The Roswell Incident