Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Τραμπ - Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.



The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH — ABC News (@ABC) October 5, 2020

MOMENTS AGO: Marine One lands at Walter Reed; President Trump to depart back to White House shortly. pic.twitter.com/jFXg84GRKI — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) October 5, 2020

The president has just arrived back at the White House after almost exactly 72 hours at Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/EXS06WRmGf — Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) October 5, 2020

LIVE: Trump appears on balcony of The White House https://t.co/bqZwLYvzCR — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 5, 2020

“You see it in enthusiasm for the President outside Walter Reed Hospital. You see it in Registrations, from Florida to Pennsylvania & West Virginia, where Republicans are outstripping Democrats by 2 to 1. If the President bounces back onto the campaign trail, he will be an.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Dr. Conley: "Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations and most importantly his clinical status support the president's safe return home where he'll be surrounded by world-class medical care 24/7." https://t.co/wEgu1vKklS pic.twitter.com/Vk5KYF2Qjy — ABC News (@ABC) October 5, 2020

Ο Ντόνλαντ Τραμπτο απογευμα της Δευτέρας (18:30 ως ΗΠΑ), όπως είχε προαναγγείλει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε απο την κεντρική είσοδο του στρατιωτικού νοσοκομείου, οπου νοσηλευόταν με, φορώντας μάσκα και μπήκε στο προεδρικό SUV που θα τον μετέφερε στο Marine One για να... πετάξει για τον Λευκό Οίκο.Τον 74χρονο Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο παρέλαβε απο το στρατιωτικό νοσοκομείο το ελικόπτερο με το οποίο πήγε απο τον Λευκό Οίκο στο Water Reed. Μάλιστα την ώρα της προσγείωσης του, το συγκεντρωμένο πλήθος επευφημούσε...Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μετά απο 72 ώρες νοσηλείας του στο Walter Reed.Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλωντας να δείξει οτι είναι σε καλή κατάσταση και πως κατάφερε να περάσει και αυτή τη δοκιμασία, βγήκε στο μπαλκόνι του Λευκου Οίκου χαιρέτησε στρατιωτικά και πριν μπει μέσα γύρισε στις κάμερες και έδειξε πως όλα είναι Ο.Κ!Μετά το σόου του στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου,καλώντας τον κόσμο να μην φοβάτε τον κορωνοϊό προαναγγέλλοντας ότι«Μόλις έφυγα από το νοσοκομείο Walter Reed. Έμαθα πολλά για τον κορωνοϊό και ένα είναι σίγουρο. Μην σας αφήσει να σας κυριεύσει. Μην τον φοβάστε. Θα τον νικήσετε. Έχουμε τον καλύτερο ιατρικό εξοπλισμό. Έχουμε τα καλύτερα φάρμακα. Όλα έχουν εξελιχθεί πρόσφατα. Δεν ένιωθα τόσο καλά και ένιωσα τις τελευταίες δυο ημέρες καλύτερα από ότι πριν από 20 χρόνια. Μην τον αφήνεται να καταβάλει τις ζωές σας. Έπρεπε σαν ηγέτης να βγω μπροστά και ας ήξερα ότι υπάρχει κίνδυνος. Οποιοσδήποτε ηγέτης δεν θα έκανε ότι έκανα. Τώρα είμαι καλύτερα. Βγείτε έξω. Προσέξτε. Το εμβόλιο έρχεται σύντομα. Ευχαριστώ πολύ»«Το βλέπετε στον ενθουσιασμό για τον Πρόεδρο έξω από το Νοσοκομείο Walter Reed. Το βλέπετε στις Εγγραφές, από τη Φλόριντα έως την Πενσυλβάνια και τη Δυτική Βιρτζίνια, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι ξεπερνούν τους Δημοκρατικούς κατά 2 προς 1. Εάν ο Πρόεδρος επιστρτέψει στην προεκλογική του εκστρατεία, θα είναι ....