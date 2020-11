Τον χαβά του ο Τραμπ: Νέες δηλώσεις περί νοθείας - Μιλά για «βόθρους» και εμμένει στην επανακαταμέτρηση

The threshold identification of Ballots is turning out to be even bigger than originally anticipated. A very large number of Ballots are impacted. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Εν μέσω εμφυλίου που έχει ξεσπάσει στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών και μετά την ομιλία από τον Τζο Μπάιντεν με την οποία πιστοποιείται η νίκη του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμμένει στη θέση περί νοθείας.Παρόλο που η σύζυγός του Μελάνια τον καλεί να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, ο Τραμπ δεν καταθέτει τα «όπλα». Τουναντίον, επιδίδεται στο αγαπημένο του «άθλημα», στη σύνταξη tweet και βομβαρδίζει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αλλεπάλληλεςγια το αποτέλεσμα της κάλπης.Το Twitter, πάντως, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, απεναντίας σε ορισμένα σχόλια του Τραμπ εμφανίζει το ειδικό σημείωμα περί, προς αποφυγή της διασποράς ψευδών ειδήσεων.Οι τελευταίες αναρτήσεις του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου εστιάζουν στην«Έχει γίνει παρέμβαση σε μεγάλο μέρος της ψηφοφορίας. Μείνετε συντονισμένοι», αναφέρει σε ένα από τα σχόλιά του στο Τwitter o Τραμπ.«Η Νεβάδα αποδεικνύεται βόθρος ψεύτικων ψήφων. Ο δικηγόρος Άνταμ Λασάλτ ανακαλύπτει στοιχεία που όταν κυκλοφορήσουν θα σοκάρουν», γράφει, με το γνωστό εμπρηστικό του ύφος, ο Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι ηήταν μια από τις πολιτείες-κλειδιά που έδωσαν τη νίκη στον Μπάιντεν.«Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται το Ουισκόνσιν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για την αποκατάσταση της νομιμότητας», ένα ακόμη tweet του Τραμπ που δεν αφήνει έξω από το οπτικό του πεδίο καμία από τις αμφίρροπες πολιτείες χωρίς να μιλήσει για νοθεία.Το σχόλιο για την, που προκάλεσε την αντίδραση του Twitter, με την εμφάνιση ειδικού πλαισίου περί αμφιβόλου εγκυρότητας ανάρτηση, αναφέρει τα εξής: «Η Πενσιλβάνια μάς εμπόδισε από το να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων. Πρόκειται για κάτι ασύλληπτο και παράνομο».Πριν από λίγες ημέρες ο Τραμπ προσέφυγε στοτης πολιτείας αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της κάλπης.Εκτός του «κάδρου» δεν θα μπορούσε να μείνει και η, για την οποία αποφασίστηκε επανακαταμέτρηση ψήφων «Η Τζόρτζια θα δώσει τη μεγάλη προεδρική νίκη, όπως συνέβη τη βραδιά των εκλογών», σημείωσε ο Τραμπ που δεν αποδέχεται την ήττα του ενώ τα ξένα δίκτυα μιλούν για αλλαγή πολιτικής σελίδας στις ΗΠΑ και εμμονή του Ρεπουμπλικανού για παραμονή στην εξουσία.