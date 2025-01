Laptops για κάθε ανάγκη και budget: Οι προσφορές που αξίζουν

Sponsored contentΤα Χριστούγεννα μπορεί να βρίσκονται πίσω μας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για ‘σένα που εξετάζεις σοβαρά την αγορά νέου laptop. Τέτοια εποχή άλλωστε τρέχουν τα winter sales με τις προσφορές και τα εξαιρετικά deals να είναι πολλά και διάφορα και με δεδομένο πως οι φορητοί υπολογιστές αποτελούν μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες, οι ευκαιρίες δεν λείπουν.Τι λες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα laptops από διάφορες κατηγορίες που σε περιμένουν σε εξαιρετικές τιμές;Αν ψάχνεις gaming laptop αλλά πέραν των επιδόσεων, δίνεις έμφαση και στη σχέση τιμής/απόδοσης, τότε το Victus 16 είναι το ιδανικό σύστημα για ‘σένα. Με τριψήφιο αριθμό ευρώ λοιπόν, φέτος στα winter sales, θα κάνεις δικό σου ένα εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα με οθόνη 16,1 ιντσών στα 144 Hz, οκταπύρηνο επεξεργαστή Ryzen 7 7840HS στα 5,1 GHz, κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 4070 με 8 GB GDDR6, 16 GB DDR5 RAM στα 5600 MHz και δίσκο M.2 NVMe SSD χωρ/τητας 512 GB. Προσάρμοσέ τον όπως εσύ θες μέσα από το OMEN Gaming Hub και ξεκίνα το παιχνίδι χωρίς καθυστέρηση. Τα ρυθμισμένα από τη Bang & Olufsen ηχεία θα σε βάλουν ακόμα πιο γρήγορα στο κλίμα, με το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο να σου λύνει τα χέρια (στην κυριολεξία).Ένα από τα ισχυρότερα συστήματα που κυκλοφορούν. Ένα τέρας επιδόσεων. Ένα φορητό powerhouse που αφήνει πίσω του μέχρι και gaming rigs. Το Lenovo Legion 9 είναι συγκλονιστικό από κάθε άποψη κι αν είσαι στους τυχερούς που μπορούν να το αντέξουν, θα κάνει level up σε κάθε εμπειρία gameplay σου. Με φοβερό design και επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης, Core i9-14900HX 24 πυρήνων, γραφικά GeForce RTX 4080 με 12 GB GDDR6, 64 GB μνήμης DDR5-5600 και δίσκο M.2 NVMe SSD 1 TB, δεν θα τα βρει σκούρα πουθενά. Θα σου επιτρέψει να επεξεργαστείς βίντεο, να streamάρεις, να τρέξεις τα μεγαλύτερα blockbusters στον χώρο του gaming με τα settings στο max και όλα αυτά ταυτόχρονα. Η οθόνη Mini-LED PureSight 3.2K με ρυθμό ανανέωσης 165 Hz, χρόνο απόκρισης 3 ms και NVIDIA G-Sync είναι το κερασάκι στην τούρτα.Αναζητάς laptop μικρό και ελαφρύ αλλά παράλληλα ικανό να σου χαρίσει ασυναγώνιστες εμπειρίες ψυχαγωγίας; Μόλις το βρήκες! Το ASUS Vivobook S 14 τικάρει όλα τα κουτάκια και επιπλέον έρχεται σε φοβερή τιμή! Με βάρος 1,3 κιλά και διαστάσεις 31 x 22,2 x 1,59 εκατ. θα το πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας, από το σπίτι και το γραφείο, μέχρι τα ραντεβού, τη σχολή και τις μίνι αποδράσεις από την καθημερινότητα. Η υπέροχη οθόνη OLED Lumina των 14 ιντσών έχει ανάλυση 1920 x 1200 pixels με 100% κάλυψη DCI-P3, φωτεινότητα έως και 600 nits και πιστοποίηση HDR True Black 600 για τέλεια χρώματα και κορυφαία αντίθεση. Α, σου είπαμε ότι ενσωματώνει Core Ultra με NPU για λειτουργίες AI και ως εκ τούτου ανήκει στην κατηγορία των Copilot+ PC;Εξαιρετική all around επιλογή στις 16 ίντσες. Έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με μία πρόταση τον Pavilion Absolute της HP, ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη σύστημα που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες σου, είτε αυτές αφορούν ψυχαγωγία, είτε επικοινωνία, είτε παραγωγικότητα. Ο Ryzen 7 διαθέτει οκτώ πυρήνες και μέγιστη συχνότητα 5,1 GHz καθώς και ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon 780M με 12 πυρήνες. Τα 16 GB LPDDR5 είναι εξαιρετικά για multitasking ενώ ο M.2 NVMe SSD είναι PCIe Gen 4, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικές ταχύτητες απόκρισης συστήματος. Στα παραπάνω πρόσθεσε την οθόνη IPS 2K και την κάμερα υπερύθρων True Vision στα 1080p και έχεις τον τέλειο συνεργάτη.Αν είσαι στο ψάξιμο για ένα οικονομικό laptop, τότε το Vivobook 15 της ASUS είναι η τέλεια επιλογή. Θα το βρεις στα winter sales με τιμή κάτω από το όριο των €300 – γεγονός που αποτελεί πραγματική ευκαιρία. Όσο για το τι παίρνεις με αυτά τα λεφτά; Ένα εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα με συμπαγή σχεδιασμό που «καμουφλάρει» ιδανικά τις 15,6 ίντσες του. Ο Celeron N4500 αρκεί για απλή, καθημερινή χρήση ενώ πλαισιώνεται και από 8 GB RAM για άνετο multitasking. Ο δε M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD με χωρητικότητα 512 GB είναι εξίσου σβέλτος, ενισχύοντας την όλη εμπειρία χρήσης. Το πλήρες προφίλ συνδεσιμότητας με θύρες HDMI, USB Type-A και Type-C, Bluetooth και Wi-Fi, τέλος, είναι ό,τι πρέπει για να παραμείνεις μέσα σ’ όλα!