Βρετανία: Πάνω από 70 εργάτες θετικοί στον κορωνοϊό σε αγρόκτημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Περίπουπου είχαν προσληφθεί για να μαζέψουν τη σοδειά σε αγρόκτημα κοντά στο Μάλβερν, στα, τέθηκαν σε καραντίνα, αφότου 73 εξ αυτών διαγνώστηκαν με τη νόσο COVID-19, έγινε σήμερα γνωστό από την Αρχή Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας.Ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 στη Βρετανία μειώνεται καθημερινά μετά την κορύφωση των περισσότερων από 6.000 τον Απρίλιο σε 650, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων σήμερα.Εντούτοις, καταγράφονταισε τοπικό επίπεδο.Οι εγκαταστάσεις του AS Green and Co τέθηκαν σε lockdown, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του ιού, εξήγησαν οι βρετανικές αρχές.Κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής, οι εργάτες ζουν σε τροχόσπιτα μέσα στο αγρόκτημα., η διευθύντρια Υγειονομικής Προστασίας των Μίντλαντς, διαβεβαίωσε πως η εταιρεία εφάρμοσε μέτρα ελέγχου προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο το προσωπικό της να εκτεθεί στην COVID-19.«Παρά τα μέτρα, ένας μικρός αριθμός εργατών εκδήλωσε συμπτώματα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και αυτοί οι εργάτες, όπως και κάποιες στενές επαφές τους, μεταξύ των εργαζομένων, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και βγήκαν θετικοί», εξήγησε.«Καθώς παρατηρήσαμε μια παγκόσμια τάση μεγάλοι παραγωγοί τροφίμων να βρίσκονται αντιμέτωποι με ξεσπάσματα της νόσου, ως προληπτικό μέτρο, αποφασίσαμε να υποβάλλουμε σε εξετάσεις όλο το εργατικό δυναμικό».Η ίδια είπε ότι τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν ένα, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί ήταν ασυμπτωματικοί.Ο απολογισμός των νεκρών από κορωνοϊό στη Βρετανία αυξήθηκεκαι ανέρχεται πλέον σε, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση.