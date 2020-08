Έκρηξη στη Βηρυτό: «Ήταν όπως η Χιροσίμα» είπε κλαίγοντας ο κυβερνήτης - Εικόνες αποκάλυψης

Ülkeni insanını, yaşadığın yeri sevmek böyle birşey işte, bizde kıyamet kopuyor kibirlerinden ödün vermiyorlar. Beyrut valisi ağlamaktan konuşamadı. #Beirut 🖤 pic.twitter.com/mc2vG6fADi — Araf (@Taniyorsun) August 4, 2020

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης τις δραματικές εξελίξεις στον Λίβανο , μετά τις δύο τεράστιες εκρήξεις που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από. Το μέγεθος της τραγωδίας είναι ανυπολόγιστο, με τον κυβερνήτη της Βηρυτού, Μαρουάν Αμπούντ, να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μιλώντας ενώπιον των δημοσιογράφων, ενώ αξιοσημείωτη είναι η δήλωσή του σύμφωνα με την οποία «αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι».Ο Αμπούντ δήλωσε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε και κατέληξε: «Ευχόμαστε να βρεθεί ο υπεύθυνος».Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασσάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πέθνος, ενώ το δραματικό περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο οικονομικής κατάρρευσης και λίγο πριν από την ετυμηγορία στη δίκη για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε αυτόπτης μάρτυρας.Η τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Βηρυτό, με το χάσταγκνα βρίσκεται πρώτο σε δημοφιλία, στο Twitter, τη στιγμή που χιλιάδες χρήστες έχουν αναρτήσει βίντεο, με τo χάσταγκ #StaySafe.Η πρώτη έκρηξη ταρακούνησε το λιμάνι της Βηρυτού, λίγο μετά τις 18:00, τοπική ώρα και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη.Οι εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το εκταταμένο σκηνικό καταστροφής, με τραυματιοφορείς να μεταφέρουν αιμόφυρτους ανθρώπους, ενώεξαιτίας του πλήθους των τραυματιών.

Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική.



Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία.







Την ίδια στιγμή εκφράζεται ανησυχία για σοβαρή αύξηση στον αριθμό των νεκρών καθώς πολλοί - σύμφωνα με πληροφορίες - είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.



Υπουργός Εσωτερικών Λιβάνου: Σε νιτρικό αμμώνιο οφείλεται η έκρηξη





Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις απομακρύνεται το, ενώ διαθνή ΜΜΕ αποδίδουν την έκρηξη στο γεγονός ότι στην περιοχή του λιμανιού υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών.Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν το λιμάνι της Βηρυτού ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμάτων υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.της χώρας δήλωσε ότι η έκρηξη πιθανόν να προκλήθηκε από νιτρικό αμμώνιο.«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως εκρηκτικές ύλες», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.«Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος», πρόσθεσε.Σεακούστηκε η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο λιμάνι της Βηρυτού.Πολλοί πολίτες τηλεφωνούσαν στα ΜΜΕ και στην Αστυνομία για να μάθουν από που προερχόταν ο εκκωφαντικός ήχος και το ωστικό κύμα που έγινε αισθητό στη μεγαλόνησο.Η διοίκηση Τραμπ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά τις φονικές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Βηρυτό, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κεϊλέι ΜακΕνάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης.Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά τις αναφορές σχετικά με τις εκρήξεις στη Βηρυτό και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να προσφέρει «κάθε πιθανή βοήθεια», είπε ένας εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ.Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου που πρόσθεσε πως το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθορίσει εάν Αμερικανοί πολίτες έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.