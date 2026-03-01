Καρπενήσι-Ναύπακτος-Γαλαξίδι: Μια διαδρομή για το Πάσχα
Προορισμοί που τα συνδυάζουν όλα λίγες μόνο ώρες μακριά από την Αθήνα.
Το Πάσχα στην Ελλάδα είναι συνυφασμένο με την έννοια της εκδρομής και την σπουδαία υπόθεση της άνοιξης. Οι γιορτινές μέρες αποτελούν έτσι τον καμβά πάνω στον οποίο απλώνονται όλες οι πινελιές της φύσης, με σκοπό να μας οδηγήσουν στον τόπο εκείνο όπου λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον πολύβουο κόσμο της πόλης βιώνουμε τη θέωση της θρησκευτικής εμπειρίας δίπλα στις χαρές της διασκέδασης και της χαλαρότητας.
Μέρη που περιέχουν μια ποικιλία παραστάσεων και εμπειριών τέτοιων που τα καθιστούν ιδανικές επιλογές για τις ημέρες των γιορτών, ακόμη κι αν δεν έχετε άφθονες ημέρες στη διάθεσή σας. Μέρη που απέχουν λίγα χιλιόμετρα και ώρες μόνο μακριά από την αττική μητρόπολη, προσφέροντας ένα χειροπιαστό πλεονέκτημα για τη διαφυγή σας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