ανίκητος ήρωας, ο οποίος όχι μόνο επέζησε από κάθε βρώμικο κόλπο που του πέταξαν οι Δημοκρατικοί, αλλά και ο κινεζικός ιός. Θα δείξει στην Αμερική ότι δεν χρειάζεται πλέον να φοβόμαστε. " mdevine@nypost.com Σας ευχαριστώ Miranda. Είχε τελειώσει πριν έρθει η πανδημία από την Κίνα. Θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς!Λίγα λεπτά πριν βγει απο το Water Reed για να επιβιβαστεί στο ελικόπτερο που θα τον μετέφερε πίσω στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ «τουίταρε» ξανά, οτί «σύντομα θα επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία και πως οι ψευδείς ειδήσεις δείχνουν μόνο ψεύτικες δημοσκοπήσεις».Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοίνωσει την αναχώρησή του από το Walter Reed στις 6:30 το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ).Μετά από περιπέτεια περίπου τεσσάρων ημερών και αφού χρειάστηκε να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο, σε θάλαμο ειδικά διαμορφωμένο για τους προέδρους των ΗΠΑ, ο Τραμπ επέμεινε στα αντιφατικά του μηνύματα για την πανδημία, λέγοντας από τη μία ότι νίκησε μία δύσκολη ασθένεια και από την άλλη τονίζοντας προς τον αμερικανικό λαό να μην φοβάται τον νέο κορωνοϊό και να μην επιτρέψει να κυριαρχήσει στη ζωή του η πανδημία.«Θα φύγω από το μεγάλο Ιατρικό Κέντρο Walter Reed σήμερα στις 6:30 μ.μ. Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε την Covid. Μην το αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, κάτω από τη διοίκηση του Τραμπ, μερικά πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό, τι πριν από 20 χρόνια!», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο από τονστο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed την Παρασκευή. Όπως διέρρευσε και παραδέχθηκαν στη συνέχεια οι γιατροί, παρουσίαζε πυρετό, δύσπνοια και υποστηριζόταν από συσκευή παροχής οξυγόνου., παρουσίασε σαφή βελτίωση στην υγεία του, καθώς μπορούσε να λειτουργεί δίχως την υποστήριξη οξυγόνου. Ωστόσο, παρέμενε σε κατάσταση εξάντλησης και οι γιατροί του παρείχαν δυνατά κοντέιλ φαρμάκων, τα οποία φαίνεται πως δρουν ενάντια στον νέο κορωνοϊό, αν και δεν έχουν πάρει έγκριση από την Επιτροπή Φαρμάκων.Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε μήνυμα στο Twitter, με το οποίο εξαπέλυε επίθεση εναντίον των ΜΜΕ, για την κριτική που του άσκησαν με αφορμή τη βόλτα που πραγματοποίησε με τη λιμουζίνα, έξω από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed.Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ουσία ειρωνεύτηκε τα media, γράφοντας πως αν δεν έκανε τη βόλτα αυτή, τα ΜΜΕ θα τον αποκαλούσαν «αγενή» , διότι δεν θα είχε ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο.Στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν από το Walter Reed, ο γιατρός Σιν Κόνλεϊ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να πάρει εξιτήριο. «Τις τελευταίες 24 ώρες, ο πρόεδρος συνέχισε να βελτιώνεται. Ο πρόεδρος θα πάρει μία ακόμη δόση ρεμδεσεβίρη και ακολούθως σχεδιάζουμε να τον αφήσουμε να πάει σπίτι του», τόνισε και πρόσθεσε ότι έχουν περάσει πάνω από 72 ώρες που είναι απύρετος, ενώ τα επίπεδα οξυγόνου είναι καλά». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν θα είναι ακόμα τελείως καλά.«Η ιατρική ομάδα έχει διατυπώσει συστάσεις για το πώς να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο, όπου αρκετοί βοηθοί έχουν θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Δρ. Κόνλεϊ, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει αν το τελευταίο τεστ που έκανε ο Τραμπ ήταν θετικό ή όχι.«Ήταν υποδειγματικός και φαινόμενο ασθενής κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο», κατέληξε.