Βρετανία: Λογιστής μπλεγμένος σε απάτη 1,1 εκατ. ευρώ, ξόδεψε 74.000 για τις περιποιήσεις ενός κολ-γκερλ

Ο κ. Μοχάμεντ Ασίφ Χαν, ένας 42χρονος λογιστής από το Νιουκάσλ της Βρετανίας, επένδυσε 74.000 ευρώ για να απολαύσει τις ιδιαίτερες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στην πελατεία της η 36χρονη Γκέμα Μάσεϊ. Περισσότερο γνωστή σαν «η πιο ακριβή πόρνη του Ηνωμένου Βασιλείου», εφόσον χρεώνει πάνω από 1.000 ευρώ την ώρα.Ο κ. Χαν επιβεβαίωσε ο ίδιος το αληθές της φήμης ότι πλήρωσε για το υπερπολυτελές σεξουαλικό σέρβις το ασύλληπτο ποσόν των 74.000 ευρώ. Βεβαίως, το πιο σοβαρό του πρόβλημα δεν είναι τι έκανε ή δεν έκανε στα ραντεβού του με την κα Μάσεϊ. Η εταιρεία North of England Coachworks Ltd στην οποίαν εργαζόταν ως λογιστής, έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του κ. Χαν για υπεξαίρεση 1,1 εκατ. ευρώ.Υπ' αυτή την έννοια, το γεγονός ότι ο κ. Χαν είναι οικογενειάρχης, παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων, είναι μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια. Το κρίσιμο διακύβευμα είναι το να αποδείξει την αθωότητά του, εφόσον διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν έχει απλώσει χέρι στο ταμείο των πρώην εργοδοτών του, ούτε για ένα ευρώ.Ισχυρίζεται ότι όλες οι πληρωμές που έκανε, χρεώνοντας αφειδώς τις πιστωτικές κάρτες της εταιρείας, εγκρίνοντας δαπάνες κ.λπ. προορίζονταν για την κάλυψη οφειλών της North of England Coachworks Ltd. Ωστόσο, στα «τεφτέρια» του Μοχάμεντ Ασίφ Χαν η βρετανική υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος ανακάλυψε 50 μεταφορές χρημάτων στην Γκέμα Μάσεϊ.Αλλά και εκτός της «συνεργασίας» του με την Γκέμα Μάσεϊ, ο κ. Χαν εμφανίζεται να έχει εξυπηρετηθεί προσωπικώς από άλλα τρία κολ-γκερλ.Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας το οποίο έχει επιληφθεί της υπόθεσης, ο κ. Χαν δήλωσε συντριβή και μεταμέλεια. Την οποίαν η έδρα έκανε δεκτή, κυρίως υπό το βάρος της κατάθεσης που έδωσε η σύζυγος του κατηγορουμένου. Η οποία, παρά το σοκ από την κρυφή ζωή του ανδρός της, διαβεβαίωσε τους δικαστές ότι ο άτακτος κύρης της έχει στ' αλήθεια καταρρεύσει από την ενοχή.Οπότε, αντί για την άγουσα προς τη φυλακή, ο κ. Χαν έφυγε από την αίθουσα του δικαστηρίου έχοντας ακούσει ποινή κάθειρξης 10 εβδομάδων με αναστολή. Αυτό όμως είναι προσωρινό και αφορά σε επιμέρους αδικήματα. Η τελική ετυμηγορία της δικαιοσύνης για την απάτη του 1,1 εκατ. ευρώ εκκρεμεί. Ο κ. Μοχάμεντ Ασίφ Χαν θα έχει πολλά να θυμάται στη φυλακή -αν εν τέλει ο πέλεκυς του δικαίου πέσει επάνω του.