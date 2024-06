Μαζί για το Παιδί: Διεθνής Ημερίδα για τις τελευταίες εξελίξεις στην «Ψυχική Υγεία των Νέων Σήμερα»

Κλείσιμο

To Μαζί για το Παιδί και ο Επιστημονικός Διευθυντής του οργανισμού, Καθηγητής Αργύρης διοργανώνουν διεθνή ημερίδα με τίτλο το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αίθουσα Μητρόπουλος. Η Ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με την Α' Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα επιδιώκει να αποτυπώσει τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στην έρευνα και πρακτική, καθώς και τις πολιτικές της ψυχικής υγείας των νέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ολόκληρη γενιά –οι έφηβοι και τα νεαρά ενήλικα άτομα– ζει υπό πίεση λόγω των συνεχιζόμενων κρίσεων όπως η πανδημία της COVID-19, οι πόλεμοι, η ενεργειακή και κλιματική κρίση. Πολλά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η ψυχική υγεία, ειδικά των νέων κοριτσιών, χειροτερεύει τα τελευταία χρόνια. Στόχος της ημερίδας είναι να συμβάλει στην κατανόηση και στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα σχετικά με την ψυχική τους υγεία. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ως ομιλητές εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι επιστήμονες στον τομέα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων, όπως οι: OBE, FMedSci, FAcSS, FBA, PhD Head of the Division of Psychology and Language Sciences at UCL, Chief Executive of the Anna Freud National Centre for Children and Families, London CBE, FMedSci, FRCPsych, PhD Professor of Child and Adolescent Psychiatry, Head of Department of Psychiatry University of Cambridge MD, PhD, FRCPsych Καθηγητής Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & UCL Faculty of Brain Sciences, UCL Pro-Vice-Provost in Mental Health and Wellbeing, Επιστημονικός Διευθυντής του Μαζί για το Παιδί