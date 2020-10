Σεξ, ναρκωτικά και σπάνια... σκυλιά: Πώς τα καζίνο δελεάζουν τους high rollers

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το να φτάσει ένας high roller παίκτης στο σημείο να «καταθέσει» στο τραπέζι ενόςτα εκατομμύρια του δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της, που αποκαλύπτει τα «μυστικά κόλπα» που επιστρατεύουν καζίνο για να δελεάζουν «φάλαινες» (δηλαδή πελάτες που ποντάρουν «χοντρά»), πρόκειται για μια διαδικασία που θυμίζει περίπλοκο χορό ανάμεσα στην επιχείρηση, τον παίκτη και τον host, δηλαδή το άτομο που είναι επιφορτισμένο με το δύσκολο έργο να κάνει τον δεύτερο να ρισκάρει και... να χάσει. Ο «χορός» αυτός μπορεί να περιλαμβάνειή οτιδήποτε άλλο λαχταράει η καρδιά της «φάλαινας».Πρόκειται, όπως εξηγεί το δημοσίευμα, για την τέχνη της δημιουργίας του ιδανικού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει τη μεγάλη χασούρα που συντηρεί τα καζίνο.Τον περασμένο μήνα, ηέγραψε ότι ο μεγιστάνας του Χόλιγουντεκτιμάται ότι έχει χάσει συνολικά 100 εκατ. δολάρια τζογαροντας, κυρίως με τη βοήθεια του αντιπροέδρου ενός καζίνο στο Ατλάντικ Σίτι που λειτουργούσε ως host του. Μόλις ο Μέγιερ εξάντλησε την πίστωσή του στο Ατλάντικ Σίτι (που φέρεται να είναι κάτι ανάμεσα στα 5 και τα 7 εκατ. δολάτια ανά επίσκεψη) ο VP τον μετέφερε με ελικόπτερο στο Κονέκτικατ όπου μπορούσε να δανειστεί ακόμα 3-5 εκατομμύρια δολάρια για να συνεχίσει να παίζει στο καζίνο εκεί.Ο Μέγιερ, που πρόσφατα εγκατέλειψε τη θέση του ως αντιπρόεδρος τουεν μέσω σκανδάλων, μοιάζει να ενδιαφέρεται κυρίως για την πρόσβαση σε χρήματα, κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από άλλες «φάλαινες». «Οι περισσότερες φάλαινες περιμένουν τον ουρανό με τ' άστρα. Όταν χάνουν θέλουν περισσότερα. Όταν κερδίζουν, και πάλι θέλουν πολλά», εξηγεί στη New York Post ένας host που κάποτε χειριζόταν τον Μέγιερ. «Ο Ρον ήταν η πιο καλή μου φάλαινα. Πόνταρε 30-40.000 δολάρτια σε μια ζαριά και έτρωγε αυγά με ζαμπόν για πρωινό. Είτε κέρδιζε, είτε έχανε, ήταν ο ίδιος άνθρωπος».Η ιστορία του Μέγιερ έφερε ξανά στο προσκήνιο τον κόσμο τωνκαι το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι host για να τους κρατήσουν ικανοποιημένους.Ένας host σε ένα πολύ μεγάλο καζίνο του Λας Βέγκας είχε αποκαλύψει κάποτε ότι είχε ικανοποιήσει μια «φάλαινα» φέρνοντάς του ένα, και πως είχε «φτύσει αίμα» για να βρει μια σπάνια τσάντα για τη σύζυγο ενός άλλου high roller.Οι hosts επιβεβαιώνουν ότι μπορούν να φτάσουν στα άκρα για να δελεάσουν και να κρατήσουν έναν πελάτη. Ο ανεξάρτητος host Στιβ Σιρ, πρωταγωνιστής του βιβλίου «Whale Hunt in the Desert» (Huntington Press) παραδέχτηκε ότι κάποτεενός ανταγωνιστικού καζίνο.«Τη δεκαετία του '90, ήθελα έναν συγκεκριμένο παίκτη. Του έδωσα λοιπόν 100.000 δολάρια σε promotional μάρκες» είπε ο Σιρ στην Post, εξηγώντας πάντως ότι αποδείχτηκε εξαιρετική επένδυση: «Μέσα στα χρόνια, μόνο σε ένα καζίνο μαζί μου, έχασε 11 εκατομμύρια».Πρόκειται για ένα σύστημα σχεδιασμένο να οδηγεί τους πλούσιους λάτρεις του τζόγου σε καταστάσεις όπου δεν μπορούν παρά να χάσουν. «Ένας συνάδελφος πλήρωνε κάποτεμε τα ποσά που διέθετε το καζίνο στους πελάτες του για να τα ξοδέψουν στους χώρους του (comp dollars). Οι παίκτες των έξι ψηφίων έπαιρναν δώρο πόρνες και κοκαΐνη. Το κόλπο έπιανε τέλεια μέχρι που το έμαθε η αστυνομία», λέει ένας άλλος host στην εφημερίδα.Για ορισμένους παίκτες, οι γραμμές πίστωσης είναι το παν. «Οταν έχεις προβλημα με τον τζόγο και κάποιος σου δίνει πίστωση εκατομμυρίων, πας οπουδήποτε για να την εξασφαλίσεις.. Μόλις το πετύχει, δεν θέλει καν να σε ξέρει. Προχωρά στο επόμενο άτομο. Δεν είναι φίλος σου», εξηγεί ένας ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος high roller παίκτης στην Post.Φυσικά, η «μεγάλη ζωή» στα καζίνο έχει συχνά ιδιαίτερα θλιβερό, ή ακόμα και τραγικό, τέλος. Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας, οι hosts έκαναν τα στραβά μάτια ότι ο εργολάβος ανάπτυξης ακινήτων Πίτερ Γουέι από το Μαιάμι «έχασε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ένα καζίνο» προτού βάλει τέλος στη ζωή του τον περασμένο Οκτώβρη. «Υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια ότι τα πράγματα έφταναν στα άκρα. Έπρεπε να τον είχαν σταματήσει», λέει μια άλλη πηγή.Ο επιχειρηματίας Τέρανς Γουατανάμπε από την Όμαχα έχασε μέσα στο 2007στα καζίνο Caesars Palace και Rio του Βέγκας. Όταν του είχε απομείνει πλέον χρέος 14,7 εκατ. που δεν μπορούσε να αποπληρώσει, απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του από την Εισαγγελία της κομητείας Κλαρκ.Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, το καζίνο τον κρατούσε συνεχώς μεθυσμένο με πανάκριβη βότκα και του χορηγούσε ισχυρά παυσίπονα χάπια επειδή είχε πέσει και χτυπήσει στην ντουζιέρα. «Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί διππλά εθισμένος. Μέσα σε 3,5 ώρες έχασε 10 εκατομμύρια δολάρια σε έναν κουλοχέρη».Τελικά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, όμως ο Γουατανάμπε πλήρωσε μισό εκατομμύριο δολάρια σε διοικητικά τέλη. «Είχε την καλύτερη σουίτα, απεριόριστη πίστωση και υπηρεσία συνοδών που του παρείχε το καζίνο. Τον περιέβαλλαν ιδιωτικά τζετ, λιμουζίνες και ήταν τελείως αποχαυνωμένος μέσα στην ομίχλη του τζόγου», λέει ο δικηγόρος του.