Ποιο είναι το κοινό που έχουν οι έλληνες άνδρες celebrities

Σωτήρης Κοντιζάς, Σάκης Ρουβάς, Γιώργος Καράβας, Μιχάλης Ταμπακάκης, Emmanuel Elozieuwa, Χρήστος Μπίρμπας, όλοι τους διάσημοι για την εξαιρετική δουλειά τους -ο καθένας στον τομέα του – επιδραστικοί, στυλάτοι και μοντέρνοι. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που έχουν κοινό. Μπήκαμε στους λογαριασμούς τους στο instagram και είδαμε ότι επιλέγουν όλοι τους Converse για τις εμφανίσεις τους!Για τα αγαπημένα μας sneakers όλα ξεκίνησαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα όταν ο Marquis Mills Converse ξεκίνησε μια εταιρία παραγωγής παπουτσιών με ελαστική σόλα. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1920, θα γίνει η χρονιά που γεννιούνται τα διάσημα All Star. Ο παίκτης του μπάσκετ Charles ("Chuck") Taylor εντάσσεται στην ομάδα της Converse και φροντίζει για την διάδοση του αθλήματος πάντα με τα κατάλληλα παπούτσια. Με την πάροδο των χρόνων η εταιρεία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητας.Τα Chuck Taylor All Star εξελίσσονται κι αυτά, και σε όλες τις εποχές φοριούνται από καλλιτέχνες της ροκ σκηνής, από κινηματογραφικούς σταρ, από πολιτικούς, από όλον τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Eίναι πλέον διαχρονικά αφού ταιριάζουν με τα πάντα και συνδυάζονται με οποιοδήποτε στυλ. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Έλληνες celebrities, τα προτιμούν.Ο Σωτήρης Κοντιζάς με τη μίνιμαλ αισθητική του και το χαλαρό του στυλ είναι ένας από τους πλέον κομψούς άντρες στην ελληνική τηλεόραση. Για τις εμφανίσεις του, διαλέγει τα νέα Chuck 70 AT-CX.

Τα Chuck 70 AT-CX είναι το αγαπημένο ζευγάρι sneakers και του Γιώργου Καράβα, ο οποίος με το casual, με street επιρροές στυλ του είναι ένα σύγχρονο fashion icon.Ο Σάκης Ρουβάς, ένας από τους πιο καλοντυμένους άντρες της ελληνικής showbiz, με στυλ που διακρίνεται για τον μινιμαλισμό και την καλαισθησία του, επιλέγει τα κλασσικά Chuck σε κόκκινο χρώμα.Ο νέος και ταλαντούχος ηθοποιός Μιχάλης Ταμπακάκης επιλέγει για το cool και άνετο στυλ του τα Chuck 70 σε ένα ιδιαίτερο χρώμα.Μοντέρνος και πάντα με ανεπιτήδευτο και χαλαρό στυλ, ο Emmanuel Elozieuwa προτιμά τα All Terrain της Winterized συλλογήςΟ coach του φετινού GNTM, Χρήστος Μπίρμπας διαλέγει τα Chuck 70 για τις πάντα προσεγμένες εμφανίσεις του.Η συλλογή Counter Climate αντικατοπτρίζει πλήρως τη φιλοσοφία της Converse Winterized οικογένειας που επενδύει στην άνεση και την εμφάνιση. Αδιάβροχα, άνετα, ανθεκτικά και αντιολισθητικά, τα All Terrain ανταπεξέρχονται σε όλες τις δυσκολίες του χειμώνα μέσω της τρακτερωτής σόλας τους. Στo design τους έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αδιάβροχη δερμάτινη κατασκευή τους και τα hiking like κορδόνια. Τα all time classic Chuck 70 GTX και τα Core έχουν 100% αδιάβροχο καμβά με GORE-TEX τεχνολογία, χωρίς όμως να χάνουν τις vintage λεπτομέρειες.Άνεση, χρηστικότητα, unisex. Αυτές οι τρεις λέξεις περιγράφουν το Chuck 70 AT-CX. Ένα Converse που φτιάχτηκε για τους creative explorers που είναι έτοιμοι για κάθε καιρό και για κάθε περιπέτεια στην πόλη. Με πολλές αναφορές από το εμβληματικό Chuck 70, εστιάζει περισσότερο στην λεπτομέρεια και ανανεώνεται με running στοιχεία. Αυτό που το κάνει μοναδικό είναι ο εξωτερικός τρακτερωτός πάτος που το κάνει να μοιάζει με ορειβατικό παπούτσι, ενώ ταυτόχρονα η σόλα του AT-CX έχει γίνει αντιολισθητική, που σημαίνει ότι μπορεί να φορεθεί όλες τις εποχές. Επιπλέον, το πέλμα προστατεύεται από το κρύο και την βροχή, καθώς το εσωτερικό του είναι ενισχυμένο με τριπλή στρώση υφάσματος.Για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση συνδυάστε τα με ένα puffer jacket, που είναι η κυρίαρχη τάση στο street style. Τα puffer jackets της Converse, σε boxy ή straight fit, είναι φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, και συνδυάζουν τον σχεδιασμό με την άνεση και τη ζεστασιά. Ξεχωρίζει το puff perfect oversized jacket σε έντονο print και χρώματα. H συλλογή ολοκληρώνεται με classic Converse logo beanies, fluffy φούτερ και sweater sets.