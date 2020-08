Βηρυτός - Live εικόνα: Δύο τεράστιες εκρήξεις σε αποθήκες εκρηκτικών υλών - Πλησιάζουν τους 30 οι νεκροί- Δείτε βίντεο

Watch: Massive explosion hits Beirut port area#Lebanon pic.twitter.com/wIHsJ3Y5gl — Press TV (@PressTV) August 4, 2020

Χαοτικές σκηνές καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, με δύο τεράστιες εκρήξεις να συγκλονίζουν την περιοχή. Μέχρι στιγμής οιπλησιάζουν τους. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το σκηνικό του απόλυτου πανικού: άνθρωποι καλλυμμένοι από αίμα, κατεστραμμένα κτήρια, γυαλιά παντού. Οι τραυματίες εκτιμάται ότι είναι εκατοντάδες, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να δείχνουν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια.κάνει λόγο για εκατοντάδες θύματα, ανάμεσά τους νεκροί και τραυματίες. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασσάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πέθνος, ενώ το δραματικό περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο οικονομικής κατάρρευσης και λίγο πριν από την ετυμηγορία στη δίκη για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι το 2005.Με βάση δηλώσεις αξιωματούχων, οι εκρήξεις έγιναν σε αποθήκες εκρκηκτικών υλών στο λιμάνι και δεν οφείλονται σε τρομοκρατική ενέργεια.Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα το λιμάνι της Βηρυτού ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.«Φαίνεται ότι υπήρχε μια αποθήκη που περιείχε υλικά τα οποία είχαν κατασχεθεί εδώ και χρόνια και φαίνεται ότι επρόκειτο για άκρως επικίνδυνο υλικό», είπε ο γενικός διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας, Αμπάς Ιμπραχίμ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους της τηλεόρασης ενώ κατευθυνόταν στο σημείο της καταστροφής.«Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν έρευνα, θα μας πουν ποια ήταν ή φύση του συμβάντος», πρόσθεσε.Δείτε live εικόναΜαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πρωτεύουσας και είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη.Ο Αμπούντ είπε νωρίτερα ότι χάθηκε η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.Περισσότερες απόβοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.Σύμφωνα με το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου η έκρηξη έγινε, όπου υπάρχουν. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι προκάλεσε την έκρηξη και τι είδους εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αυτές τις αποθήκες.«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.Η τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Βηρυτό απασχολεί όλο τον κόσμο, με το χάσταγκ #Beirut να βρίσκεται πρώτο σε δημοφιλία, στο Twitter, τη στιγμή που χιλιάδες χρήστες έχουν αναρτήσει βίντεο, με τo χάσταγκ #StaySafe Η πρώτη έκρηξη ταρακούνησε το λιμάνι της Βηρυτού, λίγο μετά τις 18:00, τοπική ώρα και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη.Το τρομακτικό περιστατικό έχει κάνει τον γύρο των μεγαλύτερων ξένων ειδησεογραφικών δικτύων, με τη στιγμή από το κτήριο που αφανίζεται την ώρα της έκρηξης να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και να συγκλονίζει.Όπως φαίνεται και στα βίντεο, ο καπνός που βγαίνει από τα κτήρια είναι τεράστιος και πολύ πυκνός. Οι φωνές που ακούγονται αποτυπώνουν την απόγνωση της στιγμής. Μάρτυρας είπε ότι είδεκοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πρώτη, προκαλώντας καταστροφές στα κτήρια της περιοχής. Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν πολλούς τραυματίες να περπατούν στους δρόμους που οδηγούν στα νοσοκομεία. Στη συνοικία Ασραφίεχ, τραυματίες προσπαθούσαν να φτάσουν στο νοσοκομείο Οτέλ Ντιε. Έξω από το ιατρικό κέντρο Κλεμανσό, πολλοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, περίμεναν να τους παραλάβουν οι τραυματιοφορείς.



Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πλήθος από βίντεο, στα οποία αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Ανταποκρίτρια του γαλλικού μέσου ενημέρωσης France24, είπε ότι η πρώτη έκρηξη πιθανόν να προκλήθηκε από εκτόξευση πυραύλου. Όπως ανέφερε, δε, είδε γείτονές της καλυμμένους με αίμα και γυαλιά.Το Ισραήλ δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στον Λίβανο, μετέδωσε η τηλεόραση του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ).Λίγο νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φήμες περί πυραυλικής επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού.Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένταζμιν Νετανιάχου απηύθυνε προειδοποίηση την Τρίτη προς την Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις απέτρεψαν επίθεση στη Συρία.Πριν από λίγες ώρες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε χτυπήσει στόχους στη Συρία αφού μαχητές προσπάθησαν να φυτέψουν εκρηκτικά στα ελεγχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα Γκολάν.Σε ολόκληρη τη Κύπρο ακούστηκε η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο λιμάνι της Βηρυτού.Πολλοί πολίτες τηλεφωνούσαν στα ΜΜΕ και στην Αστυνομία για να μάθουν από που προερχόταν ο εκκωφαντικός ήχος και το ωστικό κύμα που έγινε αισθητό στη μεγαλόνησο.Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στοπως υπάρχουν πολλές αναφορές για την έκρηξη αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά για συμβάν στη Κύπρο.Κατά την αστυνομία ο ήχος προερχόταν από το λιμάνι της Βηρυτού. Pέρυσι το καλοκαίρι είχε πέσει στη Κύπρο ρωσικός πύραυλος S-200 που είχε εκτοξευθεί από τη Συρία και στόχευε αεροσκάφη του Ισραήλ.