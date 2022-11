Τουρισμός: «Greek Travel Awards» για πρώτη φορά στο Λονδίνο - Οι 10 νικητές της ψηφοφορίας

Εικονίζονται (από αριστερά) οι: κα Ειρήνη Τζώρτζογλου, Νικήτρια Masterchef UK 2019, κ. Γιάννης Φαράκλας, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας All About Shipping, κα Yvonne Kinder, εκπρόσωπος την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων AITO, κα Μαρία Μαχαίρα, υπεύθυνη ξενοδοχείων Marbella στην βρετανική αγορά.

1. Best City Breaks Destination: Αθήνα2. Best Walking Destination: Αρκαδία/Πελοπόννησος3. Best Sailing Destination: Λευκάδα4. Best Gastronomy Destination: Χανιά5. Best Luxury Destination: Σαντορίνη6. Best Outdoors Destination: Κεφαλονιά7. Best Culture Destination: Αθήνα8. Best Sustainable Destination: Ικαρία9. Best Diving Destination: Αλόννησος10. Best Beach Holidays Destination: ΚρήτηΣτόχος της εκδήλωσης απονομής Βραβείων ήταν η προβολή στα Βρετανικά Μέσα διαφορετικών προορισμών της Ελλάδας και ησε συγκεκριμένες ομάδες στόχους που ενδιαφέρονται για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καθώς και η εξειδικευμένη παρουσίαση τουσε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της χώρας μας.Η ψηφοφορία λειτούργησε παράλληλα και ως βαρόμετρο για τις προτιμήσεις των Βρετανών σε ειδικές κατηγορίες και ως έναυσμα για τη μεγαλύτερη και εντονότερη προβολή του ΕΟΤ μέσω των στοχευμένων ετήσιων διαφημιστικών εκστρατειών απευθείας στα Media για τους ελληνικούς προορισμούς, τις δραστηριότητες και τις ξεχωριστές εμπειρίες των επισκεπτών στην Ελλάδα.Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η, παγκοσμίως γνωστή ως μία από τιςστον κόσμο, σημειώνοντας το ενδιαφέρον για τη μακροζωία καθώς αποτελεί έναν από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιωσιμότητα. Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Σκιάθος, Χαλκιδική, Άνδρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Λέσβος, Ζάκυνθος, Μύκονος ήταν φιναλίστ στις ανωτέρω κατηγορίες,του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την αγάπη του κοινού για την Ελλάδα.