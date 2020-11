Σάλος με το «like» του πάπα Φραγκίσκου στο μοντέλο από τη Βραζιλία - Έρευνα ζητά από το Instagram το Βατικανό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Από... ιερά εξέταση περνά το «διαβολικό» like που έφυγε από τον λογαριασμό του πάπα Φραγκίσκου σε φωτογραφία 27χρονου μοντέλου από τη Βραζιλία Τη στιγμή που όλοι αναρωτιούνται τι ακριβώς συνέβη με την περίπτωση της, θεωρώντας ότι πρόκειται για «μαϊμού» στιγμιότυπο όσον αφορά στην αντίδραση από τον λογαριασμό του ποντίφικα, στη φωτογραφία που η νεαρή ποζάρει ως σέξι μαθήτρια, το Βατικανόνα διερευνήσει την υπόθεση.«Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το like προήλθε από την Αγία Έδρα», δήλωσε εκπρόσωπος του Βατικανού στον Guardian, ενώ στράφηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για απαντήσεις.Πάντως το Instagram δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του Βατικανού, ενώ άγνωστη παραμένει η στάση που θα κρατήσει ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ.Γεγονός είναι ότι ο λογαριασμός του ποντίφικα, ο οποίος αριθμεί περίπου, αποτελεί προϊόν διαχείρισης ειδικής ομάδας.Το like, όμως, στη σέξι φωτογραφία δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να περάσει στα ψιλά.Στον επίσημο παπικό λογαριασμό δεν φαίνεται πλέον να αρέσει η συγκεκριμένη φωτογραφία.Οιόμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σταμάτησαν, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι ο ίδιος ο Πάπας είχε πέσει σε «παγίδα», ενώ υπήρχαν και αυτοί που το είδαν με χιούμορ και θυμήθηκαν δηλώσεις του Παπα Φραγκισκου υπέρ των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και το ότι είναι «θεϊκές απολαύσεις» το φαγητό και το σεξ, με ορισμένους χρήστες να αστειεύονται για το αν ο Ποντίφικας επανεξετάζει και το αμάρτημα του αυνανισμού στον Καθολικισμό.